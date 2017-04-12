12 апреля 2017 г., 12:54

На Сахалине бурые медведи выходят из спячки

В Анивском районе около села Воскресеновка лесничие зафиксировали следы бурого медведя. Предположительно, хищнику около трех лет. К населенному пункту он не подходит и угрозы для жителей села не представляет, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве лесного и охотничьего хозяйства.

Следы второго медведя были обнаружены в том же районе, близ села Петропавловское. Судя по отметинам на снегу, этот медведь также держится в стороне от населенного пункта.

Вместе с тем специалисты областного минлесхоза отмечают, что говорить о массовом выходе хозяев тайги из берлоги пока рано - в сахалинских лесах снежный покров еще достаточно глубокий, среднесуточные температуры не слишком высоки. Однако, как рассказал главный государственный инспектор министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Александр Уланов, тем, кто намерен гулять по лесу уже необходимо соблюдать правила безопасности.

- В лес лучше ходить группами, - отметил госинспектор, - не лишним будет шуметь, громко разговаривать, например. Хищник, заслышав вас, предпочтет уйти, и вы не встретитесь с ним накоротке.

Уланов предостерег: ни в коем случае нельзя подкармливать медведя в лесу. Тем более сразу после пробуждения медведи несколько недель практически ничего не едят. Им нужно время, чтобы система пищеварения начала правильно работать после длительной спячки.

С подробной инструкцией, как избежать встречи с косолапым, и что делать, если она все же произошла, можно ознакомится на официальном сайте министерства.