Сахалинские власти вырабатывают меры, чтобы обеспечить воспроизводство лосося

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«Единая Россия» организует обсуждение благоустройства городской среды в регионах страны
В апреле «Единая Россия» планирует провести в регионах широкое обсуждение муниципальных программ благоустройства городской среды, которое продлится до 25 мая. Дискуссия необходима, чтобы узнать и учесть мнение жителей при реализации партпроекта «Городская среда». Об этом заявил координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев на обучающем семинаре-совещании «Проектный подход в партийной работе», который проходит 10-11 апреля в Москве.
На время ремонта тепловых сетей ограничат автомобильное движение в районе ТЦ «Зодчий». В течение трех дней будут вестись работы по ремонту участка теплотрассы с западной стороны жилого дома 251 по улице Комсомольская, рассказали ТИА «Острова» в «Сахалинской коммунальной компании».
Заместитель минздрава страны Наталья Хорова оценила оснащение областного онкологического диспансера. Вместе с заместителем министра здравоохранения Вероникой Скворцовой на остров прибыл гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр Минздрава России» Андрей Каприн и другие представители этого НИИ. Они проверяют, как ведётся работа по повышению эффективности региональной системы здравоохранения.
В Южно-Сахалинске пройдет первенство города по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Открытие состоится 15 апреля в 11 часов во Дворце детского (юношеского) творчества. Мероприятие посвящено Дню космонавтики, рассказали ТИА «Острова» в управление по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска.
Губернатор Олег Кожемяко принял участие в состоявшемся в Москве заседании комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под руководством заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича. Глава островного региона выступил с докладом по вопросу совершенствования организации рыболовства в районах, прилегающих к прибрежным субъектам Российской Федерации, с учетом опыта реализации эксперимента в Сахалинской области.
На Сахалине пресечена деятельность подпольного игорного заведения. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что группа лиц организовала в областном центре проведение азартных игр, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.
Сегодня утром артисты Татарского государственного театра кукол «Экият» прибыли в островную область. В аэропорту кукольников Казани встречали коллеги и друзья — актеры Сахалинского театра кукол. К встрече гостей присоединился учебно-культурный центр «Туган тел», представляющий татар Сахалина.
Банк ВТБ запускает акцию по кредитным продуктам «Расчет в пользу Малого» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся клиентами малого бизнеса. В рамках акции банк предлагает клиентам гарантированную ставку в размере 11,8% или 12,8% годовых, в зависимости от финансового состояния компании и предоставленного обеспечения, с условием поддержания среднемесячного остатка на счете в банке в размере не менее 10% от суммы кредита.
Городской парк имени Гагарина приглашает жителей Южно-Сахалинска на концертно-развлекательную программу с элементами театрализации «Православная Пасха». Она пройдет 16 апреля в 12:00 часов на площадке перед сценой с аттракционами, рассказали ТИА «Острова» в парке.
В Рязани завершились всероссийские соревнования по олимпийскому тхэквондо WTF. Участниками «Кубка Рязанского Кремля» стали около 1500 спортсменов из 52 регионов страны. Среди них были представители Сахалинской области. Они завоевали четыре медали, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта и молодежной политики.
В аэропорту Охи появится новая взлетно-посадочная полоса. Она будет длиннее имеющейся на 300 метров и устойчивой к опасным сейсмическим явлениям, которые нередки на севере Сахалина. Параметры проекта обсуждались в ходе рабочей поездки губернатора Олега Кожемяко в Охинский городской округ.
До 2020 года Дальний Восток получит более 4,7 млрд рублей на сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий и защиту окружающей среды. Финансирование предусмотрено в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды», рассказали ТИА «Острова» в Минвостокразвития.
Уклонение от отбывания обязательных работ обернулось для жителя Южно-Сахалинска арестом на 3 суток. За превышение скорости движения транспортного средства мужчина привлечен к административной ответственности в виде штрафа, но так и не оплатил его в установленный законодательством 60-дневный срок. За это ему назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе сахалинского управления Федеральной службы судебных приставов.
