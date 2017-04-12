«Сахалин» стал серебряным призером Азиатской хоккейной лиги

Серебряные медали Азиатской хоккейной лиги - такой трофей хоккейная команда «Сахалин» привезет из Южной Кореи. Второй год подряд островитяне останавливаются в шаге от чемпионства. В нынешнем сезоне судьба Кубка решилась в овертайме третьего матча финальной серии в Аняне, рассказали ТИА «Острова» в клубе «Сахалин».

Счет в заключительной игре хозяева открыли на вторрой минуте. Реган первым оказался на отскоке и мощным броском отправил шайбу в ворота. «Сахалин», как и в предыдущих играх, был вынужден отыгрываться. Возможности сравнять счет у островитян были. Сперва Печура бросал с дальнего пятака, а после Берникову немного не хватило, чтобы забросить шайбу в свободный угол. Но все-таки дожать корейцев в первом периоде получилось. После очередной осады ворот Далтона, шайба отскочила к Шишканову, и он хладнокровно перевел ее в сетку, 1:1. На перерыв команды ушли при равном счете, но не в равных составах. Алексеев на 18 минуте был наказан большим и дисциплинарным штрафом до конца матча. Отбывать наказание за защитника отправился Метлюк.

Минуты не хватило «Сахалину», чтобы сохранить ворота в нетронутыми и продолжить игру в равных составах. Шин воспользовался свободным пространством на площадке и смог удачно попасть над плечом Короваева. В роли догоняющих островитяне были вплоть до конца периода. Исправил ситуацию Берников, из-за ворот накатив на пятак и протолкнув шайбу между штангой и щитком голкипера. На исходе отрезка «Сахалин» снова коснулись кадровые проблемы, в раздевалку отправился Зацепилин, буквально валившийся с ног из-за плохого самочувствия.

Третий период команда была вынуждена играть в три звена. С каждой минутой периода возрастало ощущение, что матче шел до первой забитой шайбы. Но ее зрители в этой двадцатиминутке не увидели. Отличный момент имело первое звено, пытаясь на «тоненького» разыграть у самых ворот.

Островитяне отлично начали овертайм. Момент для взятия ворот был у Яковлева, но ему не дали возможности пробить. Через минуту последовала атака хозяев, которая обернулась удалением в составе защищающейся стороны. При игре в меньшинстве «Сахалин» был вынужден прижаться к своим воротам. Единственный прострел вдоль вратарской и шальная шайба от конька Ильина влетела в девятку, установив окончательный счет в матче 3:2.

Одержав три победы дома «Анян Халла» оставляет у себя Кубок АХЛ. «Сахалин» второй раз становится серебряным призером лиги.

«Анян Халла» - «Сахалин» 3:2

Голы: 1:0 Реган (1:44), 1:1 Шишканов ( Коледаев, Берников, 9:35), 2:1 Шин (21:47, +1), 2:2 Берников (Корсунов, 37:46,+1), 3:2 Ким Ки Сунг ( Ким Санг Вук, 62:57, ОТ)