Олег Кожемяко рассказал президенту России о развитии Сахалина

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Холмская администрация запускает прямой телефон для граждан, чьи квартиры пострадали при пожаре на Первомайской. По всем вопросам, касающимся ликвидации последствий пожара 13 апреля, можно обратиться по телефонам Единой дежурно-диспетчерской служба – (42433) 2-04-06.
По факту пожара в многоквартирном доме в Холмске организована прокурорская проверка. Личный прием пострадавших граждан проведет заместитель прокурора области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
В квартирах новостроек Дальнего вышли на финальный этап устранения замечаний. По поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина создана комиссия, которая контролирует устранение дефектов, выявленных после ввода в эксплуатацию восьми жилых домов 2-й и 3-й очереди муниципальной застройки на улицах Большая полянка и Шебунина.
«Клуб сторонников» «Единой России» собрал предложения по защите пенсионеров от мошенников из 69 субъектов РФ. Об этом заявил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии, депутат Государственной Думы Сергей Боярский, выступая на заседании федерального «Клуба сторонников». Парламентарий напомнил, что старшее поколение является одной из наиболее незащищенных от аферистов групп населения.
17 апреля в Сахалинской области пройдёт плановая проверка системы оповещения. Региональная автоматизированная система в настоящее время охватывает 95 процентов населения региона. Соответствующее оборудование установлено в 99 наиболее крупных населённых пунктах, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МЧС.
В ближайшие три года на Дальнем Востоке планируется создать 10 тысяч новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства. Для этого в рамках «дальневосточного» раздела госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» из федерального бюджета будет выделено 1,1 млрд рублей до 2019 года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков провел заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В режиме видеоконференции участие в нем приняли главы муниципальных образований.
Опубликован перечень домов, которые будут капитально отремонтированы в 2017 году в Южно-Сахалинске. Перечень размещен на официальном сайте администрации областного центра.
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко проинформировал президента России Владимира Путина об итогах развития региона в 2016 году и текущих социально-экономических показателях. Встреча главы области и главы государства прошла в Ново-Огорево.
«Единая Россия» организует обсуждение благоустройства городской среды в регионах страны
В апреле «Единая Россия» планирует провести в регионах широкое обсуждение муниципальных программ благоустройства городской среды, которое продлится до 25 мая. Дискуссия необходима, чтобы узнать и учесть мнение жителей при реализации партпроекта «Городская среда». Об этом заявил координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев на обучающем семинаре-совещании «Проектный подход в партийной работе», который проходит 10-11 апреля в Москве.
На время ремонта тепловых сетей ограничат автомобильное движение в районе ТЦ «Зодчий». В течение трех дней будут вестись работы по ремонту участка теплотрассы с западной стороны жилого дома 251 по улице Комсомольская, рассказали ТИА «Острова» в «Сахалинской коммунальной компании».
Заместитель минздрава страны Наталья Хорова оценила оснащение областного онкологического диспансера. Вместе с заместителем министра здравоохранения Вероникой Скворцовой на остров прибыл гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр Минздрава России» Андрей Каприн и другие представители этого НИИ. Они проверяют, как ведётся работа по повышению эффективности региональной системы здравоохранения.
В Южно-Сахалинске пройдет первенство города по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Открытие состоится 15 апреля в 11 часов во Дворце детского (юношеского) творчества. Мероприятие посвящено Дню космонавтики, рассказали ТИА «Острова» в управление по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска.
Губернатор Олег Кожемяко принял участие в состоявшемся в Москве заседании комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под руководством заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича. Глава островного региона выступил с докладом по вопросу совершенствования организации рыболовства в районах, прилегающих к прибрежным субъектам Российской Федерации, с учетом опыта реализации эксперимента в Сахалинской области.
На Сахалине пресечена деятельность подпольного игорного заведения. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что группа лиц организовала в областном центре проведение азартных игр, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.
Сегодня утром артисты Татарского государственного театра кукол «Экият» прибыли в островную область. В аэропорту кукольников Казани встречали коллеги и друзья — актеры Сахалинского театра кукол. К встрече гостей присоединился учебно-культурный центр «Туган тел», представляющий татар Сахалина.