Продукцию южно-сахалинских предприятий украсит юбилейная символика к 70-летию области. По словам специалистов департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска, с начала года ими проводится работа по информированию предприятий о юбилейных мероприятиях. В частности, бизнесу предложено разработать и разместить праздничную символику по случаю юбилея области на упаковках товаров, а также выпустить новые виды продукции.
В Южно-Сахалинске объявлено экстренное предупреждение
По информации ФГУП «Сахалинское УГМС», 13 апреля в южных районах Сахалина возможны сильные осадки и усиление ветра до 23 метров в секунду. В связи с этим на территории Южно-Сахалинска возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением в работе систем ЖКХ и энергоснабжения, увеличением количества ДТП.
Мэр Южно-Сахалинска жестко раскритиковал подчиненных за несогласованность работ в новом микрорайоне Дальнего. В выездном совещании, которое состоялось накануне, приняли участие руководители всех управлений и департаментов администрации областного центра, ответственных за планирование развития микрорайона и его нынешнее состояние.
Сотрудники пограничного управления по Сахалинской области задержали россиянина, незаконно добывавшего морского петушка. Мужчина вел промысел на особо охраняемой территории — в районе протоки Суслова лагуны Буссе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе пограничного управления.
Шесть винтовок «Ижмаш» «Биатлон – 7-4» прибыли в островную школу зимних видов спорта. Пневматическую винтовку будут использовать старшие дети на тренировках и соревнованиях. Сегодня это оружие могут использовать 4 островных биатлониста для стрельбы на 50 метров, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта и молодежной политики.
Так называемый дачный маршрут Южно-Сахалинск – Новодеревенское будет запущен 29 апреля. Ежегодно пригородный поезд пользуется особой популярностью у сахалинцев, которые в этом районе имеют дачные участки. Курсировать поезд будет до 11 ноября. Стоимость проезда составит 30 рублей 60 копеек, сообщили ТИА «Острова» в пассажирской компании «Сахалин».
В Южно-Сахалинске прошел региональный турнир по дзюдо «Кубок губернатора Сахалинской области, посвященный памяти И. П. Фархутдинова». Участниками юбилейных состязаний, которые состоялись в 20 раз, стали почти 250 дзюдоистов из Александровска-Сахалинского и Поронайска, Тымовска и Холмска, поселка Ноглики и островной столицы, рассказали ТИА «Острова» в пресс-центре Федерации дзюдо и самбо.
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Власти Сахалина вырабатывают меры, чтобы обеспечить воспроизводство лосося в условиях ожидаемых слабых подходов. Одно из главных предложений - начинать промысел в том или ином районе в зависимости от заполнения нерестилищ. Соответствующий сигнал рыбопромышленникам дадут ученые после обследования соседних рек.
- То есть, общей для всей области даты начала промысла не будет, - рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров. - Другого выхода у нас нет. По данным науки уловы красной рыбы у нас в этом году будут более чем скромными. На северо-западе Сахалина они составят всего 1200 тонн, в Восточно-Сахалинской подзоне - 20 тысяч тонн, в Южно-Курильской - 6,5 тысячи тонн. Еще 1,5 тысячи тонн - на Северных Курилах. На юго-западном побережье Сахалина по рекомендации отраслевой науки промысел в этом году вообще закрыт. Все это говорит о том, что стадо горбуши находится в депрессивном состоянии и для его сохранения необходимо принимать кардинальные меры.
Складывающаяся ситуация ставит перед региональными властями несколько важных вопросов. Главный из них - чем будут заниматься многочисленные рыбопромышленные компании, которые прежде ориентировались почти исключительно на добычу и переработку лосося?
- Мы считаем, что выходом может стать переориентация на многовидовой лов в рамках промысла в шестимильной зоне, - сказал Игорь Быстров. - Это понимают и сами рыбопромышленники. В прошлом году, когда по предложению областных властей был упрощен доступ для жителей области к водным биологическим ресурсам шестимильной прибрежной зоны, в него включились только четыре компании. В этом году их уже 20. Эти предприятия будут вести у берегов Сахалина и Курил добычу минтая, трески, наваги, камбалы, и других даров моря. Это позволит улучшить снабжение сахалинцев и курильчан свежей рыбой по доступной цене, а также обеспечить хотя бы частичную загрузку добывающих и перерабатывающих мощностей, которые не используются в полной мере из-за слабых подходов лосося. Думаю, в ближайшее время количество компаний, выходящих на промысел в шестимильную зону, будет быстро расти. В связи с этим мы готовим изменения в региональную программу развития рыбопромышленного комплекса, чтобы стимулировать освоение водных биологических ресурсов, не введенных в состав общих допустимых уловов, которые чаще всего не осваиваются в полном объеме. Речь идет о кальмарах, мойве, бычках, сельди иваси, и других объектах, которые зачастую просто выбрасываются на берег.
