14 апреля 2017 г., 13:25

На Сахалине 17 апреля проверят систему оповещения населения о ЧС

17 апреля в Сахалинской области пройдёт плановая проверка системы оповещения. Региональная автоматизированная система в настоящее время охватывает 95 процентов населения региона. Соответствующее оборудование установлено в 99 наиболее крупных населённых пунктах, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МЧС.

Основное предназначение этой системы - максимально быстрое оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и доведение основных правил безопасности. Однако любая техника имеет свойство выходить из строя, поэтому подобные, критически важные для безопасности людей системы, необходимо регулярно проверять.

Такая проверка пройдёт в Сахалинской области 17 апреля и начнётся в 10.00 (сах). Плановая продолжительность работы сирен на улицах - 40 секунд, время перехвата телевизионных и радио каналов (Россия-1, Россия-24, Радио России) - 5 минут. Поскольку проводится именно проверка, а не оповещение о какой-либо опасности, заставки и речевые сообщения будут сообщать о проводимой проверке.

У данного мероприятия две основные цели - проверка готовности системы оповещения к использованию по предназначению и обучение населения действиям по сигналу «Внимание всем». В случае реальной угрозы, сигнал «Внимание всем» (когда звучат сирены на улицах) означает, что необходимо включить телевизор или радио и прослушать передаваемое сообщение, в котором будет доведён характер угрозы и меры безопасности, которые нужно принять.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области предлагает жителям и гостям островного региона сообщить о предстоящей плановой проверке системы оповещения своим знакомым и друзьям, чтобы уберечь их от напрасных переживаний в том случае, если они по какой-либо причине не знают о запланированном мероприятии.