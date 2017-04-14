14 апреля 2017 г., 11:52

В 2017 году в Южно-Сахалинске капитально отремонтируют 209 домов

Опубликован перечень домов, которые будут капитально отремонтированы в 2017 году в Южно-Сахалинске. Перечень размещен на официальном сайте администрации областного центра.

Документ включает два списка. В первом представлен 81 объект. Они будут отремонтированы за счет средств областного и городского бюджетов. Во второй вошли 128 объектов, на ремонт которых помимо бюджетных будут вложены и средства собственников, уплаченные в Фонд капитального ремонта. В мэрии отмечают, что перечень может быть скорректирован.

В частности, будут проведены мероприятия по ремонту крыш, фасадов, систем электро-, тепло- и водоснабжения, а также водоотведения.