Дальневосточники в Южно-Сахалинске обсудили развитие волонтерства



«Единая Россия» организует обсуждение благоустройства городской среды в регионах страны

В апреле «Единая Россия» планирует провести в регионах широкое обсуждение муниципальных программ благоустройства городской среды, которое продлится до 25 мая. Дискуссия необходима, чтобы узнать и учесть мнение жителей при реализации партпроекта «Городская среда». Об этом заявил координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев на обучающем семинаре-совещании «Проектный подход в партийной работе», который проходит 10-11 апреля в Москве.



В апреле «Единая Россия» планирует провести в регионах широкое обсуждение муниципальных программ благоустройства городской среды, которое продлится до 25 мая. Дискуссия необходима, чтобы узнать и учесть мнение жителей при реализации партпроекта «Городская среда». Об этом заявил координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев на обучающем семинаре-совещании «Проектный подход в партийной работе», который проходит 10-11 апреля в Москве.

Автомобилям ограничат движение на время ремонта теплосетей в Южно-Сахалинске

На время ремонта тепловых сетей ограничат автомобильное движение в районе ТЦ «Зодчий». В течение трех дней будут вестись работы по ремонту участка теплотрассы с западной стороны жилого дома 251 по улице Комсомольская, рассказали ТИА «Острова» в «Сахалинской коммунальной компании».



На время ремонта тепловых сетей ограничат автомобильное движение в районе ТЦ «Зодчий». В течение трех дней будут вестись работы по ремонту участка теплотрассы с западной стороны жилого дома 251 по улице Комсомольская, рассказали ТИА «Острова» в «Сахалинской коммунальной компании».

Делегация Минздрава РФ оценила работу сахалинского онкодиспансера

Заместитель минздрава страны Наталья Хорова оценила оснащение областного онкологического диспансера. Вместе с заместителем министра здравоохранения Вероникой Скворцовой на остров прибыл гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр Минздрава России» Андрей Каприн и другие представители этого НИИ. Они проверяют, как ведётся работа по повышению эффективности региональной системы здравоохранения.



Заместитель минздрава страны Наталья Хорова оценила оснащение областного онкологического диспансера. Вместе с заместителем министра здравоохранения Вероникой Скворцовой на остров прибыл гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр Минздрава России» Андрей Каприн и другие представители этого НИИ. Они проверяют, как ведётся работа по повышению эффективности региональной системы здравоохранения.

Южносахалинцы посоревнуются в прыжках на батуте

В Южно-Сахалинске пройдет первенство города по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Открытие состоится 15 апреля в 11 часов во Дворце детского (юношеского) творчества. Мероприятие посвящено Дню космонавтики, рассказали ТИА «Острова» в управление по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска.



В Южно-Сахалинске пройдет первенство города по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Открытие состоится 15 апреля в 11 часов во Дворце детского (юношеского) творчества. Мероприятие посвящено Дню космонавтики, рассказали ТИА «Острова» в управление по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска.

Рыболовный опыт Сахалина внедрят в других приморских регионах

Губернатор Олег Кожемяко принял участие в состоявшемся в Москве заседании комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под руководством заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича. Глава островного региона выступил с докладом по вопросу совершенствования организации рыболовства в районах, прилегающих к прибрежным субъектам Российской Федерации, с учетом опыта реализации эксперимента в Сахалинской области.



Губернатор Олег Кожемяко принял участие в состоявшемся в Москве заседании комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под руководством заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича. Глава островного региона выступил с докладом по вопросу совершенствования организации рыболовства в районах, прилегающих к прибрежным субъектам Российской Федерации, с учетом опыта реализации эксперимента в Сахалинской области.

Сахалинская полиция накрыла нелегальное казино

На Сахалине пресечена деятельность подпольного игорного заведения. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что группа лиц организовала в областном центре проведение азартных игр, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.



На Сахалине пресечена деятельность подпольного игорного заведения. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что группа лиц организовала в областном центре проведение азартных игр, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.

Казанские кукольники привезли на Сахалин сказку

Сегодня утром артисты Татарского государственного театра кукол «Экият» прибыли в островную область. В аэропорту кукольников Казани встречали коллеги и друзья — актеры Сахалинского театра кукол. К встрече гостей присоединился учебно-культурный центр «Туган тел», представляющий татар Сахалина.



