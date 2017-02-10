Первый резидент свободного порта Корсаков создаст на Сахалине рыбную биржу

Компания «Южный Терминал» подписала соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и стала первым резидентом в свободном порту Владивосток в Корсакове. Инвестор планирует создание рыбного логистическо-перерабатывающего центра с общим объемом инвестиций 998 миллионов рублей и 197-ю рабочими местами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Корпорации развития Дальнего Востока».



Компания «Южный Терминал» подписала соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и стала первым резидентом в свободном порту Владивосток в Корсакове. Инвестор планирует создание рыбного логистическо-перерабатывающего центра с общим объемом инвестиций 998 миллионов рублей и 197-ю рабочими местами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Корпорации развития Дальнего Востока».

Форумная кампания «ОстроVа – 2017» начнется с Охи

С 23 по 27 февраля Оха примет больше 150 первых участников форумной кампании «ОстроVа - 2017». На территории района развернутся сразу две молодёжные образовательные площадки: межмуниципальный молодёжный образовательный форум «Формула Успеха» и областная школа добровольчества «Доброволец - 2017». Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



С 23 по 27 февраля Оха примет больше 150 первых участников форумной кампании «ОстроVа - 2017». На территории района развернутся сразу две молодёжные образовательные площадки: межмуниципальный молодёжный образовательный форум «Формула Успеха» и областная школа добровольчества «Доброволец - 2017». Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Иностранное нефтегазовое оборудование на Дальнем Востоке попробуют заменить российским

Депутат Госдумы от Сахалинской области Георгий Карлов поинтересовался у министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова перспективами и приоритетами промышленной политики федерального ведомства в дальневосточном регионе. Их разговор прошел на заседании думской фракции партии «Единая Россия».



Депутат Госдумы от Сахалинской области Георгий Карлов поинтересовался у министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова перспективами и приоритетами промышленной политики федерального ведомства в дальневосточном регионе. Их разговор прошел на заседании думской фракции партии «Единая Россия».

В сахалинском Чехов-центре огласили планы на будущее

На ежегодном отчетном собрании коллектива директор Чехов-центра Елена Худайбердиева и главный режиссер театра Александр Агеев подвели итоги 2016 года и определили задачи года текущего. Всего за год театр показал 241 спектакль. Подробности ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.



На ежегодном отчетном собрании коллектива директор Чехов-центра Елена Худайбердиева и главный режиссер театра Александр Агеев подвели итоги 2016 года и определили задачи года текущего. Всего за год театр показал 241 спектакль. Подробности ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.

Шесть районов Сахалинской области окажутся под угрозой схода лавин

По информации сахалинской гидрометеослужбы, 11-13 февраля прогнозируется лавинная опасность на территории Александровск-Сахалинского, Холмского, Невельского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС по Сахалинской области.



По информации сахалинской гидрометеослужбы, 11-13 февраля прогнозируется лавинная опасность на территории Александровск-Сахалинского, Холмского, Невельского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС по Сахалинской области.

Холмские моряки попытались провезти через границу чрезмерное количество сигарет и денег

Сотрудники отдела специальных таможенных процедур № 2 в Невельске Холмского таможенного поста сахалинской таможни в январе возбудили шесть административных дел по фактам недекларирования товаров, нарушений запретов и ограничений, а также недекларирования либо недостоверного декларирования физическими лицами наличных денежных средств. Все дела возбуждены в отношении членов экипажей морских судов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.



Сотрудники отдела специальных таможенных процедур № 2 в Невельске Холмского таможенного поста сахалинской таможни в январе возбудили шесть административных дел по фактам недекларирования товаров, нарушений запретов и ограничений, а также недекларирования либо недостоверного декларирования физическими лицами наличных денежных средств. Все дела возбуждены в отношении членов экипажей морских судов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.

В Южно-Сахалинске обновился список расселяемых домов

Управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска обновило и опубликовало список домов, которые предстоит расселить в 2017 году в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сахалинской области в 2013-2017 годах». Тех, кто проживает по указанным адресам просят обратиться в управление для представления правоустанавливающих документов на занимаемые помещения с целью скорейшего обеспечения жильем. Такую информацию ТИА «Острова» сообщили в городской мэрии.



Управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска обновило и опубликовало список домов, которые предстоит расселить в 2017 году в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сахалинской области в 2013-2017 годах». Тех, кто проживает по указанным адресам просят обратиться в управление для представления правоустанавливающих документов на занимаемые помещения с целью скорейшего обеспечения жильем. Такую информацию ТИА «Острова» сообщили в городской мэрии.

Сахалинские энергетики предупредили об отключениях электричества 17 февраля

Компания «Сахалинэнерго» сообщила о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.



Компания «Сахалинэнерго» сообщила о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

На сахалинской «Лыжне России» разыграют авиабилеты в Токио

Уже завтра во всей районах Сахалинской области пройдет 35-я юбилейная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В качестве основного места гонки определена лыжная база в селе Троицкое Анивского района. О последний приготовлениях ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



Уже завтра во всей районах Сахалинской области пройдет 35-я юбилейная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В качестве основного места гонки определена лыжная база в селе Троицкое Анивского района. О последний приготовлениях ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В Холмске устроили погоню со стрельбой

10 февраля в 00:15 экипаж холмской дорожно-патрульной службы заметил в районе улицы Школьной автомобиль японского производства, двигавшийся на большой скорости. С помощью специальных сигналов и громкоговорителя инспекторы попросили машину остановиться, но водитель продолжил движение, не снижая скорости. Сотрудники ДПС начали преследовать нарушителя. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.



