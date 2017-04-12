12 апреля 2017 г., 14:52

Охотничьему сезону подкорректировали сроки из-за массового перелета птиц

Сахалинский минсельхоз объяснил, почему этой весной изменены сроки охоты на дичь. В этом году сезон охоты на пернатых в Северо-Курильском и Ногликском районах откроется на четыре дня раньше, 5 мая. В Охинском районе, напротив, на четыре дня позднее, чем было раньше, а именно 13 мая. В остальных районах Сахалинской области охотиться можно с 29 апреля по 8 мая включительно (сроки сдвинулись на два дня).

Перенос сроков охоты был обусловлен результатами многолетних наблюдений охотников, уточнивших время массового пролета птицы. Специалисты утверждают, что эта мера также уменьшит фактор беспокойства птиц, готовящихся к размножению. Кроме прочего, принимая решение о переносе сроков, учитывались и многочисленные обращения охотников. Общественные слушания прошли сразу в нескольких районах области, на них охотники просили перенести сроки на более удобные для любительской и спортивной охоты.

Минлесхоз напоминает: на основании решения суда расторгнуто охотхозяйственное соглашение с Сахалинской областной общественной организацией «Общество охотников и рыболовов» в отношении охотничьих угодий, расположенных в МО «Корсаковский городской округ». Данная территория теперь закрепленной не является. На озерах Тунайча, Изменчивое, Теплых озерах можно охотиться, получив разрешение в МФЦ.

Кроме этого, минлесхоз заключил два охотхозяйственных соглашения с новым охотпользователем. Закрепленным теперь является участок в Корсаковском городском округе (район поселка Новиково, озеро Птичье) и в Охинском районе (севернее заказника «Тундровый»). Чтобы охотиться на этих землях, охотникам необходимо получить разрешение у охотпользователя (ООО Сварог»).

Более подробная информация о сроках охоты, бланки заявлений на получение разрешения, реквизиты для оплаты, карты с обозначением границ охотугодий размещена на сайте министерства лесного и охотничьего хозяйства.