Сегодня утром артисты Татарского государственного театра кукол «Экият» прибыли в островную область. В аэропорту кукольников Казани встречали коллеги и друзья — актеры Сахалинского театра кукол. К встрече гостей присоединился учебно-культурный центр «Туган тел», представляющий татар Сахалина.

ВТБ запустил акцию по кредитным продуктам для клиентов малого бизнеса

Банк ВТБ запускает акцию по кредитным продуктам «Расчет в пользу Малого» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся клиентами малого бизнеса. В рамках акции банк предлагает клиентам гарантированную ставку в размере 11,8% или 12,8% годовых, в зависимости от финансового состояния компании и предоставленного обеспечения, с условием поддержания среднемесячного остатка на счете в банке в размере не менее 10% от суммы кредита.



Банк ВТБ запускает акцию по кредитным продуктам «Расчет в пользу Малого» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся клиентами малого бизнеса. В рамках акции банк предлагает клиентам гарантированную ставку в размере 11,8% или 12,8% годовых, в зависимости от финансового состояния компании и предоставленного обеспечения, с условием поддержания среднемесячного остатка на счете в банке в размере не менее 10% от суммы кредита.

В Пасху в горпарке Южно-Сахалинска пройдет театрализованный концерт

Городской парк имени Гагарина приглашает жителей Южно-Сахалинска на концертно-развлекательную программу с элементами театрализации «Православная Пасха». Она пройдет 16 апреля в 12:00 часов на площадке перед сценой с аттракционами, рассказали ТИА «Острова» в парке.



Городской парк имени Гагарина приглашает жителей Южно-Сахалинска на концертно-развлекательную программу с элементами театрализации «Православная Пасха». Она пройдет 16 апреля в 12:00 часов на площадке перед сценой с аттракционами, рассказали ТИА «Острова» в парке.

Сахалинские тхэквондисты привезли четыре медали с всероссийских соревнований

В Рязани завершились всероссийские соревнования по олимпийскому тхэквондо WTF. Участниками «Кубка Рязанского Кремля» стали около 1500 спортсменов из 52 регионов страны. Среди них были представители Сахалинской области. Они завоевали четыре медали, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта и молодежной политики.



В Рязани завершились всероссийские соревнования по олимпийскому тхэквондо WTF. Участниками «Кубка Рязанского Кремля» стали около 1500 спортсменов из 52 регионов страны. Среди них были представители Сахалинской области. Они завоевали четыре медали, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта и молодежной политики.

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Охи увеличится на 300 метров

В аэропорту Охи появится новая взлетно-посадочная полоса. Она будет длиннее имеющейся на 300 метров и устойчивой к опасным сейсмическим явлениям, которые нередки на севере Сахалина. Параметры проекта обсуждались в ходе рабочей поездки губернатора Олега Кожемяко в Охинский городской округ.



В аэропорту Охи появится новая взлетно-посадочная полоса. Она будет длиннее имеющейся на 300 метров и устойчивой к опасным сейсмическим явлениям, которые нередки на севере Сахалина. Параметры проекта обсуждались в ходе рабочей поездки губернатора Олега Кожемяко в Охинский городской округ.

Почти 5 миллиардов рублей направят Дальнему Востоку для охраны окружающей среды

До 2020 года Дальний Восток получит более 4,7 млрд рублей на сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий и защиту окружающей среды. Финансирование предусмотрено в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды», рассказали ТИА «Острова» в Минвостокразвития.



До 2020 года Дальний Восток получит более 4,7 млрд рублей на сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий и защиту окружающей среды. Финансирование предусмотрено в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды», рассказали ТИА «Острова» в Минвостокразвития.

Любителя быстрой езды арестовали за уклонение от обязательных работ

Уклонение от отбывания обязательных работ обернулось для жителя Южно-Сахалинска арестом на 3 суток. За превышение скорости движения транспортного средства мужчина привлечен к административной ответственности в виде штрафа, но так и не оплатил его в установленный законодательством 60-дневный срок. За это ему назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе сахалинского управления Федеральной службы судебных приставов.



Уклонение от отбывания обязательных работ обернулось для жителя Южно-Сахалинска арестом на 3 суток. За превышение скорости движения транспортного средства мужчина привлечен к административной ответственности в виде штрафа, но так и не оплатил его в установленный законодательством 60-дневный срок. За это ему назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе сахалинского управления Федеральной службы судебных приставов.

