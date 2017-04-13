Любителя быстрой езды арестовали за уклонение от обязательных работ

Уклонение от отбывания обязательных работ обернулось для жителя Южно-Сахалинска арестом на 3 суток. За превышение скорости движения транспортного средства мужчина привлечен к административной ответственности в виде штрафа, но так и не оплатил его в установленный законодательством 60-дневный срок. За это ему назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе сахалинского управления Федеральной службы судебных приставов.

В связи с этим в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств возбуждено исполнительное производство. Будучи предупрежденным об административной ответственности в случае уклонения от обязательных работ, должник так и не обратился в МАУ Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина, где должен был отбывать наказание.

В ходе исполнительных действий судебным приставом-исполнителем в отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ. Согласно данной статье, уклонение от отбывания обязательных работ влечет за собой наказание в виде штрафа в размере от 150 до 300 тысяч рублей либо административного ареста сроком до 15 суток.

По результатам рассмотрения материалов дела, сахалинец признан виновным и подвергнут наказанию в виде административного ареста сроком на трое суток. Зал суда мужчина покинул в наручниках и был доставлен в изолятор временного содержания.