Сахалинские пограничники задержали мужчину, добывшего 8000 морских петушков

Сотрудники пограничного управления по Сахалинской области задержали россиянина, незаконно добывавшего морского петушка. Мужчина вел промысел на особо охраняемой территории - в районе протоки Суслова лагуны Буссе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе пограничного управления.

В ходе проведенных мероприятий, пограничниками обнаружено и изъято более 8000 экземпляров незаконно добытого биоресурса.

Немного ранее пограничным управлением зафиксированы три факта браконьерской деятельности местными жителями по добыче устрицы во внутренних морских водах РФ.

Во всех случаях изъятые водные биологические ресурсы выпущены в естественную среду обитания, тем самым предотвращено нанесение ущерба аквакультуре.

По данным фактам проводятся административные расследования.

Сахалинское пограничное управление напоминает, что в соответствии п.64.6 «Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна» в период с 1 декабря по 1 мая запрещается любительское и спортивное рыболовство двухстворчатых моллюсков (устриц, петушка и спизулы) во внутренних морских водах РФ и в территориальном море РФ в пределах Восточно-Сахалинской подзоны и Южно-Курильской зоны.

Однако браконьеры не могут удержаться от соблазна и стараются заработать на расхищении природных ресурсов. Наиболее востребованными для островного населения моллюсками являются устрицы и петушок, добыча которых осуществляется, как правило, водолазным способом. Один водолаз за несколько часов, как показывает практика, в среднем добывает до 1000 экземпляров устриц, а петушка - до 8000. Любители легкого заработка знают, что добыча двухстворчатых моллюсков в настоящее время запрещена. Однако доступность водных биологических ресурсов и жажда наживы толкает их на правонарушения несмотря ни на что.