Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Охи увеличится на 300 метров

В аэропорту Охи появится новая взлетно-посадочная полоса. Она будет длиннее имеющейся на 300 метров и устойчивой к опасным сейсмическим явлениям, которые нередки на севере Сахалина. Параметры проекта обсуждались в ходе рабочей поездки губернатора Олега Кожемяко в Охинский городской округ.

Действующая полоса аэропорта была деформирована нефтегорским землетрясением 1995 года. И несмотря на разрешение авиационных служб о возможности продолжения ее эксплуатации, все же нуждается в замене. Ее относительно небольшая длина - 1300 метров заставляет пилотов каждый раз при посадке применять резкое торможение воздушных судов, а пассажиров - волноваться.

По решению областных властей сейчас выполнено проектирование новой взлетно-посадочной полосы. Документация, подготовленная проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом воздушного транспорта Санкт-Петербурга, направлена на Главгосэкспертизу. Ожидается, что в окончательном виде проектно-сметные решения будут получены в конце июня этого года, тогда же объявят и торги на проведение работ.

- Цена вопроса - 1,9 миллиарда рублей. В эту сумму входят работы по строительству полосы, рулежной дорожки, объектов управления воздушным движением и установке новой свето-сигнальной системы. Это позволит улучшить регулярность полетов на север острова: современное оборудование повысит метеоминимум аэропорта, а новая, удлиненная на 300 метров полоса - до 1600 метров, даст дополнительные гарантии для усиления безопасности воздушных перевозок,- сообщил Никита Полонский, генеральный директор аэропорта «Южно-Сахалинск», руководящий также в целом деятельностью аэропортового хозяйства области.

По заключению специалистов для новой «взлетки» воздушных ворот Охи оптимальны железобетонные плиты ПАГ-14. Такое покрытие долговечно в эксплуатации при низких затратах на содержание в сравнении с асфальтобетонным. Оно не боится большим температурных перепадов, является ремонтопригодным и самое главное - устойчивым к опасным сейсмическим явлениям. В общей сложности потребуется уложить 8304 плиты.

- Во второй половине этого года планируется начать заготовку плит для новой полосы, чтобы начать ее строительство в 2018 году и полностью завершить работы в 2019, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Садовников.

Изготавливать аэродромные плиты можно в самом районе, на заводе железобетонных изделий компании Сахалинморнефтемонтаж. В советское время предприятие в больших количествах поставляло панели для строительства домов. По современным нормам такое жилье нельзя строить в сейсмоопасных районах, к числу которых относится Охинский. В этих условиях мощности огромных заводских цехов остаются в основном невостребованными. Численность персонала сейчас сокращена до 17 человек. Завод в незначительных объемах поставляет свою продукцию нефтяным и строительным компаниям.

- Производим продукцию, но на минимальном уровне. Хотя у нас есть различное оборудование, в том числе и недавно закупленное. Например, 6 вместительных пропарочных камер для производства изделий из бетона, - рассказал руководитель предприятия Олег Самончик. - Мы провели мониторинг рынка железобетонных изделий в Охе - у нас самая дешевая продукция. Готовы делать и аэродромные плиты ПАГ-14. По нашим расчетам, стоимость одного такого изделия, произведенного на нашем предприятии, составит для покупателя 49 290 рублей. Это конкурентная цена. Если завозить такие плиты, скажем, из Владивостока, то каждая из них обойдется уже в 70 000 рублей.

- Участие в проекте для завода - прекрасная возможность заработать на полную мощность и встать на ноги. Доказывайте свою конкурентоспособность, со своей стороны областные власти готовы поддержать предприятие в части предоставления в лизинг дополнительного технологического оборудования, кредитных ресурсов или оказать какую-либо иную помощь. Предложений по оптимальным мерам поддержки ждем от районной администрации, - сказал посетивший завод губернатор Олег Кожемяко.

В ближайшее время, по заверениям руководства предприятия, на нем будет выпущен опытный образец аэродромной плиты. Оценку его качественным характеристикам дадут приглашенные независимые эксперты. В случае размещения заказа на изготовление железобетонных изделий для охинского аэропорта завод будет ежесуточно выпускать до 25 плит. На выполнение контракта потребуется около полутора лет.

Вместе с тем, подчеркнул глава области, заводские мощности могут быть востребованы и для создания резерва аэродромных плит сразу для нескольких воздушных ворот Сахалина - аэропортов Охи и Ноглик.

Напомним, накануне Президент России Владимир Путин в разговоре с федеральным министром транспорта Максимом Соколовым поручил проверить наличие запаса материалов, необходимых для экстренного ремонта взлетно-посадочных полос в аэропортах Камчатки и Сахалина, которые могут быть повреждены в случае землетрясений.

Сейчас такие резервы созданы в главном аэропорту Сахалинской области и на Курильских островах. Вместе с тем, стоит задача обеспечить этими материалами и другие воздушные ворота региона, вся территория которого, как известно, находится в сейсмически активной зоне.

- Сейчас мы уточняем полноту резервов запасных аэродромных плит в области, в случае необходимости они будут пополнены, - сказал Олег Кожемяко.