На сахалинских товарах появится символика к юбилею области

Продукцию южно-сахалинских предприятий украсит юбилейная символика к 70-летию области. По словам специалистов департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска, с начала года ими проводится работа по информированию предприятий о юбилейных мероприятиях. В частности, бизнесу предложено разработать и разместить праздничную символику по случаю юбилея области на упаковках товаров, а также выпустить новые виды продукции.



Продукцию южно-сахалинских предприятий украсит юбилейная символика к 70-летию области. По словам специалистов департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска, с начала года ими проводится работа по информированию предприятий о юбилейных мероприятиях. В частности, бизнесу предложено разработать и разместить праздничную символику по случаю юбилея области на упаковках товаров, а также выпустить новые виды продукции.



В Южно-Сахалинске объявлено экстренное предупреждение

По информации ФГУП «Сахалинское УГМС», 13 апреля в южных районах Сахалина возможны сильные осадки и усиление ветра до 23 метров в секунду. В связи с этим на территории Южно-Сахалинска возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением в работе систем ЖКХ и энергоснабжения, увеличением количества ДТП.



По информации ФГУП «Сахалинское УГМС», 13 апреля в южных районах Сахалина возможны сильные осадки и усиление ветра до 23 метров в секунду. В связи с этим на территории Южно-Сахалинска возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением в работе систем ЖКХ и энергоснабжения, увеличением количества ДТП.

Мэр Южно-Сахалинска раскритиковал чиновников за работу в новом микрорайоне Дальнего

Мэр Южно-Сахалинска жестко раскритиковал подчиненных за несогласованность работ в новом микрорайоне Дальнего. В выездном совещании, которое состоялось накануне, приняли участие руководители всех управлений и департаментов администрации областного центра, ответственных за планирование развития микрорайона и его нынешнее состояние.



Мэр Южно-Сахалинска жестко раскритиковал подчиненных за несогласованность работ в новом микрорайоне Дальнего. В выездном совещании, которое состоялось накануне, приняли участие руководители всех управлений и департаментов администрации областного центра, ответственных за планирование развития микрорайона и его нынешнее состояние.

Сахалинские пограничники задержали мужчину, добывшего 8000 морских петушков

Сотрудники пограничного управления по Сахалинской области задержали россиянина, незаконно добывавшего морского петушка. Мужчина вел промысел на особо охраняемой территории — в районе протоки Суслова лагуны Буссе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе пограничного управления.



Сотрудники пограничного управления по Сахалинской области задержали россиянина, незаконно добывавшего морского петушка. Мужчина вел промысел на особо охраняемой территории — в районе протоки Суслова лагуны Буссе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе пограничного управления.

Сахалинская школа зимних видов спорта получила новые винтовки для биатлона

Шесть винтовок «Ижмаш» «Биатлон – 7-4» прибыли в островную школу зимних видов спорта. Пневматическую винтовку будут использовать старшие дети на тренировках и соревнованиях. Сегодня это оружие могут использовать 4 островных биатлониста для стрельбы на 50 метров, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта и молодежной политики.



Шесть винтовок «Ижмаш» «Биатлон – 7-4» прибыли в островную школу зимних видов спорта. Пневматическую винтовку будут использовать старшие дети на тренировках и соревнованиях. Сегодня это оружие могут использовать 4 островных биатлониста для стрельбы на 50 метров, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта и молодежной политики.

Поезд между Южно-Сахалинском и Новодеревенским начнет курсировать в конце апреля

Так называемый дачный маршрут Южно-Сахалинск – Новодеревенское будет запущен 29 апреля. Ежегодно пригородный поезд пользуется особой популярностью у сахалинцев, которые в этом районе имеют дачные участки. Курсировать поезд будет до 11 ноября. Стоимость проезда составит 30 рублей 60 копеек, сообщили ТИА «Острова» в пассажирской компании «Сахалин».



Так называемый дачный маршрут Южно-Сахалинск – Новодеревенское будет запущен 29 апреля. Ежегодно пригородный поезд пользуется особой популярностью у сахалинцев, которые в этом районе имеют дачные участки. Курсировать поезд будет до 11 ноября. Стоимость проезда составит 30 рублей 60 копеек, сообщили ТИА «Острова» в пассажирской компании «Сахалин».