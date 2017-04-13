13 апреля 2017 г., 11:32

На сахалинских товарах появится символика к юбилею области

Продукцию южно-сахалинских предприятий украсит юбилейная символика к 70-летию области. По словам специалистов департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска, с начала года ими проводится работа по информированию предприятий о юбилейных мероприятиях. В частности, бизнесу предложено разработать и разместить праздничную символику по случаю юбилея области на упаковках товаров, а также выпустить новые виды продукции.

Эту идею уже поддержал ряд крупнейших городских предприятий: АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат», АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский», ОАО «Колос», ООО «ТФ «Сахалинский бекон-2» и другие.

- Мы решили не оставаться в стороне и в юбилейный год разработали новую символику, которая совсем скоро появится на коробках и пакетах с нашей продукцией. За основу взяли изображение Сахалина и Курильских островов, а также разместили на эмблеме герб нашей области. В ближайшее время ждем поступления новой упаковки с материка, - рассказывают в ООО «Ханаан».

Как отмечают в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, за более подробной информацией по проведению мероприятий, посвященных 70-летию области, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности города могут обращаться по телефонам: (4242) 300-741, 300-738, д. 2, 4, 5.