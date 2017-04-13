Автомобилям ограничат движение на время ремонта теплосетей в Южно-Сахалинске

|Политика
|Закон
|Общество
|Происшествия
|Здоровье
|Культура
|Экономика
|Образование
|Спорт
|Туризм
|18+
«Единая Россия» организует обсуждение благоустройства городской среды в регионах страны
В апреле «Единая Россия» планирует провести в регионах широкое обсуждение муниципальных программ благоустройства городской среды, которое продлится до 25 мая. Дискуссия необходима, чтобы узнать и учесть мнение жителей при реализации партпроекта «Городская среда». Об этом заявил координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев на обучающем семинаре-совещании «Проектный подход в партийной работе», который проходит 10-11 апреля в Москве.
На время ремонта тепловых сетей ограничат автомобильное движение в районе ТЦ «Зодчий». В течение трех дней будут вестись работы по ремонту участка теплотрассы с западной стороны жилого дома 251 по улице Комсомольская, рассказали ТИА «Острова» в «Сахалинской коммунальной компании».
Заместитель минздрава страны Наталья Хорова оценила оснащение областного онкологического диспансера. Вместе с заместителем министра здравоохранения Вероникой Скворцовой на остров прибыл гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр Минздрава России» Андрей Каприн и другие представители этого НИИ. Они проверяют, как ведётся работа по повышению эффективности региональной системы здравоохранения.
В Южно-Сахалинске пройдет первенство города по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Открытие состоится 15 апреля в 11 часов во Дворце детского (юношеского) творчества. Мероприятие посвящено Дню космонавтики, рассказали ТИА «Острова» в управление по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска.
Губернатор Олег Кожемяко принял участие в состоявшемся в Москве заседании комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под руководством заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича. Глава островного региона выступил с докладом по вопросу совершенствования организации рыболовства в районах, прилегающих к прибрежным субъектам Российской Федерации, с учетом опыта реализации эксперимента в Сахалинской области.
На Сахалине пресечена деятельность подпольного игорного заведения. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что группа лиц организовала в областном центре проведение азартных игр, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.
Сегодня утром артисты Татарского государственного театра кукол «Экият» прибыли в островную область. В аэропорту кукольников Казани встречали коллеги и друзья — актеры Сахалинского театра кукол. К встрече гостей присоединился учебно-культурный центр «Туган тел», представляющий татар Сахалина.
Банк ВТБ запускает акцию по кредитным продуктам «Расчет в пользу Малого» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся клиентами малого бизнеса. В рамках акции банк предлагает клиентам гарантированную ставку в размере 11,8% или 12,8% годовых, в зависимости от финансового состояния компании и предоставленного обеспечения, с условием поддержания среднемесячного остатка на счете в банке в размере не менее 10% от суммы кредита.
Городской парк имени Гагарина приглашает жителей Южно-Сахалинска на концертно-развлекательную программу с элементами театрализации «Православная Пасха». Она пройдет 16 апреля в 12:00 часов на площадке перед сценой с аттракционами, рассказали ТИА «Острова» в парке.
В Рязани завершились всероссийские соревнования по олимпийскому тхэквондо WTF. Участниками «Кубка Рязанского Кремля» стали около 1500 спортсменов из 52 регионов страны. Среди них были представители Сахалинской области. Они завоевали четыре медали, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта и молодежной политики.
В аэропорту Охи появится новая взлетно-посадочная полоса. Она будет длиннее имеющейся на 300 метров и устойчивой к опасным сейсмическим явлениям, которые нередки на севере Сахалина. Параметры проекта обсуждались в ходе рабочей поездки губернатора Олега Кожемяко в Охинский городской округ.
До 2020 года Дальний Восток получит более 4,7 млрд рублей на сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий и защиту окружающей среды. Финансирование предусмотрено в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды», рассказали ТИА «Острова» в Минвостокразвития.
Уклонение от отбывания обязательных работ обернулось для жителя Южно-Сахалинска арестом на 3 суток. За превышение скорости движения транспортного средства мужчина привлечен к административной ответственности в виде штрафа, но так и не оплатил его в установленный законодательством 60-дневный срок. За это ему назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе сахалинского управления Федеральной службы судебных приставов.
Продукцию южно-сахалинских предприятий украсит юбилейная символика к 70-летию области. По словам специалистов департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска, с начала года ими проводится работа по информированию предприятий о юбилейных мероприятиях. В частности, бизнесу предложено разработать и разместить праздничную символику по случаю юбилея области на упаковках товаров, а также выпустить новые виды продукции.
