14 апреля 2017 г., 12:52

Молодые дальневосточные предприниматели получат господдержку

В ближайшие три года на Дальнем Востоке планируется создать 10 тысяч новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства. Для этого в рамках «дальневосточного» раздела госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» из федерального бюджета будет выделено 1,1 млрд рублей до 2019 года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.

«В условиях Дальнего Востока с его огромной территорией и низкой плотностью расселения комфортные условия для работы малого бизнеса являются важным условием развития экономики и социальной сферы. Небольшие предприятия сегодня активно становятся резидентами ТОРов и Свободного порта, минимальный порог инвестиций составляет 500 тысяч рублей. Уверен, что с нашей поддержкой многие из них в перспективе смогут не только производить качественную продукцию для внутреннего рынка, но и экспортировать ее в страны АТР», - подчеркнул министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Сегодня все 9 регионов Дальнего Востока участвуют в федеральной финансовой программе поддержки малого и среднего предпринимательства. При этом при распределении субсидий для дальневосточных регионов применяется коэффициент приоритетного финансирования, который позволяет получить на 30% больше средств из федерального бюджета на поддержку предпринимательства в рамках госпрограммы. Речь идет об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализации мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства.

«Мы заинтересованы в появлении на Дальнем Востоке мощной прослойки частных предпринимателей, в увеличении роли и вклада сектора МСП в дальневосточную экономику. Фондом развития Дальнего Востока совместно с ведущими российскими банками реализуется программа кредитования малого и среднего бизнеса по сниженной ставке около 11%. Профинансировано 226 проектов на общую сумму 2,7 млрд рублей, из которых инвестиции Фонда составили около 1,5 млрд рублей», - отметил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

Напомним, госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика» входит в перечень из 27 госпрограмм, для которых в обязательном порядке должен быть сформирован специальный раздел по опережающему развитию Дальнего Востока. Работа по формированию «дальневосточных разделов» находится на особом контроле у вице-премьера - полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Задача обеспечить приоритетный характер финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока в госпрограммах и в планах госкомпаний была поставлена правительству России главой государства Владимиром Путиным в сентябре 2015 года на первом Восточном экономическом форуме.