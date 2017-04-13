13 апреля 2017 г., 13:36

ВТБ запустил акцию по кредитным продуктам для клиентов малого бизнеса

Банк ВТБ запускает акцию по кредитным продуктам «Расчет в пользу Малого» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся клиентами малого бизнеса. В рамках акции банк предлагает клиентам гарантированную ставку в размере 11,8% или 12,8% годовых, в зависимости от финансового состояния компании и предоставленного обеспечения, с условием поддержания среднемесячного остатка на счете в банке в размере не менее 10% от суммы кредита.

Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо подать заявку на получение кредита в ближайшем розничном отделении банка или оформить заявку на сайте bm.ru в период проведения акции с 10 апреля по 30 июня 2017 г. включительно.

Мигель Маркарянц, вице-президент, руководитель департамента розничных продаж банка ВТБ, прокомментировал: «Сотрудничество с компаниями малого бизнеса является одним из приоритетных направлений розничного бизнеса банка ВТБ. Мы внимательно следим за рынком и стремимся оперативно реагировать на его изменения. Надеемся, что акция «Расчет в пользу Малого» будет интересна клиентам и позволит повысить доступность финансирования субъектов малого бизнеса».