В Южно-Сахалинске объявлено экстренное предупреждение
По информации ФГУП «Сахалинское УГМС», 13 апреля в южных районах Сахалина возможны сильные осадки и усиление ветра до 23 метров в секунду. В связи с этим на территории Южно-Сахалинска возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением в работе систем ЖКХ и энергоснабжения, увеличением количества ДТП.
Мэр Южно-Сахалинска жестко раскритиковал подчиненных за несогласованность работ в новом микрорайоне Дальнего. В выездном совещании, которое состоялось накануне, приняли участие руководители всех управлений и департаментов администрации областного центра, ответственных за планирование развития микрорайона и его нынешнее состояние.
Сотрудники пограничного управления по Сахалинской области задержали россиянина, незаконно добывавшего морского петушка. Мужчина вел промысел на особо охраняемой территории — в районе протоки Суслова лагуны Буссе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе пограничного управления.
Шесть винтовок «Ижмаш» «Биатлон – 7-4» прибыли в островную школу зимних видов спорта. Пневматическую винтовку будут использовать старшие дети на тренировках и соревнованиях. Сегодня это оружие могут использовать 4 островных биатлониста для стрельбы на 50 метров, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта и молодежной политики.
Так называемый дачный маршрут Южно-Сахалинск – Новодеревенское будет запущен 29 апреля. Ежегодно пригородный поезд пользуется особой популярностью у сахалинцев, которые в этом районе имеют дачные участки. Курсировать поезд будет до 11 ноября. Стоимость проезда составит 30 рублей 60 копеек, сообщили ТИА «Острова» в пассажирской компании «Сахалин».
В Южно-Сахалинске прошел региональный турнир по дзюдо «Кубок губернатора Сахалинской области, посвященный памяти И. П. Фархутдинова». Участниками юбилейных состязаний, которые состоялись в 20 раз, стали почти 250 дзюдоистов из Александровска-Сахалинского и Поронайска, Тымовска и Холмска, поселка Ноглики и островной столицы, рассказали ТИА «Острова» в пресс-центре Федерации дзюдо и самбо.
|Архив новостей
|
На время ремонта тепловых сетей ограничат автомобильное движение в районе ТЦ «Зодчий». В течение трех дней будут вестись работы по ремонту участка теплотрассы с западной стороны жилого дома 251 по улице Комсомольская, рассказали ТИА «Острова» в «Сахалинской коммунальной компании».
Движение транспорта ограничат 14 апреля с 9:00. Объезд будет осуществляться по внутриквартальным проездам. Завершить работы планируется вечером 17 апреля.
По окончании работ участок отсыпят щебнем. Асфальтовое покрытие будет восстановлено до конца июня.
АО «СКК» просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно планировать маршруты своего передвижения в данной части города.
«Единая Россия» организует обсуждение благоустройства городской среды в регионах страны
В апреле «Единая Россия» планирует провести в регионах широкое обсуждение муниципальных программ благоустройства городской среды, которое продлится до 25 мая. Дискуссия необходима, чтобы узнать и учесть мнение жителей при реализации партпроекта «Городская среда». Об этом заявил координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев на обучающем семинаре-совещании «Проектный подход в партийной работе», который проходит 10-11 апреля в Москве.
На время ремонта тепловых сетей ограничат автомобильное движение в районе ТЦ «Зодчий». В течение трех дней будут вестись работы по ремонту участка теплотрассы с западной стороны жилого дома 251 по улице Комсомольская, рассказали ТИА «Острова» в «Сахалинской коммунальной компании».
Заместитель минздрава страны Наталья Хорова оценила оснащение областного онкологического диспансера. Вместе с заместителем министра здравоохранения Вероникой Скворцовой на остров прибыл гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр Минздрава России» Андрей Каприн и другие представители этого НИИ. Они проверяют, как ведётся работа по повышению эффективности региональной системы здравоохранения.
В Южно-Сахалинске пройдет первенство города по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Открытие состоится 15 апреля в 11 часов во Дворце детского (юношеского) творчества. Мероприятие посвящено Дню космонавтики, рассказали ТИА «Острова» в управление по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска.
Губернатор Олег Кожемяко принял участие в состоявшемся в Москве заседании комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под руководством заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича. Глава островного региона выступил с докладом по вопросу совершенствования организации рыболовства в районах, прилегающих к прибрежным субъектам Российской Федерации, с учетом опыта реализации эксперимента в Сахалинской области.
На Сахалине пресечена деятельность подпольного игорного заведения. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что группа лиц организовала в областном центре проведение азартных игр, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.
Сегодня утром артисты Татарского государственного театра кукол «Экият» прибыли в островную область. В аэропорту кукольников Казани встречали коллеги и друзья — актеры Сахалинского театра кукол. К встрече гостей присоединился учебно-культурный центр «Туган тел», представляющий татар Сахалина.