Банк ВТБ запускает акцию по кредитным продуктам «Расчет в пользу Малого» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся клиентами малого бизнеса. В рамках акции банк предлагает клиентам гарантированную ставку в размере 11,8% или 12,8% годовых, в зависимости от финансового состояния компании и предоставленного обеспечения, с условием поддержания среднемесячного остатка на счете в банке в размере не менее 10% от суммы кредита.
Городской парк имени Гагарина приглашает жителей Южно-Сахалинска на концертно-развлекательную программу с элементами театрализации «Православная Пасха». Она пройдет 16 апреля в 12:00 часов на площадке перед сценой с аттракционами, рассказали ТИА «Острова» в парке.
В Рязани завершились всероссийские соревнования по олимпийскому тхэквондо WTF. Участниками «Кубка Рязанского Кремля» стали около 1500 спортсменов из 52 регионов страны. Среди них были представители Сахалинской области. Они завоевали четыре медали, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта и молодежной политики.
В аэропорту Охи появится новая взлетно-посадочная полоса. Она будет длиннее имеющейся на 300 метров и устойчивой к опасным сейсмическим явлениям, которые нередки на севере Сахалина. Параметры проекта обсуждались в ходе рабочей поездки губернатора Олега Кожемяко в Охинский городской округ.
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В.Путин: Олег Николаевич, у нас с Вами плановая рабочая встреча. Вопросы - тоже рабочие, текущие. Пожалуйста, Олег Николаевич.
О.Кожемяко: Да, Владимир Владимирович, мы год назад встречались, я Вам докладывал по итогам 2015 года, сейчас - по 2016 году.
У нас обеспечено выполнение плана ВРП по 2016 году на 106 процентов. Основные динамично развивающиеся отрасли - это угольная отрасль, 134 процента, далее показатели - нефтегаз, 107 процентов, ну и сельское хозяйство - 111 процентов.
В полном объёме также выполняются Ваши майские указы, по некоторым показателям мы опережаем: у нас заработная плата учителей - в пределах 60 тысяч, воспитателей - в пределах 50 тысяч, средний медперсонал тоже в пределах 50 тысяч, и врачи - 90 тысяч.
Также выполняем программу по переселению из ветхого и аварийного жилья.
Работает полный пакет мер социальной поддержки для привлечения специалистов, потому что островной регион и очень трудно с кадрами. И это позволило нам по обеспеченности врачами сейчас выйти на передовые позиции в Российской Федерации - у нас 46,2.
Конечно, сейчас нужно переходить от количества к качеству, потому что вопросы здравоохранения остаются, и по заболеваниям органов кровообращения, и по онкологии, поэтому сейчас будем уже работать так, чтобы снимать эту проблематику. Для этого всё имеется у нас.
Принимаем сейчас также большие меры поддержки по другим категориям социально нуждающихся - это многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, люди старшего поколения. Это даёт свои результаты. У нас нулевая ипотека для многодетных семей. Плюс ко всему мы семьям с пятью детьми выделяем бесплатное жильё, оказываем иные меры поддержки при приобретении жилья, до двух миллионов работникам бюджетной сферы.
Это даёт свои определённые положительные результаты. У нас уменьшился миграционный отток. Если брать за последние годы, с трёх тысяч в 2014 году за 2015-й, 2016-й, 2017-й до 500 человек.
Растёт показатель по демографии, сейчас 14,3, это хороший показатель. И растёт количество многодетных семей, на 750 в год у нас прибавилось многодетных семей. Это 2,5 тысячи ребят. Эту задачу решаем комплексно, это даёт хорошие результаты. Конечно, нужно удерживать и дальше развивать.
Помимо всего мы решаем проблему, в этом году заканчиваем программу переселения из ветхого и аварийного жилья тех людей, кто стоял в очереди до 2012 года, и согласно вашему поручению начинаем уже программу на 2017-2022 годы по переселению и иных граждан, кто не вставал на очередь до 2012 года.
В.Путин: Сколько построили всего?
