14 апреля 2017 г., 12:28

Сахалин и Курилы готовятся к пожароопасному сезону

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков провел заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В режиме видеоконференции участие в нем приняли главы муниципальных образований.

В течение прошлого пожароопасного периода сотрудники пожарной охраны 619 раз выезжали на тушение загораний сухой травянистой растительности в границах муниципальных образований. Годом ранее таких случаев было гораздо меньше, всего 444. Наибольшее количество выездов зарегистрировано в Углегорском, Холмском, Корсаковском и Александровск-Сахалинском районах. В связи с этим, как было озвучено на заседании, местные власти с помощью средств массовой информации, листовок оповещают население о действующих правилах противопожарного режима. Также в районах ведется создание специальных патрульных и патрульно-маневренных групп, которые будут по графику проверять населенные пункты, детские оздоровительные лагеря, садоводческие, огороднические и дачные объединения, а также места массового отдыха населения, прилегающие к лесам.

В ходе заседания главы муниципальных образований доложили о том, какие меры по обеспечению пожарной безопасности принимаются на подведомственных территориях. Александр Житков в свою очередь рекомендовал обратить особое внимание на сельскохозяйственные предприятия. В связи с этим он напомнил о недавнем происшествии в совхозе «Заречное», где огнем были уничтожены 300 тонн сена.

Анализ причин возникновения и распространения природных пожаров показал, что захламленность территорий населенных пунктов, а также примыкающих к лесным массивам, автомобильным и железным дорогам, линиям электропередач, негативно влияет на экологическую и пожарную безопасность. Поэтому в регионе с 15 по 28 мая проведут профилактическую акцию «Чистый лес - территория без огня». В ее рамках местные власти совместно с общественностью организуют уборку мусора и сухой растительности в населенных пунктах. В окрестностях сел, городов и лесных массивов очистят противопожарные разрывы, перекроют несанкционированные съезды в лес, установят шлагбаумы и аншлаги. В лесах поблизости от населенных пунктов приведут в порядок дороги, предназначенные для пожарной техники, посадочные вертолетные площадки, просеки, противопожарные разрывы и минерализованные полосы.

- Эта акция позволит не только провести профилактические работы в начале пожароопасного сезона, но и проверить готовность всех служб и местных властей, - подчеркнул Александр Житков.