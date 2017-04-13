13 апреля 2017 г., 18:41

Делегация Минздрава РФ оценила работу сахалинского онкодиспансера

Заместитель минздрава страны Наталья Хорова оценила оснащение областного онкологического диспансера. Вместе с заместителем министра здравоохранения Вероникой Скворцовой на остров прибыл гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр Минздрава России» Андрей Каприн и другие представители этого НИИ. Они проверяют, как ведётся работа по повышению эффективности региональной системы здравоохранения.

Первым объектом стал онкологический диспансер. Пристальное внимание гости уделили радиологическому каньону и новому хирургическому корпусу медицинского учреждения.

- В целом на Сахалине ситуация существенно изменилась в лучшую сторону. По итогам 16-го года наблюдается сокращение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулёза, снизилась младенческая смертность, - отметила Наталья Хорова. - А вот онкологии надо уделять повышенное внимание. Условия для этого есть. Уровень оснащения диспансера лучше, чем во многих федеральных клиниках.

Усилить контроль за онкозаболеваемостью и направить все силы на снижение смертности от злокачественных новообразований, активизировать и нацелить амбулаторно-поликлиническое звено на выявление патологий на ранней стадии, - такие поручения дал глава региона Олег Кожемяко островному минздраву.

В радиологическом каньоне собраны все передовые технологии, которые есть в современной медицине. Члены делегации уделили пристальное внимание работе каждого аппарата, его нагрузке и эффективности.

- В каньоне представлены практически все виды радиологической помощи. К примеру, есть линейный ускоритель для лучевой терапии. Он позволяет точечно направлять пучок высокоэнергетических рентгеновских лучей с локализацией до 5 миллиметров, - сообщил исполняющий обязанности главного врача Сахалинского областного онкологического диспансера Виктор Ли. - Сейчас работаем над тем, чтобы повысить эффективность использования магнитно-резонансного томографа. На это влияют несколько факторов. В том числе и отсутствие скачков в напряжении электричества, уже заказаны источники бесперебойного питания.

Парк диагностического оборудования лечебного учреждения вскоре пополнится, в новом корпусе уже установлен компьютерный томограф. Машина обладает большим потенциалом и московские профессора предложили рассмотреть вопрос о том, чтобы обследоваться на ней могли не только пациенты диспансера. Участники делегации осмотрели и стерилизационный комплекс, который установлен в этом же здании. Специалисты относят его к сегменту премиум-класса.

- Комплекс позволит существенно сократить сроки обработки инструментария. Нестерильный материал будут мыть в обычных и ультразвуковых мойках. Есть пароструйный модуль, который помогает продувать даже самые тонкие отверстия хирургических инструментов сжатым воздухом, - рассказали специалисты.

- Уровень самых передовых зарубежных клиник, - так оценили оборудование столичные гости.

Всего здесь семь операционных, оборудованных самой современной техникой от ведущих мировых производителей. Здесь установлена особая система вентиляции и воздухоподготовки, она позволит достичь оптимальных параметров стерильности. Здесь есть эндоскопические приборы, а специальные видеосистемы дадут широкие возможности использования телемедицины. Открыть корпус планируется в этом году.

- Необходимо протестировать все системы и оборудование, решить все организационные вопросы. Чтобы впоследствии не возникало никаких проблем с эксплуатацией этого здания. А у врачей пока есть время на повышение профессионального уровня для работы в новых условиях, - подчеркнул первый заместитель губернатора Сахалинской области Александр Дерновой.

- Мы готовы оказать всю необходимую помощь, поделиться методиками. Видно, что коллектив и руководство заинтересованы в том, чтобы всё здесь развивалось. Это один из основных моментов. Для лечения здесь созданы все условия. Надо повышать выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях. И здесь очень многое зависит от первичного звена, - подвёл итоги осмотра гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр Минздрава России».

Специалисты онкодиспансера регулярно проходят стажировку в ведущих центра страны и за рубежом. В лечебном учреждении занимаются и решением кадровых вопросов, в целом укомплектованность врачами здесь сейчас составляет - 62% процента. В хирургической службе показатель более высокий - 83%. Возможно, что скоро эти цифры изменятся. Интерес к работе в лечебном учреждении проявляют выпускники медицинских вузов и специалисты из других регионов страны.