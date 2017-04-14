Пострадавшим от пожара жителям Холмска выплатят матпомощь

Пожар, случившийся в Холмске вечером 13 апреля в доме по улице Первомайской, остаётся в центре внимания главы городской администрации и комиссии по чрезвычайным ситуациям. Очередное рабочее совещание комиссии состоялось сегодня в 13 часов, рассказали ТИА «Острова» в мэрии Холмска.

Глава администрации Андрей Сухомесов заслушал доклады руководителей групп, созданных для ликвидации последствий пожара. Как прозвучало в представленных сообщениях, на сегодняшний день уже определено количество пострадавших квартир - их 75 в 5 подъездах. В службу администрации по регистрации жителей, чьим квартирам был нанесён ущерб, обратилось 28 семей. 3 семьи попросили предоставить временное размещение.

ПВР остаются развёрнутыми и в центральной библиотеке, и в детском саду «Теремок». Они обеспечены продуктами питания и пунктами оказания медицинской помощи. Всего за прошедшую ночь к медикам обратилась одна женщина с жалобой на нарушение сердечного ритма. Помощь была оказана в полном объёме.

Сейчас в доме работает пять групп специалистов, которые определяют степень причинённого ущерба. При этом необходимо отметить, что не все квартиры пострадали в равной степени. Акты осмотра будут готовы в самое ближайшее время.

По завершению работы диагностической лаборатории, которая призвана определить причины возгорания, группы пожарных и спасателей приступят к расчистке крыши. После чего начнётся её восстановление. До этого момента будут предприняты все меры по недопущению протекания кровли в случае ухудшения погоды. Постепенно в течение суток будет подвозиться и складироваться строительный материал для выполнения ремонтных работ.

Областное агентство по гражданской обороне готово предоставить тепловые пушки для просушки залитых водой квартир, и 24 из 75 владельцев уже выразили согласие на их установку.

В пятницу и выходные дни будут организованы горячее питание и подвоз воды.

На 13 часов 14 апреля в трёх из пяти пострадавших подъездов уже восстановлено электричество, тепло- и водоснабжение. В оставшихся двух восстановительные работы ещё ведутся.

По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, всем семьям, понёсшим ущерб в результате пожара, будет оказана материальная помощь в размере 10 тысяч рублей единовременно на основании Постановления администрации Холмского городского округа от 10.01. 2012 года о порядке расходования средств резервного фонда.

Также адресную материальную помощь в рамках законодательства окажет министерство социальной поддержки Сахалинской области. В первую очередь этот вид помощи коснётся малоимущих граждан. Но заявления и остальных жильцов дома будут рассмотрены в индивидуальном порядке.

Важно: в настоящее время администрация округа не осуществляет сбор средств для оказания помощи гражданам - ни через волонтёров, ни через общественные организации!

По всем вопросам, касающимся ликвидации последствий пожара 13 апреля, жители дома №2 по ул. Первомайской могут обратиться по телефонам:

ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) - 2-04-06

отдел по организационной работе и связям с общественностью и населением администрации МО «Холмский городской округ» - 2-06-21

Также сообщаем, что отделение по Холмскому району ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» будет осуществлять приём малоимущих граждан, проживающих по ул. Первомайская, 2 по адресу: г. Холмск, ул Победы, 16. Телефоны для справок: 4-00-16,4-00-34, 4-00-50, 4-00-51

Важные телефоны:

Группа регистрации пострадавших: 2-03-65; 89242860021; 89140929392

Группа временного размещения: 89632894438

Группа по обеспечению питанием: 89146459004

Группа по приёму заявок на выплату единовременной материальной помощи: 89632892489; 4-00-16; 4-00-34; 89242864876; 89242860574

Группа по приёму заявок на просушку квартир: 89242882211

Группа по определению материального ущерба: 89621202022

Техническая группа (отопление, энерго- и водоснабжение): 89147569636

Информация по проведению работ, связанных с ликвидацией последствий пожара, будет постоянно обновляться и публиковаться на сайте администрации и в средствах массовой информации.