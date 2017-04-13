Казанские кукольники привезли на Сахалин сказку

Сегодня утром артисты Татарского государственного театра кукол «Экият» прибыли в островную область. В аэропорту кукольников Казани встречали коллеги и друзья - актеры Сахалинского театра кукол. К встрече гостей присоединился учебно-культурный центр «Туган тел», представляющий татар Сахалина.

«Экият» - один из старейших театров кукол России. Более 80 лет он радует зрителей разнообразием жанров и стилей. На Сахалин татарские артисты привезли две сказки - «Три дочери» и «Идет Коза рогатая». Открытие гастролей и первый показ состоится 14 апреля в 11.00.

Обменные гастроли двух театров проходят в рамках соглашения, подписанного Олегом Кожемяко и Рустамом Миннихановым - главами субъектов РФ. Буквально на днях артисты Сахалинского театра кукол вернулись из Татарстана. На сцене «Экият» островные кукольники ставили спектакли «Мы летели на диване» и «Я люблю Вас, Ромашка»

Гастроли Татарского государственного театра кукол продлятся с 14 по 16 апреля. Спектакли пройдут в большом и малом залах Сахалинского театра кукол.