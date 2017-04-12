12 апреля 2017 г., 15:30

За Кубок губернатора Сахалина сразились почти 250 юных дзюдоистов

В Южно-Сахалинске прошел региональный турнир по дзюдо «Кубок губернатора Сахалинской области, посвященный памяти И. П. Фархутдинова». Участниками юбилейных состязаний, которые состоялись в 20 раз, стали почти 250 дзюдоистов из Александровска-Сахалинского и Поронайска, Тымовска и Холмска, поселка Ноглики и островной столицы, рассказали ТИА «Острова» в пресс-центре Федерации дзюдо и самбо.

За годы проведения турнира в нем приняли участие уже несколько тысяч островных дзюдоистов, многие из которых впоследствии выполнили норматив мастера спорта, побеждали на всероссийских и международных состязаниях.

- Пусть эти состязания станут началом вашего победного пути в дзюдо, - напутствовал спортсменов первый вице-президент СРОО «Федерация дзюдо и самбо» Валентин Кардаш, чьи воспитанники побеждали на всех без исключениях турнирах за его двадцатилетнюю историю.

В этот раз болельщики стали свидетелями исторического события. Впервые девушки состязались между собой в двух возрастных группах. В младшей (2004 - 2005 г.р.) победила Татьяна Ободовская из Южно-Сахалинска (весовая категория до 34 кг). А в старшей (2001 - 2003 г.р.) первенствовала ее землячка Сезимай Сыргабаева (до 57 кг).

- На прошлом «Кубке губернатора» она заняла третье место. Весь год упорно тренировалась, и сегодня победила, - отметил наставник чемпионки Рамазан Саадуев, сам не раз принимавший поздравления с победой в этом турнире. Сегодня он передает свой опыт юным дзюдоистам и дзюдоисткам.

У юношей возрастных групп было три. Юноши 2006 - 2007 г.р. определили победителей в девяти весовых категориях. В шести из них лучшими стали борцы из Южно-Сахалинска - Максим Коротыч (до 26 кг), Денис Козик (до 30 кг), Глеб Соловьев (до 38 кг), Вячеслав Переходенко (до 46 кг), Дмитрий Аристов (до 50 кг), Дмитрий Бутаков (свыше 55 кг). Два приза за первое место увезли с собой дзюдоисты из Александровска-Сахалинского. Отличились Ярослав Солонгин (до 34 кг) и Данил Раскин (до 38 кг). Еще одна победа в активе Леонида Хабарова из Холмска (до 55 кг).

В возрастной группе юношей 2004 - 2005 г.р. у представителей островной столицы также шесть первых мест - Михаил Бакшеев (до 46 кг), Рустам Мустафаев (до 50 кг), Даниил Чепусов (до 55 кг), Георгий Ахаладзе (до 60 кг), Никита Панов (до 66 кг) и Родион Череповский (+73 кг). Два золота завоевали холмчане Кирилл Гусаров (до 38 кг) и Александр Ким (до 42 кг).

Самыми упорными были схватки у юношей 2001 - 2003 г.р. Здесь на награды претендовали опытные борцы, которым удалось порадовать тренеров и болельщиков бросками с оценкой «иппон» (чистая победа»).

Лучше других проявили себя Алексей Нечепуренко (до 46 кг), Глеб Жуйко (до 50 кг), Иван Урусов (до 55 кг), Максим Ян (до 60 кг), Юрий Бекишев (до 66 кг), Артем Мякота (до 73 кг), Никита Маликов (до 81 кг) и Илья Неселевский (до 90 кг).

- В этой возрастной группе Юрий Бекишев представлял Холмск, а остальные победители - из Южно-Сахалинска. А в целом наибольшее количество золотых медалей завоевали ребята из ГБУ «СШ самбо и дзюдо», - подвел итог соревнований Валентин Кардаш.