10 февраля в 00:15 экипаж холмской дорожно-патрульной службы заметил в районе улицы Школьной автомобиль японского производства, двигавшийся на большой скорости. С помощью специальных сигналов и громкоговорителя инспекторы попросили машину остановиться, но водитель продолжил движение, не снижая скорости. Сотрудники ДПС начали преследовать нарушителя. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

На Сахалине зажгут огонь Всемирных военных игр

Церемония зажжения огня III Зимних Всемирных военных игр на Сахалине пройдет под звуки оркестра Восточного военного округа. Источником огня станет Лопатинский маяк, расположенный на берегу Охотского моря в Невельском районе Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Восточного военного округа».



Церемония зажжения огня III Зимних Всемирных военных игр на Сахалине пройдет под звуки оркестра Восточного военного округа. Источником огня станет Лопатинский маяк, расположенный на берегу Охотского моря в Невельском районе Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Восточного военного округа».

Сахалинские дзюдоисты выступят на всероссийском турнире в Хабаровске

12 февраля в Хабаровске состоится Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти Василия Ощепкова. В нем примут участие свыше 100 спортсменов из 20 регионов России, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.



12 февраля в Хабаровске состоится Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти Василия Ощепкова. В нем примут участие свыше 100 спортсменов из 20 регионов России, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.

Сахалинка Елизавета Мищенко получила черный пояс по киокукусинкай

В селе Краснореченское Хабаровского края прошли зимние сборы для спортсменов киокусинкай и дан-тесты с участием японского инструктора Таичиро Сугимуры. В этом году проверить себя на прочность смогли больше 180 спортсменов со всего Дальнего Востока, в том числе и сахалинские каратисты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



В селе Краснореченское Хабаровского края прошли зимние сборы для спортсменов киокусинкай и дан-тесты с участием японского инструктора Таичиро Сугимуры. В этом году проверить себя на прочность смогли больше 180 спортсменов со всего Дальнего Востока, в том числе и сахалинские каратисты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинцы без счетчиков электроэнергии станут платить больше

С 1 января согласно постановлению правительства России от 29.06.2016 №603 изменился повышающий коэффициент, который применяется в расчете платы за электроэнергию при отсутствии прибора учета. Если в прошлом году его величина составляла 1,4, то в текущем – 1,5. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».



С 1 января согласно постановлению правительства России от 29.06.2016 №603 изменился повышающий коэффициент, который применяется в расчете платы за электроэнергию при отсутствии прибора учета. Если в прошлом году его величина составляла 1,4, то в текущем – 1,5. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».

На Сахалине подешевели огурцы

В январе 2017 года по отношению к декабрю 2016 года индекс потребительских цен по Сахалинской области составил 100,9%. В том числе продовольственные товары подорожали на 0,1%, непродовольственные товары – на 2,1%, услуги подешевели на 0,1%. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.



В январе 2017 года по отношению к декабрю 2016 года индекс потребительских цен по Сахалинской области составил 100,9%. В том числе продовольственные товары подорожали на 0,1%, непродовольственные товары – на 2,1%, услуги подешевели на 0,1%. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.

Спортсмены отнимут у любителей несколько склонов сахалинского «Горного воздуха»

На выходных любителям горнолыжного спорта и сноубординга придется уступить спортсменам несколько трасс комплекса «Горный воздух». 10-12 февраля на горе пройдет третий этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Подробности об ограничениях ТИА «Острова» рассказали в спортивно-туристическом комплексе.



На выходных любителям горнолыжного спорта и сноубординга придется уступить спортсменам несколько трасс комплекса «Горный воздух». 10-12 февраля на горе пройдет третий этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Подробности об ограничениях ТИА «Острова» рассказали в спортивно-туристическом комплексе.



125 юных южносахалинцев сыграют на музыкальном конкурсе «Преображение»

В Южно-Сахалинске состоится конкурс ансамблей и оркестров «Преображение». В нем примут участие более сотни талантливых юных горожан. Традиционно конкурс пройдет на базе детской школы искусств «Этнос» при поддержке городского управления культуры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.



В Южно-Сахалинске состоится конкурс ансамблей и оркестров «Преображение». В нем примут участие более сотни талантливых юных горожан. Традиционно конкурс пройдет на базе детской школы искусств «Этнос» при поддержке городского управления культуры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Сахалинские горнолыжники посоревнуются в скорости на третьем этапе Кубка области

С 10 по 12 февраля в Южно-Сахалинске пройдет III этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Состязаться спортсмены будут на «Горном воздухе» (на склоне «Спортивный»). Старт запланирован на 10:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



С 10 по 12 февраля в Южно-Сахалинске пройдет III этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Состязаться спортсмены будут на «Горном воздухе» (на склоне «Спортивный»). Старт запланирован на 10:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

На Сахалин привезли около 2 миллионов яиц с материка

В Сахалинскую область начались поставки куриного яйца из трех регионов страны. О мониторинге цен на данный вид продукта доложил первый заместитель главы островного региона Александр Дерновой. Накануне по заданию главы региона была проведена выездная проверка магазинов Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



В Сахалинскую область начались поставки куриного яйца из трех регионов страны. О мониторинге цен на данный вид продукта доложил первый заместитель главы островного региона Александр Дерновой. Накануне по заданию главы региона была проведена выездная проверка магазинов Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.