12 апреля 2017 г., 15:44

Поезд между Южно-Сахалинском и Новодеревенским начнет курсировать в конце апреля

Так называемый дачный маршрут Южно-Сахалинск - Новодеревенское будет запущен 29 апреля. Ежегодно пригородный поезд пользуется особой популярностью у сахалинцев, которые в этом районе имеют дачные участки. Курсировать поезд будет до 11 ноября. Стоимость проезда составит 30 рублей 60 копеек, сообщили ТИА «Острова» в пассажирской компании «Сахалин».

Проездные билеты можно приобрести в кассах железнодорожного вокзала Южно-Сахалинска за 10 дней.

В пассажирской компании напоминают, что в пригородном сообщении по маршрутам: Южно-Сахалинск - Быков; Южно-Сахалинск - Томари; Холмск - Чехов; Холмск - Томари предоставляется льгота в форме 50% скидки при оплате проезда учащимся очной формы обучения (студентам) образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования - с 01 января по 15 июня, с 01 сентября по 31 декабря.

Гражданам, проживающим на территории Сахалинской области, предоставляется право бесплатного проезда на железнодорожном транспорте (дальнего и пригородного сообщения) при выезде на лечение, консультацию, обследование в государственные учреждения здравоохранения Сахалинской области.