Олег Кожемяко рассказал президенту России о развитии Сахалина

В.Путин: Олег Николаевич, у нас с Вами плановая рабочая встреча. Вопросы - тоже рабочие, текущие. Пожалуйста, Олег Николаевич.

О.Кожемяко: Да, Владимир Владимирович, мы год назад встречались, я Вам докладывал по итогам 2015 года, сейчас - по 2016 году.

У нас обеспечено выполнение плана ВРП по 2016 году на 106 процентов. Основные динамично развивающиеся отрасли - это угольная отрасль, 134 процента, далее показатели - нефтегаз, 107 процентов, ну и сельское хозяйство - 111 процентов.

В полном объёме также выполняются Ваши майские указы, по некоторым показателям мы опережаем: у нас заработная плата учителей - в пределах 60 тысяч, воспитателей - в пределах 50 тысяч, средний медперсонал тоже в пределах 50 тысяч, и врачи - 90 тысяч.

Также выполняем программу по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Работает полный пакет мер социальной поддержки для привлечения специалистов, потому что островной регион и очень трудно с кадрами. И это позволило нам по обеспеченности врачами сейчас выйти на передовые позиции в Российской Федерации - у нас 46,2.

Конечно, сейчас нужно переходить от количества к качеству, потому что вопросы здравоохранения остаются, и по заболеваниям органов кровообращения, и по онкологии, поэтому сейчас будем уже работать так, чтобы снимать эту проблематику. Для этого всё имеется у нас.

Принимаем сейчас также большие меры поддержки по другим категориям социально нуждающихся - это многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, люди старшего поколения. Это даёт свои результаты. У нас нулевая ипотека для многодетных семей. Плюс ко всему мы семьям с пятью детьми выделяем бесплатное жильё, оказываем иные меры поддержки при приобретении жилья, до двух миллионов работникам бюджетной сферы.

Это даёт свои определённые положительные результаты. У нас уменьшился миграционный отток. Если брать за последние годы, с трёх тысяч в 2014 году за 2015-й, 2016-й, 2017-й до 500 человек.

Растёт показатель по демографии, сейчас 14,3, это хороший показатель. И растёт количество многодетных семей, на 750 в год у нас прибавилось многодетных семей. Это 2,5 тысячи ребят. Эту задачу решаем комплексно, это даёт хорошие результаты. Конечно, нужно удерживать и дальше развивать.

Помимо всего мы решаем проблему, в этом году заканчиваем программу переселения из ветхого и аварийного жилья тех людей, кто стоял в очереди до 2012 года, и согласно вашему поручению начинаем уже программу на 2017-2022 годы по переселению и иных граждан, кто не вставал на очередь до 2012 года.

В.Путин: Сколько построили всего?

О.Кожемяко: Построили 220 тысяч по этой программе, сейчас последнее досдаём. Планируем за пять лет построить ещё 470 тысяч, потому что потребность такая есть, потребность большая. В целом жилищное строительство дало нам показатели где-то на 110 процентов. Мы сдали 340 тысяч квадратных метров жилья, из них 110 - социального.

Разработали, работает сейчас программа арендного жилья. В прошлом году мы 400 квартир построили, в этом году - 500. За пять лет мы планируем построить 4500 квартир, в том числе на Курилах. Потребность есть, это работники бюджетной сферы, где аренду (у нас аренда в два раза меньше, чем в коммерческом найме) берут на себя организации. Это военные, пограничники, силовые структуры. Востребованность арендного жилья достаточно большая. Поэтому мы эту программу достаточно хорошо сейчас внедряем.

Помимо этого ипотечная программа у нас очень хорошо работает. Это даёт возможность населению уже видеть перспективы, закрепляться на долгосрочный период. Вместе с тем мы учитываем и рост демографии. Сейчас рассматриваем, помимо Вашего поручения по продолжению этой программы, строительство новых школ. Мы за пять лет планируем построить десять новых школ, две уже начали, в год по две школы. Это около пяти тысяч учебных мест, что даст нам возможность уйти от второй смены.

В.Путин: Это когда будет, Олег Николаевич?

О.Кожемяко: Это с 2017 до 2022 года, 10 новых школ. Причём крупные, хорошие объекты.

Очень много ветхих зданий в системе здравоохранения, поэтому сейчас берём на себя обязательство сделать новую областную детскую больницу, станцию скорой помощи и поликлинические звенья.

За прошлый год мы построили 10 ФАПов, с тем чтобы раскрыть первичное звено. Строим ФАПы сразу же с предоставлением фельдшерам встроенного жилья. Амбулаторию, поликлинику и лечебный корпус в Александровске-Сахалинском сдали. Эти программы у нас работают и, безусловно, дают свои результаты.

Но, конечно, большая есть потребность и у населения, и в целом для реализации инвестиционных проектов - это газификация региона. Мы с «Газпромом» работаем, он разработал свою программу на условиях софинансирования, мы строим межпоселковые сети, котельные, ГРС. Хотелось бы попросить Вас, чтобы дали поручение по ускорению программы газификации, вводу тех объектов, которые сегодня уже построены «Газпромом», - это котельные, ГРС. Мы это с ними примерно согласовали на последнем совещании, и это даст нам возможность ввода всех этих объектов в 2018 году, частично в 2017-2018-м, и охватить газификацией населения не 13 процентов, как у нас есть, а поднять в 2-3 раза выше, дойти до 30-35 процентов.

В.Путин: Хорошо.