Также в преддверии лососевой путины областным властям предстоит решить вопрос об организации промысла красной рыбы представителями коренных малочисленных народов Севера на юго-западном побережье Сахалина, где лов запрещен.
- Эту тему мы сейчас прорабатываем с учеными и структурами Росрыболовства, - сказал заместитель председателя правительства. - Еще одна сложнейшая проблема - организация спортивно-любительского лова лососевых. По действующим правилам, его можно проводить исключительно в пределах существующих рыбопромысловых участков. Однако сегодня такие места, где жители области могут законно поймать горбушу или кету, имеются далеко не во всех муниципальных образованиях. Мы обозначили проблему в Росрыболовстве. И сейчас совместно с этой федеральной структурой ищем решение, чтобы дать возможность гражданам ловить лососевых.
Сейчас в рамках подготовки к путине в муниципальных образованиях области восстанавливают точки по торговле дарами моря на ярмарках и рынках, которые были закрыты на зиму. Их подключают к водо- и электроснабжению, чтобы обеспечить соблюдение санитарных правил.
- Основная часть населения у нас проживает на юге Сахалина, а самые крупные уловы горбуши ожидаются на севере острова, - обозначил задачу Игорь Быстров. - Поэтому мы должны обеспечить быструю доставку свежей и охлажденной красной рыбы, которая занимает важное место в рационе наших земляков.
«Единая Россия» организует обсуждение благоустройства городской среды в регионах страны
В апреле «Единая Россия» планирует провести в регионах широкое обсуждение муниципальных программ благоустройства городской среды, которое продлится до 25 мая. Дискуссия необходима, чтобы узнать и учесть мнение жителей при реализации партпроекта «Городская среда». Об этом заявил координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев на обучающем семинаре-совещании «Проектный подход в партийной работе», который проходит 10-11 апреля в Москве.
На время ремонта тепловых сетей ограничат автомобильное движение в районе ТЦ «Зодчий». В течение трех дней будут вестись работы по ремонту участка теплотрассы с западной стороны жилого дома 251 по улице Комсомольская, рассказали ТИА «Острова» в «Сахалинской коммунальной компании».
Заместитель минздрава страны Наталья Хорова оценила оснащение областного онкологического диспансера. Вместе с заместителем министра здравоохранения Вероникой Скворцовой на остров прибыл гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр Минздрава России» Андрей Каприн и другие представители этого НИИ. Они проверяют, как ведётся работа по повышению эффективности региональной системы здравоохранения.
В Южно-Сахалинске пройдет первенство города по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Открытие состоится 15 апреля в 11 часов во Дворце детского (юношеского) творчества. Мероприятие посвящено Дню космонавтики, рассказали ТИА «Острова» в управление по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска.
Губернатор Олег Кожемяко принял участие в состоявшемся в Москве заседании комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под руководством заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича. Глава островного региона выступил с докладом по вопросу совершенствования организации рыболовства в районах, прилегающих к прибрежным субъектам Российской Федерации, с учетом опыта реализации эксперимента в Сахалинской области.
На Сахалине пресечена деятельность подпольного игорного заведения. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что группа лиц организовала в областном центре проведение азартных игр, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.
Сегодня утром артисты Татарского государственного театра кукол «Экият» прибыли в островную область. В аэропорту кукольников Казани встречали коллеги и друзья — актеры Сахалинского театра кукол. К встрече гостей присоединился учебно-культурный центр «Туган тел», представляющий татар Сахалина.
