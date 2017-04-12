12 апреля 2017 г., 13:21

Сахалинские управления Пенсионного фонда установили компьютеры для посетителей

В семи управлениях Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области установлены гостевые компьютеры с доступом к порталу госуслуг и электронным сервисам на сайте ПФР. Воспользоваться компьютерами могут посетители клиентских служб фонда, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе организации.

В управлениях Пенсионного фонда РФ в Южно-Сахалинске, Холмске, Корсакове, Долинске, Охе, Поронайске и Углегорске установлены гостевые компьютеры. С их помощью сахалинцы, пришедшие на прием, могут получить услуги Пенсионного фонда, минуя очередь. Такую возможность предоставляет сервис «Электронные услуги» на сайте ПФР.

Эта коммуникационная площадка позволяет островитянам пользоваться услугами Пенсионного фонда дистанционно, в электронном виде. Сегодня уже более 30 направлений деятельности ПФР реализуются в онлайн-режиме - от информирования о "заработанных" пенсионных правах до подачи заявления на назначение пенсии или запись на прием к специалисту.

Предоставляемыми возможностями можно пользоваться без регистрации или только с регистрацией.

Например, такие услуги как «Запись на прием» и «Заказ справок» осуществляются на сайте ПФР без регистрации. Воспользовавшись ими, жители области могут запланировать визит в территориальный орган Пенсионного фонда в удобное для себя время.

Но сахалинцам необходимо помнить о том, что государственные услуги ПФР в «Личном кабинете гражданина» доступны только для граждан, зарегистрированных на портале госуслуг, так как при работе в системе используются личные данные пользователя. При необходимости сотрудники клиентских служб, в которых установлены гостевые компьютеры, помогут посетителям зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или войти в «Личный кабинет» на сайте ПФР. Для тех, кто желает самостоятельно зарегистрироваться на портале либо получить услугу в режиме-онлайн, подготовлено пособие с пошаговым алгоритмом действий.