Первый резидент свободного порта Корсаков создаст на Сахалине рыбную биржу

Компания «Южный Терминал» подписала соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и стала первым резидентом в свободном порту Владивосток в Корсакове. Инвестор планирует создание рыбного логистическо-перерабатывающего центра с общим объемом инвестиций 998 миллионов рублей и 197-ю рабочими местами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Корпорации развития Дальнего Востока».

Инвестиционный проект развернут на базе существующей портовой инфраструктуры для создания современного рыбохозяйственного комплекса, развития эффективного транспортно-логистического сервиса и торговли на территории области. В рамках проекта резидент планирует проведение аукционных торгов в виде «рыбной биржи» и создание демонстрационных площадей рыбопродукции.

- Проект является первым шагом для формирования рыбного кластера с использованием современных технологических процессов на территории Сахалинской области, - сказал Арслан Висаидов, генеральный директор компании «Южный Терминал». - В дальнейшем мы планируем расширить территорию прилегающих участков, обеспечить выход к причалу и объединить комплексы в целостную структуру, что позволит включить в перечень услуг погрузоразгрузочные работы и швартовку судов. Решение о получении статуса резидента вызвано, прежде всего, тем, что статус резидента, открывает широкие возможности для привлечения инвестиций со стороны бизнеса, как российского, так и зарубежного. Проект не ограничивается только заявленными видами деятельности, а лишь «подталкивает» к развитию весь рыбохозяйственный комплекс Сахалинской области. Я уверен, что появятся и другие направления, которые в комплексе создадут комфортные условия для бизнеса.

Общая площадь комплекса составит больше 23 тысяч квадратных метров, на которой будут построены холодильные камеры для хранения рыбопродукции, приемно-сортировочный комплекс с помещениями для проведения аукционов и залами для демонстрации продукции, рыбоперерабатывающий цех и организованна контейнерная площадка.

В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 11 заявок на получение статуса резидента свободного порта Владивосток в Корсакове. Общий объем инвестиций по заявкам составляет 11,9 миллиарда рублей. Резидентом на данный момент является одна компания с общим объемом инвестиций 998 миллионов рублей и планами создать 197 тысяч рабочих мест.

С момента реализации федерального закона о свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 206 заявок на общую сумму инвестиций больше 260 миллиардов рублей и перспективой создания более 27 тысяч рабочих мест. Резидентами уже являются 128 компаний с объемом инвестиций больше чем на 219 миллиардов рублей и перспективой создания более 23 тысяч рабочих мест.