Сахалинский зоопарк открыл летний сезон

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Пострадавший от пожара дом в Холмске начали сушить тепловыми пушками
Начинается просушка квартир в пострадавшем многоквартирном жилом доме в Холмске. Из областного центра сюда доставили тепловые пушки, генераторы и другое необходимое оборудование из областного резерва, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного правительства.
В субботу, 15 апреля, в открытый водоем сахалинского зооботанического парка, будут выпущены водоплавающие птицы. Искусственный водоём уже наполнен водой и ждет своих обитателей. Здесь в теплое время года проводят большую часть времени жильцы птичьих вольеров — утки, лебеди, гуси.
Пожар, случившийся в Холмске вечером 13 апреля в доме по улице Первомайской, остаётся в центре внимания главы городской администрации и комиссии по чрезвычайным ситуациям. Очередное рабочее совещание комиссии состоялось сегодня в 13 часов, рассказали ТИА «Острова» в мэрии Холмска.
Холмская администрация запускает прямой телефон для граждан, чьи квартиры пострадали при пожаре на Первомайской. По всем вопросам, касающимся ликвидации последствий пожара 13 апреля, можно обратиться по телефонам Единой дежурно-диспетчерской служба – (42433) 2-04-06.
По факту пожара в многоквартирном доме в Холмске организована прокурорская проверка. Личный прием пострадавших граждан проведет заместитель прокурора области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
В квартирах новостроек Дальнего вышли на финальный этап устранения замечаний. По поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина создана комиссия, которая контролирует устранение дефектов, выявленных после ввода в эксплуатацию восьми жилых домов 2-й и 3-й очереди муниципальной застройки на улицах Большая полянка и Шебунина.
«Клуб сторонников» «Единой России» собрал предложения по защите пенсионеров от мошенников из 69 субъектов РФ. Об этом заявил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии, депутат Государственной Думы Сергей Боярский, выступая на заседании федерального «Клуба сторонников». Парламентарий напомнил, что старшее поколение является одной из наиболее незащищенных от аферистов групп населения.
17 апреля в Сахалинской области пройдёт плановая проверка системы оповещения. Региональная автоматизированная система в настоящее время охватывает 95 процентов населения региона. Соответствующее оборудование установлено в 99 наиболее крупных населённых пунктах, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МЧС.
В ближайшие три года на Дальнем Востоке планируется создать 10 тысяч новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства. Для этого в рамках «дальневосточного» раздела госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» из федерального бюджета будет выделено 1,1 млрд рублей до 2019 года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков провел заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В режиме видеоконференции участие в нем приняли главы муниципальных образований.
Опубликован перечень домов, которые будут капитально отремонтированы в 2017 году в Южно-Сахалинске. Перечень размещен на официальном сайте администрации областного центра.
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко проинформировал президента России Владимира Путина об итогах развития региона в 2016 году и текущих социально-экономических показателях. Встреча главы области и главы государства прошла в Ново-Огорево.
«Единая Россия» организует обсуждение благоустройства городской среды в регионах страны
В апреле «Единая Россия» планирует провести в регионах широкое обсуждение муниципальных программ благоустройства городской среды, которое продлится до 25 мая. Дискуссия необходима, чтобы узнать и учесть мнение жителей при реализации партпроекта «Городская среда». Об этом заявил координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев на обучающем семинаре-совещании «Проектный подход в партийной работе», который проходит 10-11 апреля в Москве.
На время ремонта тепловых сетей ограничат автомобильное движение в районе ТЦ «Зодчий». В течение трех дней будут вестись работы по ремонту участка теплотрассы с западной стороны жилого дома 251 по улице Комсомольская, рассказали ТИА «Острова» в «Сахалинской коммунальной компании».
Заместитель минздрава страны Наталья Хорова оценила оснащение областного онкологического диспансера. Вместе с заместителем министра здравоохранения Вероникой Скворцовой на остров прибыл гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр Минздрава России» Андрей Каприн и другие представители этого НИИ. Они проверяют, как ведётся работа по повышению эффективности региональной системы здравоохранения.
В Южно-Сахалинске пройдет первенство города по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Открытие состоится 15 апреля в 11 часов во Дворце детского (юношеского) творчества. Мероприятие посвящено Дню космонавтики, рассказали ТИА «Острова» в управление по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска.
Губернатор Олег Кожемяко принял участие в состоявшемся в Москве заседании комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под руководством заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича. Глава островного региона выступил с докладом по вопросу совершенствования организации рыболовства в районах, прилегающих к прибрежным субъектам Российской Федерации, с учетом опыта реализации эксперимента в Сахалинской области.
На Сахалине пресечена деятельность подпольного игорного заведения. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что группа лиц организовала в областном центре проведение азартных игр, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.
Сегодня утром артисты Татарского государственного театра кукол «Экият» прибыли в островную область. В аэропорту кукольников Казани встречали коллеги и друзья — актеры Сахалинского театра кукол. К встрече гостей присоединился учебно-культурный центр «Туган тел», представляющий татар Сахалина.
