12 апреля 2017 г., 13:04

Иван Данилов проведет творческий вечер в Литературной гостиной музея

27 апреля в 17:30 в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» состоится творческая встреча с сахалинским поэтом и писателем, членом Союза журналистов СССР Иваном Даниловым. Встреча под названием «По краешку судьбы» приурочена к Всемирному дню книги и авторского права, рассказали ТИА «Острова» в музее.

В рамках творческой встречи пройдёт презентация сборника «Ожидание». Он включает в себя повесть «Звёздочка моя ясная», рассказы и стихи. Произведения Ивана Данилова автобиографичны, сюжеты подсказаны самой жизнью и позволяют читателю окунуться в мир человеческих отношений.

В Литературной гостиной музея Иван Данилов расскажет о своём творчестве, зачитает любимые отрывки из произведений и ответит на вопросы гостей. Также будет работать свободный микрофон.

Иван Николаевич Данилов родился в 1959 году в деревне Измайловка Горьковской области. В 1961 году семья Даниловых переехала на Дальний Восток. В 1992 году он окончил факультет журналистики Дальневосточного университета. В начале 90-х поступил на военную службу по контракту, служил военным комиссаром города Углегорска. В настоящее время занимает должность заместителя главы Углегорского городского поселения.

Иван Данилов автор книг «На берегу Татарского пролива», «Жаркий август 45-го», «Чувств не скрываю», автор и составитель литературно-художественного сборника «Углегорск глазами углегорцев».

В рамках творческой встречи будет работать книжный киоск. По желанию гости смогут приобрести книги с автографом Ивана Данилова и сфотографироваться с автором.