Банк ВТБ запускает акцию по кредитным продуктам «Расчет в пользу Малого» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся клиентами малого бизнеса. В рамках акции банк предлагает клиентам гарантированную ставку в размере 11,8% или 12,8% годовых, в зависимости от финансового состояния компании и предоставленного обеспечения, с условием поддержания среднемесячного остатка на счете в банке в размере не менее 10% от суммы кредита.
Городской парк имени Гагарина приглашает жителей Южно-Сахалинска на концертно-развлекательную программу с элементами театрализации «Православная Пасха». Она пройдет 16 апреля в 12:00 часов на площадке перед сценой с аттракционами, рассказали ТИА «Острова» в парке.
В Рязани завершились всероссийские соревнования по олимпийскому тхэквондо WTF. Участниками «Кубка Рязанского Кремля» стали около 1500 спортсменов из 52 регионов страны. Среди них были представители Сахалинской области. Они завоевали четыре медали, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта и молодежной политики.
В аэропорту Охи появится новая взлетно-посадочная полоса. Она будет длиннее имеющейся на 300 метров и устойчивой к опасным сейсмическим явлениям, которые нередки на севере Сахалина. Параметры проекта обсуждались в ходе рабочей поездки губернатора Олега Кожемяко в Охинский городской округ.
До 2020 года Дальний Восток получит более 4,7 млрд рублей на сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий и защиту окружающей среды. Финансирование предусмотрено в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды», рассказали ТИА «Острова» в Минвостокразвития.
Уклонение от отбывания обязательных работ обернулось для жителя Южно-Сахалинска арестом на 3 суток. За превышение скорости движения транспортного средства мужчина привлечен к административной ответственности в виде штрафа, но так и не оплатил его в установленный законодательством 60-дневный срок. За это ему назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе сахалинского управления Федеральной службы судебных приставов.
Продукцию южно-сахалинских предприятий украсит юбилейная символика к 70-летию области. По словам специалистов департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска, с начала года ими проводится работа по информированию предприятий о юбилейных мероприятиях. В частности, бизнесу предложено разработать и разместить праздничную символику по случаю юбилея области на упаковках товаров, а также выпустить новые виды продукции.
В Южно-Сахалинске объявлено экстренное предупреждение
По информации ФГУП «Сахалинское УГМС», 13 апреля в южных районах Сахалина возможны сильные осадки и усиление ветра до 23 метров в секунду. В связи с этим на территории Южно-Сахалинска возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением в работе систем ЖКХ и энергоснабжения, увеличением количества ДТП.
Мэр Южно-Сахалинска жестко раскритиковал подчиненных за несогласованность работ в новом микрорайоне Дальнего. В выездном совещании, которое состоялось накануне, приняли участие руководители всех управлений и департаментов администрации областного центра, ответственных за планирование развития микрорайона и его нынешнее состояние.
Сотрудники пограничного управления по Сахалинской области задержали россиянина, незаконно добывавшего морского петушка. Мужчина вел промысел на особо охраняемой территории — в районе протоки Суслова лагуны Буссе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе пограничного управления.
Шесть винтовок «Ижмаш» «Биатлон – 7-4» прибыли в островную школу зимних видов спорта. Пневматическую винтовку будут использовать старшие дети на тренировках и соревнованиях. Сегодня это оружие могут использовать 4 островных биатлониста для стрельбы на 50 метров, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта и молодежной политики.
Так называемый дачный маршрут Южно-Сахалинск – Новодеревенское будет запущен 29 апреля. Ежегодно пригородный поезд пользуется особой популярностью у сахалинцев, которые в этом районе имеют дачные участки. Курсировать поезд будет до 11 ноября. Стоимость проезда составит 30 рублей 60 копеек, сообщили ТИА «Острова» в пассажирской компании «Сахалин».
В Южно-Сахалинске прошел региональный турнир по дзюдо «Кубок губернатора Сахалинской области, посвященный памяти И. П. Фархутдинова». Участниками юбилейных состязаний, которые состоялись в 20 раз, стали почти 250 дзюдоистов из Александровска-Сахалинского и Поронайска, Тымовска и Холмска, поселка Ноглики и островной столицы, рассказали ТИА «Острова» в пресс-центре Федерации дзюдо и самбо.
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
Было бы неплохо, если бы в МФЦ помогали людям с подготовкой ...
тв новости канал россия нтв bess бегут тв Lado
ТИА Острова
Новости Сахалина и Курильских островов
|
© 2006—2017, ТИА "Острова". Редакция: redaktor@tia-ostrova.ru