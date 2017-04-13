Сахалинские тхэквондисты привезли четыре медали с всероссийских соревнований

В Рязани завершились всероссийские соревнования по олимпийскому тхэквондо WTF. Участниками «Кубка Рязанского Кремля» стали около 1500 спортсменов из 52 регионов страны. Среди них были представители Сахалинской области. Они завоевали четыре медали, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта и молодежной политики.

- В состав островной команды были включены тхэквондисты из Корсакова, Охи, Холмска и Южно-Сахалинска, - рассказал тренер сборной Сахалинской области Сергей Ли. - Победителем соревнований стал Валентин Чикунов из Корсакова, выступавший в весовой категории до 68 кг среди юниоров. Сначала он нанес поражение представителю Липецка (11:0). Во втором круге победил спортсмена из Воронежа. Затем одержал победы над тхэквондистами из Москвы и Московской области и пробился в финал. В решающем поединке его соперником был спортсмен из Дагестана. Упорный поединок завершился ничьей, а в дополнительное время до «золотого балла» сильнее оказался Валентин Чикунов.

Кроме того, три сахалинских спортсмена стали обладателями бронзовых медалей. Отличились Георгий Боровиков из Южно-Сахалинска (кадеты), Владислав Беган из Корсакова (младшие юноши), Константин Архипов из Холмска (юниоры).

- Неплохо выступили и другие наши ребята. Так, Роман Ильин из Южно-Сахалинска (юниоры, до 51 кг) успешно прошел три раунда, но в четвертьфинале проиграл будущему победителю турнира из Ростова-на-Дону. Александр Цой (Южно-Сахалинск) одержал несколько побед, но затем уступил по «золотому баллу» тхэквондисту из Дагестана, - добавил Сергей Ли.

- Этот турнир является рейтинговым для кадетов и юниоров. Тройка призёров будет учитываться при жеребьёвке на первенстве России, - подвел итог соревнований главный тренер сборной команды Сахалинской области Денис Ким.