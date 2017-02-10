На средней площадке сахалинского «Горного воздуха» появилась парковка

На территории спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» оборудовали три парковки. Две находятся у подъемника, еще одна - на средней площадке. Подробнее о каждой ТИА «Острова» рассказали в комплексе.

Первая расположена по дороге к нижней площадке канатной дороги. Она действовала и в прошлом году. Ее вместимость - несколько сотен машин. Вторую парковку за школой греко-римской борьбы подготовили недавно. Это тоже большой парковочный пункт, от которого до низа канатки идти три минуты. Третья парковка появилась на месте недавно расселенного жилого дома в районе средней площадки комплекса. Эта парковка самая небольшая, тем не менее, и на ней может уместиться до 100 машин.

Кроме того, автолюбители могут парковать свои машины за стадионом «Спартак» перед дачным комплексом. Вопрос о пользовании парковками актуален. Несмотря на то, что все они доступны и бесплатны, многие клиенты предпочитают бросать свои авто вдоль подъездных дорог, что создает неудобство и угрозу безопасности других гостей.

- На «Горном воздухе» должна сформироваться культура поведения, культура безопасности и вежливого отношения друг к другу, - Сказал исполняющий обязанности директора «Горного воздуха» Андрей Кораблев. - Мы понимаем, что это процесс небыстрый, но все же должны его инициировать. Пользование парковками безопасно и цивилизованно, и мы просим наших гостей ответственно к нему относиться.