О.Кожемяко: Построили 220 тысяч по этой программе, сейчас последнее досдаём. Планируем за пять лет построить ещё 470 тысяч, потому что потребность такая есть, потребность большая. В целом жилищное строительство дало нам показатели где-то на 110 процентов. Мы сдали 340 тысяч квадратных метров жилья, из них 110 - социального.
Разработали, работает сейчас программа арендного жилья. В прошлом году мы 400 квартир построили, в этом году - 500. За пять лет мы планируем построить 4500 квартир, в том числе на Курилах. Потребность есть, это работники бюджетной сферы, где аренду (у нас аренда в два раза меньше, чем в коммерческом найме) берут на себя организации. Это военные, пограничники, силовые структуры. Востребованность арендного жилья достаточно большая. Поэтому мы эту программу достаточно хорошо сейчас внедряем.
Помимо этого ипотечная программа у нас очень хорошо работает. Это даёт возможность населению уже видеть перспективы, закрепляться на долгосрочный период. Вместе с тем мы учитываем и рост демографии. Сейчас рассматриваем, помимо Вашего поручения по продолжению этой программы, строительство новых школ. Мы за пять лет планируем построить десять новых школ, две уже начали, в год по две школы. Это около пяти тысяч учебных мест, что даст нам возможность уйти от второй смены.
В.Путин: Это когда будет, Олег Николаевич?
О.Кожемяко: Это с 2017 до 2022 года, 10 новых школ. Причём крупные, хорошие объекты.
Очень много ветхих зданий в системе здравоохранения, поэтому сейчас берём на себя обязательство сделать новую областную детскую больницу, станцию скорой помощи и поликлинические звенья.
За прошлый год мы построили 10 ФАПов, с тем чтобы раскрыть первичное звено. Строим ФАПы сразу же с предоставлением фельдшерам встроенного жилья. Амбулаторию, поликлинику и лечебный корпус в Александровске-Сахалинском сдали. Эти программы у нас работают и, безусловно, дают свои результаты.
Но, конечно, большая есть потребность и у населения, и в целом для реализации инвестиционных проектов - это газификация региона. Мы с «Газпромом» работаем, он разработал свою программу на условиях софинансирования, мы строим межпоселковые сети, котельные, ГРС. Хотелось бы попросить Вас, чтобы дали поручение по ускорению программы газификации, вводу тех объектов, которые сегодня уже построены «Газпромом», - это котельные, ГРС. Мы это с ними примерно согласовали на последнем совещании, и это даст нам возможность ввода всех этих объектов в 2018 году, частично в 2017-2018-м, и охватить газификацией населения не 13 процентов, как у нас есть, а поднять в 2-3 раза выше, дойти до 30-35 процентов.
В.Путин: Хорошо.
Холмская администрация запускает прямой телефон для граждан, чьи квартиры пострадали при пожаре на Первомайской. По всем вопросам, касающимся ликвидации последствий пожара 13 апреля, можно обратиться по телефонам Единой дежурно-диспетчерской служба – (42433) 2-04-06.
По факту пожара в многоквартирном доме в Холмске организована прокурорская проверка. Личный прием пострадавших граждан проведет заместитель прокурора области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
В квартирах новостроек Дальнего вышли на финальный этап устранения замечаний. По поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина создана комиссия, которая контролирует устранение дефектов, выявленных после ввода в эксплуатацию восьми жилых домов 2-й и 3-й очереди муниципальной застройки на улицах Большая полянка и Шебунина.
«Клуб сторонников» «Единой России» собрал предложения по защите пенсионеров от мошенников из 69 субъектов РФ. Об этом заявил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии, депутат Государственной Думы Сергей Боярский, выступая на заседании федерального «Клуба сторонников». Парламентарий напомнил, что старшее поколение является одной из наиболее незащищенных от аферистов групп населения.
17 апреля в Сахалинской области пройдёт плановая проверка системы оповещения. Региональная автоматизированная система в настоящее время охватывает 95 процентов населения региона. Соответствующее оборудование установлено в 99 наиболее крупных населённых пунктах, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МЧС.
