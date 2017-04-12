Мэр Южно-Сахалинска раскритиковал чиновников за работу в новом микрорайоне Дальнего

Мэр Южно-Сахалинска жестко раскритиковал подчиненных за несогласованность работ в новом микрорайоне Дальнего. В выездном совещании, которое состоялось накануне, приняли участие руководители всех управлений и департаментов администрации областного центра, ответственных за планирование развития микрорайона и его нынешнее состояние.

Началось совещание на ул. Бориса Полевого. Здесь жители въехали в новостройки еще в прошлом году, но до сих пор не могут выйти из дома без резиновых сапог. Автомобилисты самостоятельно накатали по глине проезд из дворов на ул. Большая полянка. Данный участок принадлежит застройщику территории - «Армсахстрою». В данный момент подрядчик «Строй Альянс», который асфальтирует соседнюю ул. Байкальскую, решил помочь жителям. Компания выполнила на этом участке работы по водоотведению, отсыпала его щебнем и будет дальше поддерживать его. Для пешеходов оборудованы временные деревянные переходы на ул. Байкальскую. Сейчас управление капитального строительства в срочном порядке вносит дополнения в проект строительства ул. Байкальской, чтобы заасфальтировать эти переходы. Улица будет построена в июле.

- Это, конечно, хорошо, что есть социально ответственный бизнес, который готов оказать помощь. Но куда вы все смотрели? - обратился мэр к подчиненным. - Почему не продумали способ заезда сразу и начали решать вопрос только после жалоб людей? Так не должно быть - думать надо заранее, а не исправлять положение после жалоб.

Мэр отметил, что ситуации, которые не первый год вызывают недовольство людей, - результат бессистемной работы департамента архитектуры, градостроительства и землепользования. Это одна из причин решения преобразовать эту структуру. В отношении прежних руководителей будет проведено служебное расследование.

Перспективным планированием развития микрорайона теперь вплотную займется новое управление архитектуры и градостроительства. В его полномочиях полное сопровождение развития застроек микрорайонов: от выбора места под объект, согласования проекта, его внешнего вида, благоустройства вокруг него до выдачи разрешений на строительство.

- Ваша задача - доработать существующий проект планировки микрорайона, - дает поручение руководителю управления Алексею Брусенцеву мэр. - В нем должны быть четко указаны границы расположения всех объектов: от дорог и социальных объектов до лавочек и клумб, а также очередность и сроки их строительства или размещения. Тогда УКС будет понимать, когда нужно начинать проектировать подъезды к ним, разыгрывать контракты на выполнение работ. ДГХ сможет планировать благоустройство, закупку малых архитектурных форм, саженцев. И на такие мелочи нужно время.

Затем мэр поднял тему возведения школы. Специалисты доложили, что в этом году будет готов проект, пока открыт вопрос финансирования строительства. Появится в микрорайоне и спортивный комплекс по типу того, который возводят сейчас в 25-м микрорайоне. Департаменту землепользования поручено выбрать участок для строительства.

Обсудили в ходе совещания и обеспечение сохранности построенных дорог при возведении жилых домов и социальных объектов. Так, «Армсахстрой» намерен начать жилую застройку за ул. Байкальской, дороги может повредить тяжелая техника. Следовательно, управление архитектуры и градостроительства не должно выдавать разрешения на возведение объектов без предоставления застройщиком объездных путей или без обязательств восстановить поврежденные. Кроме того, при выдаче разрешения следует четко обозначать ответственность и объемы работ по благоустройству и застройщика, и муниципалитета, чтобы исключить такие случаи, как по ул. Бориса Полевого.

- Люди не должны жить в эпицентре вечной стройки. Первоочередная задача - минимизировать все неудобства для жителей домов, рядом с которыми происходят работы, - подвел итоги встречи мэр.

Во время повторного выезда структуры отчитаются о выполнении поручений.