Банк ВТБ запускает акцию по кредитным продуктам «Расчет в пользу Малого» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся клиентами малого бизнеса. В рамках акции банк предлагает клиентам гарантированную ставку в размере 11,8% или 12,8% годовых, в зависимости от финансового состояния компании и предоставленного обеспечения, с условием поддержания среднемесячного остатка на счете в банке в размере не менее 10% от суммы кредита.
Городской парк имени Гагарина приглашает жителей Южно-Сахалинска на концертно-развлекательную программу с элементами театрализации «Православная Пасха». Она пройдет 16 апреля в 12:00 часов на площадке перед сценой с аттракционами, рассказали ТИА «Острова» в парке.
В Рязани завершились всероссийские соревнования по олимпийскому тхэквондо WTF. Участниками «Кубка Рязанского Кремля» стали около 1500 спортсменов из 52 регионов страны. Среди них были представители Сахалинской области. Они завоевали четыре медали, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта и молодежной политики.
В аэропорту Охи появится новая взлетно-посадочная полоса. Она будет длиннее имеющейся на 300 метров и устойчивой к опасным сейсмическим явлениям, которые нередки на севере Сахалина. Параметры проекта обсуждались в ходе рабочей поездки губернатора Олега Кожемяко в Охинский городской округ.
До 2020 года Дальний Восток получит более 4,7 млрд рублей на сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий и защиту окружающей среды. Финансирование предусмотрено в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды», рассказали ТИА «Острова» в Минвостокразвития.
Уклонение от отбывания обязательных работ обернулось для жителя Южно-Сахалинска арестом на 3 суток. За превышение скорости движения транспортного средства мужчина привлечен к административной ответственности в виде штрафа, но так и не оплатил его в установленный законодательством 60-дневный срок. За это ему назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе сахалинского управления Федеральной службы судебных приставов.
Продукцию южно-сахалинских предприятий украсит юбилейная символика к 70-летию области. По словам специалистов департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска, с начала года ими проводится работа по информированию предприятий о юбилейных мероприятиях. В частности, бизнесу предложено разработать и разместить праздничную символику по случаю юбилея области на упаковках товаров, а также выпустить новые виды продукции.
В Южно-Сахалинске объявлено экстренное предупреждение
По информации ФГУП «Сахалинское УГМС», 13 апреля в южных районах Сахалина возможны сильные осадки и усиление ветра до 23 метров в секунду. В связи с этим на территории Южно-Сахалинска возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением в работе систем ЖКХ и энергоснабжения, увеличением количества ДТП.
Мэр Южно-Сахалинска жестко раскритиковал подчиненных за несогласованность работ в новом микрорайоне Дальнего. В выездном совещании, которое состоялось накануне, приняли участие руководители всех управлений и департаментов администрации областного центра, ответственных за планирование развития микрорайона и его нынешнее состояние.
Сотрудники пограничного управления по Сахалинской области задержали россиянина, незаконно добывавшего морского петушка. Мужчина вел промысел на особо охраняемой территории — в районе протоки Суслова лагуны Буссе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе пограничного управления.
Шесть винтовок «Ижмаш» «Биатлон – 7-4» прибыли в островную школу зимних видов спорта. Пневматическую винтовку будут использовать старшие дети на тренировках и соревнованиях. Сегодня это оружие могут использовать 4 островных биатлониста для стрельбы на 50 метров, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта и молодежной политики.
Так называемый дачный маршрут Южно-Сахалинск – Новодеревенское будет запущен 29 апреля. Ежегодно пригородный поезд пользуется особой популярностью у сахалинцев, которые в этом районе имеют дачные участки. Курсировать поезд будет до 11 ноября. Стоимость проезда составит 30 рублей 60 копеек, сообщили ТИА «Острова» в пассажирской компании «Сахалин».
В Южно-Сахалинске прошел региональный турнир по дзюдо «Кубок губернатора Сахалинской области, посвященный памяти И. П. Фархутдинова». Участниками юбилейных состязаний, которые состоялись в 20 раз, стали почти 250 дзюдоистов из Александровска-Сахалинского и Поронайска, Тымовска и Холмска, поселка Ноглики и островной столицы, рассказали ТИА «Острова» в пресс-центре Федерации дзюдо и самбо.
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
Было бы неплохо, если бы в МФЦ помогали людям с подготовкой ...
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