В ближайшие три года на Дальнем Востоке планируется создать 10 тысяч новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства. Для этого в рамках «дальневосточного» раздела госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» из федерального бюджета будет выделено 1,1 млрд рублей до 2019 года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков провел заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В режиме видеоконференции участие в нем приняли главы муниципальных образований.
Опубликован перечень домов, которые будут капитально отремонтированы в 2017 году в Южно-Сахалинске. Перечень размещен на официальном сайте администрации областного центра.
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко проинформировал президента России Владимира Путина об итогах развития региона в 2016 году и текущих социально-экономических показателях. Встреча главы области и главы государства прошла в Ново-Огорево.
«Единая Россия» организует обсуждение благоустройства городской среды в регионах страны
В апреле «Единая Россия» планирует провести в регионах широкое обсуждение муниципальных программ благоустройства городской среды, которое продлится до 25 мая. Дискуссия необходима, чтобы узнать и учесть мнение жителей при реализации партпроекта «Городская среда». Об этом заявил координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев на обучающем семинаре-совещании «Проектный подход в партийной работе», который проходит 10-11 апреля в Москве.
На время ремонта тепловых сетей ограничат автомобильное движение в районе ТЦ «Зодчий». В течение трех дней будут вестись работы по ремонту участка теплотрассы с западной стороны жилого дома 251 по улице Комсомольская, рассказали ТИА «Острова» в «Сахалинской коммунальной компании».
Заместитель минздрава страны Наталья Хорова оценила оснащение областного онкологического диспансера. Вместе с заместителем министра здравоохранения Вероникой Скворцовой на остров прибыл гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр Минздрава России» Андрей Каприн и другие представители этого НИИ. Они проверяют, как ведётся работа по повышению эффективности региональной системы здравоохранения.
В Южно-Сахалинске пройдет первенство города по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Открытие состоится 15 апреля в 11 часов во Дворце детского (юношеского) творчества. Мероприятие посвящено Дню космонавтики, рассказали ТИА «Острова» в управление по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска.
Губернатор Олег Кожемяко принял участие в состоявшемся в Москве заседании комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под руководством заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича. Глава островного региона выступил с докладом по вопросу совершенствования организации рыболовства в районах, прилегающих к прибрежным субъектам Российской Федерации, с учетом опыта реализации эксперимента в Сахалинской области.
На Сахалине пресечена деятельность подпольного игорного заведения. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что группа лиц организовала в областном центре проведение азартных игр, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.
Сегодня утром артисты Татарского государственного театра кукол «Экият» прибыли в островную область. В аэропорту кукольников Казани встречали коллеги и друзья — актеры Сахалинского театра кукол. К встрече гостей присоединился учебно-культурный центр «Туган тел», представляющий татар Сахалина.
Банк ВТБ запускает акцию по кредитным продуктам «Расчет в пользу Малого» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся клиентами малого бизнеса. В рамках акции банк предлагает клиентам гарантированную ставку в размере 11,8% или 12,8% годовых, в зависимости от финансового состояния компании и предоставленного обеспечения, с условием поддержания среднемесячного остатка на счете в банке в размере не менее 10% от суммы кредита.
Городской парк имени Гагарина приглашает жителей Южно-Сахалинска на концертно-развлекательную программу с элементами театрализации «Православная Пасха». Она пройдет 16 апреля в 12:00 часов на площадке перед сценой с аттракционами, рассказали ТИА «Острова» в парке.
В Рязани завершились всероссийские соревнования по олимпийскому тхэквондо WTF. Участниками «Кубка Рязанского Кремля» стали около 1500 спортсменов из 52 регионов страны. Среди них были представители Сахалинской области. Они завоевали четыре медали, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта и молодежной политики.
В аэропорту Охи появится новая взлетно-посадочная полоса. Она будет длиннее имеющейся на 300 метров и устойчивой к опасным сейсмическим явлениям, которые нередки на севере Сахалина. Параметры проекта обсуждались в ходе рабочей поездки губернатора Олега Кожемяко в Охинский городской округ.
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
Было бы неплохо, если бы в МФЦ помогали людям с подготовкой ...
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