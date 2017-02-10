10 февраля 2017 г., 16:15

Иностранное нефтегазовое оборудование на Дальнем Востоке попробуют заменить российским

Депутат Госдумы от Сахалинской области Георгий Карлов поинтересовался у министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова перспективами и приоритетами промышленной политики федерального ведомства в дальневосточном регионе. Их разговор прошел на заседании думской фракции партии «Единая Россия».

- Отвечая на мой вопрос, Денис Мантуров озвучил главные направления в энергетике, - подчеркнул Георгий Карлов, комментируя итоги встречи. - В центре внимания - реконструкция и строительство новых генерирующих мощностей. Речь идёт об оборудовании российского производства. Другие важные задачи Минпромторга, по словам министра, это постепенная замена электрических сетей, строительство и обустройство судоремонтных производств, переход на российское оборудование в пищевом секторе экономики. По словам Дениса Мантурова, особое внимание на Дальнем Востоке будет уделяться замещению иностранного оборудования и в нефтегазовой сфере отечественными разработками.

Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинском региональном отделении партии, в своем выступлении председатель правительства России Дмитрий Медведев отметил, что в стране удалось остановить падение промышленности и даже зафиксировать небольшой рост. Председатель партии назвал критерий, призванный активизировать этот процесс - это эффективность, когда каждый вложенный рубль должен приносить отдачу. При этом российская экономика готова демонстрировать 4-6 % роста, что является результатом верной стратегии экономической и промышленной политики, выбранной партией.

Обсуждая проблемы промышленного комплекса страны, участники заседания определили ряд первостепенных задач. Прежде всего, российские власти должны создать условия для экспортной экспансии продукции российской промышленности, для этого она должна быть качественной и доступной по цене. Помимо этого, государство должно продолжить реализацию комплекса мер по развитию в стране профессионально-технического образования.

В рамках работы выездного заседания состоялся президиум генерального совета партии, который принял решение о продолжении 19 партийных проектов, и начале реализации шести новых партпроектов. Как отметил на заседании секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов, многие из этих проектов были успешно реализованы, перед некоторыми проектами теперь стоят новые задачи.

Также Президиум Генсовета Партии назначил дату предварительного партийного голосовании, которое пройдет 28 мая текущего года. В ходе открытой процедуры с добровольным участием граждан, будут определены кандидаты, которых партия выдвинет на региональных выборах.

Напомним, 10 сентября планируются выборы высших должностных лиц в 14 субъектах, выборы депутатов законодательных собраний в шести субъектах, в 11 административных центрах субъектов России состоятся выборы депутатов городских собраний. Кроме этого, в регионах будут избирать органы местного самоуправления. В Сахалинской области состоятся выборы депутатов областной Думы.