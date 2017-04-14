14 апреля 2017 г., 14:41

Сахалинская прокуратура начала проверку по факту пожара в Холмске

По факту пожара в многоквартирном доме в Холмске организована прокурорская проверка. Личный прием пострадавших граждан проведет заместитель прокурора области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

Прокуратурой Сахалинской области с привлечением контролирующих органов организована проверка по факту пожара в многоквартирном жилом доме № 2 по улице Первомайской в Холмске, который произошел 13 апреля 2017 года.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности при содержании здания, в том числе при реконструкции кровли жилого дома.

Координация совместных действий правоохранительных и контролирующих органов в Холмске будет осуществляться заместителем прокурора области. 14 апреля с 12.00 до 15.00 он проведет личный прием граждан по месту нахождения Холмской городской прокуратуры.

В целях обеспечения своевременного реагирования на факты нарушений законов, прав и свобод граждан, пострадавших и членов их семей, оказания необходимой правовой помощи прокуратурой Сахалинской области с 14 апреля по 14 июня 2017 года организована работа временной приемной прокурора Сахалинской области в здании Холмской городской прокуратуры.

Все поступившие в ходе личного приема обращения будут проверены в кратчайшие сроки.

При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, направленные на незамедлительное устранение нарушений.