Сахалинская школа зимних видов спорта получила новые винтовки для биатлона

Шесть винтовок «Ижмаш» «Биатлон - 7-4» прибыли в островную школу зимних видов спорта. Пневматическую винтовку будут использовать старшие дети на тренировках и соревнованиях. Сегодня это оружие могут использовать 4 островных биатлониста для стрельбы на 50 метров, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта и молодежной политики.

Заместитель директора спортивного учреждения Максим Шибаров отмечает, что на этот вид техники необходимо разрешение, и хранится оно в специальной секретной оружейной комнате. Использовать оружие можно только на биатлонном стрельбище. Подобное уже есть в Томари. Еще одно появится на лыже-биатлонном комплексе, который сейчас возводят в областном центре.

-Каждая винтовка стоит 86 тысяч рублей. Их приобрели за счет средств школы, которые были выделены министерством спорта и молодежной политики региона. Также мы закупили 40 тысяч патронов, еще порядка 40 тысяч будут приобретены в летний период времени, - отмечает Максим Шибаров.

К концу лета количество оружия вновь будет увеличено. Спортивное учреждение планирует приобрести еще девять винтовок этого же производителя.