12 апреля 2017 г., 12:01

Сахалинские власти вырабатывают меры, чтобы обеспечить воспроизводство лосося

Власти Сахалина вырабатывают меры, чтобы обеспечить воспроизводство лосося в условиях ожидаемых слабых подходов. Одно из главных предложений - начинать промысел в том или ином районе в зависимости от заполнения нерестилищ. Соответствующий сигнал рыбопромышленникам дадут ученые после обследования соседних рек.

- То есть, общей для всей области даты начала промысла не будет, - рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров. - Другого выхода у нас нет. По данным науки уловы красной рыбы у нас в этом году будут более чем скромными. На северо-западе Сахалина они составят всего 1200 тонн, в Восточно-Сахалинской подзоне - 20 тысяч тонн, в Южно-Курильской - 6,5 тысячи тонн. Еще 1,5 тысячи тонн - на Северных Курилах. На юго-западном побережье Сахалина по рекомендации отраслевой науки промысел в этом году вообще закрыт. Все это говорит о том, что стадо горбуши находится в депрессивном состоянии и для его сохранения необходимо принимать кардинальные меры.

Складывающаяся ситуация ставит перед региональными властями несколько важных вопросов. Главный из них - чем будут заниматься многочисленные рыбопромышленные компании, которые прежде ориентировались почти исключительно на добычу и переработку лосося?

- Мы считаем, что выходом может стать переориентация на многовидовой лов в рамках промысла в шестимильной зоне, - сказал Игорь Быстров. - Это понимают и сами рыбопромышленники. В прошлом году, когда по предложению областных властей был упрощен доступ для жителей области к водным биологическим ресурсам шестимильной прибрежной зоны, в него включились только четыре компании. В этом году их уже 20. Эти предприятия будут вести у берегов Сахалина и Курил добычу минтая, трески, наваги, камбалы, и других даров моря. Это позволит улучшить снабжение сахалинцев и курильчан свежей рыбой по доступной цене, а также обеспечить хотя бы частичную загрузку добывающих и перерабатывающих мощностей, которые не используются в полной мере из-за слабых подходов лосося. Думаю, в ближайшее время количество компаний, выходящих на промысел в шестимильную зону, будет быстро расти. В связи с этим мы готовим изменения в региональную программу развития рыбопромышленного комплекса, чтобы стимулировать освоение водных биологических ресурсов, не введенных в состав общих допустимых уловов, которые чаще всего не осваиваются в полном объеме. Речь идет о кальмарах, мойве, бычках, сельди иваси, и других объектах, которые зачастую просто выбрасываются на берег.

Также в преддверии лососевой путины областным властям предстоит решить вопрос об организации промысла красной рыбы представителями коренных малочисленных народов Севера на юго-западном побережье Сахалина, где лов запрещен.

- Эту тему мы сейчас прорабатываем с учеными и структурами Росрыболовства, - сказал заместитель председателя правительства. - Еще одна сложнейшая проблема - организация спортивно-любительского лова лососевых. По действующим правилам, его можно проводить исключительно в пределах существующих рыбопромысловых участков. Однако сегодня такие места, где жители области могут законно поймать горбушу или кету, имеются далеко не во всех муниципальных образованиях. Мы обозначили проблему в Росрыболовстве. И сейчас совместно с этой федеральной структурой ищем решение, чтобы дать возможность гражданам ловить лососевых.

Сейчас в рамках подготовки к путине в муниципальных образованиях области восстанавливают точки по торговле дарами моря на ярмарках и рынках, которые были закрыты на зиму. Их подключают к водо- и электроснабжению, чтобы обеспечить соблюдение санитарных правил.

- Основная часть населения у нас проживает на юге Сахалина, а самые крупные уловы горбуши ожидаются на севере острова, - обозначил задачу Игорь Быстров. - Поэтому мы должны обеспечить быструю доставку свежей и охлажденной красной рыбы, которая занимает важное место в рационе наших земляков.