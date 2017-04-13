Сахалинская полиция накрыла нелегальное казино

На Сахалине пресечена деятельность подпольного игорного заведения. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что группа лиц организовала в областном центре проведение азартных игр, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.

В целях сокрытия своей деятельности злоумышленники предпринимали серьезные меры конспирации. Здесь действовал особый пропускной режим с чёткой системой контроля. Свободный доступ в помещение был исключён. Поэтому подпольное заведение, где шли азартные игры, офицеры отдела Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Сахалинской области брали штурмом. Внезапное появление стражей порядка не оставило ни малейшего шанса участникам азартных игр, чтобы скрыться или уничтожить улики.

В результате мероприятий были изъяты 18 телефонов, около 40 сим-карт, 3 ноутбука, 5 банковских карт, 4 флеш-накопителя, 17 системных блоков, денежные средства и другое. Трое организаторов и администратор дали признательные показания.

По материалам сотрудников УЭБиПК УМВД области Следственным отделом по городу Южно-Сахалинску СУ СК России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».