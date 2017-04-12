Пятерки за «Тотальный диктант» получили 14 южносахалинцев

На официальном сайте «Тотального диктанта» опубликованы результаты Южно-Сахалинска. В этом году на «отлично» диктант написали 14 человек, в прошлом году был всего один отличник. Награждение самых грамотных сахалинцев состоится 18 апреля в музее книги А. П. Чехова. Тогда же все желающие смогут забрать работу и проконсультироваться с филологом, рассказали ТИА «Острова» в музее книги.

Нововведением этого года стало то, что текст диктанта в островной столице читался на трех площадках. Кроме того, впервые в рамках акции в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» были проведены подготовительные занятия «Русский по пятницам».

Каждый написанный текст проверялся по нескольку раз, чтобы избежать возможной пропущенной ошибки. Работы, претендующие на оценку «отлично», проверялись минимум три раза.

Участники акции, указавшие на бланках имена и псевдонимы Ирина Закревская, Юлия Ерошенко, Ирина Буторина, Алла Баранова, Яна Холименко, Ольга Метропольская, Ирина Ларина, Елена Сурмина, Мариам, Ирина Соловьева, Анна Лалетина, Анна Кравчук, Анна Колупаева, Ким Вон Дя 18 апреля в 17.00 приглашаются в Литературно‐художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» для получения сертификатов отличников.

«Впервые за шестилетнюю историю проведения нами диктанта в Южно-Сахалинске такое большое количество отличников. Некоторые люди признавались, что специально целый год готовились к акции. Думаю, что и занятия "Русский по пятницам", которые мы проводили в музее, помогли повторить правила, ведь они проводились по материалам, которые нам еженедельно высылали из штаба "Тотального диктанта". В целом сахалинцы успешно справились с пунктуацией и орфографией, хотя многие ошиблись в написании слов "Кронштадт", "восемнадцать", "полиэтиленовый", "Фюрер". К сожалению, не все вспомнили, как оформлять чужую речь», - рассказала кандидат филологических наук Анастасия Степаненко, осуществлявшая проверку текстов.

Справка: «Тотальный диктант» - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции - показать, что быть грамотным - важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.