Банк ВТБ запускает акцию по кредитным продуктам «Расчет в пользу Малого» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся клиентами малого бизнеса. В рамках акции банк предлагает клиентам гарантированную ставку в размере 11,8% или 12,8% годовых, в зависимости от финансового состояния компании и предоставленного обеспечения, с условием поддержания среднемесячного остатка на счете в банке в размере не менее 10% от суммы кредита.
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В субботу, 15 апреля, в открытый водоем сахалинского зооботанического парка, будут выпущены водоплавающие птицы. Искусственный водоём уже наполнен водой и ждет своих обитателей. Здесь в теплое время года проводят большую часть времени жильцы птичьих вольеров - утки, лебеди, гуси.
На водной глади посетители смогут увидеть и редкие виды птиц в их естественной среде обитания: малого тундрового лебедя, лебедя-кликуна, американского лебедя, шилохвоста, огаря, египетского гуся, мандаринок и многих других.Всего в зоопарке содержится 60 видов птиц, 167 особей. Из них водоплавающих - 14 видов, 38 особей, рассказала ТИА «Острова» заведующая информационно-просветительским отделом парка Анна Шарова. В день открытия водоема парк приглашает всех жителей и гостей Южно-Сахалинска посмотреть на перемещение водоплавающих из своих зимних вольеров на воду. Начало - в 12:00.
Пострадавший от пожара дом в Холмске начали сушить тепловыми пушками
Начинается просушка квартир в пострадавшем многоквартирном жилом доме в Холмске. Из областного центра сюда доставили тепловые пушки, генераторы и другое необходимое оборудование из областного резерва, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного правительства.
В субботу, 15 апреля, в открытый водоем сахалинского зооботанического парка, будут выпущены водоплавающие птицы. Искусственный водоём уже наполнен водой и ждет своих обитателей. Здесь в теплое время года проводят большую часть времени жильцы птичьих вольеров — утки, лебеди, гуси.
Пожар, случившийся в Холмске вечером 13 апреля в доме по улице Первомайской, остаётся в центре внимания главы городской администрации и комиссии по чрезвычайным ситуациям. Очередное рабочее совещание комиссии состоялось сегодня в 13 часов, рассказали ТИА «Острова» в мэрии Холмска.
Холмская администрация запускает прямой телефон для граждан, чьи квартиры пострадали при пожаре на Первомайской. По всем вопросам, касающимся ликвидации последствий пожара 13 апреля, можно обратиться по телефонам Единой дежурно-диспетчерской служба – (42433) 2-04-06.
По факту пожара в многоквартирном доме в Холмске организована прокурорская проверка. Личный прием пострадавших граждан проведет заместитель прокурора области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
В квартирах новостроек Дальнего вышли на финальный этап устранения замечаний. По поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина создана комиссия, которая контролирует устранение дефектов, выявленных после ввода в эксплуатацию восьми жилых домов 2-й и 3-й очереди муниципальной застройки на улицах Большая полянка и Шебунина.
«Клуб сторонников» «Единой России» собрал предложения по защите пенсионеров от мошенников из 69 субъектов РФ. Об этом заявил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии, депутат Государственной Думы Сергей Боярский, выступая на заседании федерального «Клуба сторонников». Парламентарий напомнил, что старшее поколение является одной из наиболее незащищенных от аферистов групп населения.
17 апреля в Сахалинской области пройдёт плановая проверка системы оповещения. Региональная автоматизированная система в настоящее время охватывает 95 процентов населения региона. Соответствующее оборудование установлено в 99 наиболее крупных населённых пунктах, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МЧС.
В ближайшие три года на Дальнем Востоке планируется создать 10 тысяч новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства. Для этого в рамках «дальневосточного» раздела госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» из федерального бюджета будет выделено 1,1 млрд рублей до 2019 года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков провел заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В режиме видеоконференции участие в нем приняли главы муниципальных образований.
Опубликован перечень домов, которые будут капитально отремонтированы в 2017 году в Южно-Сахалинске. Перечень размещен на официальном сайте администрации областного центра.
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко проинформировал президента России Владимира Путина об итогах развития региона в 2016 году и текущих социально-экономических показателях. Встреча главы области и главы государства прошла в Ново-Огорево.
«Единая Россия» организует обсуждение благоустройства городской среды в регионах страны
В апреле «Единая Россия» планирует провести в регионах широкое обсуждение муниципальных программ благоустройства городской среды, которое продлится до 25 мая. Дискуссия необходима, чтобы узнать и учесть мнение жителей при реализации партпроекта «Городская среда». Об этом заявил координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев на обучающем семинаре-совещании «Проектный подход в партийной работе», который проходит 10-11 апреля в Москве.
На время ремонта тепловых сетей ограничат автомобильное движение в районе ТЦ «Зодчий». В течение трех дней будут вестись работы по ремонту участка теплотрассы с западной стороны жилого дома 251 по улице Комсомольская, рассказали ТИА «Острова» в «Сахалинской коммунальной компании».
Заместитель минздрава страны Наталья Хорова оценила оснащение областного онкологического диспансера. Вместе с заместителем министра здравоохранения Вероникой Скворцовой на остров прибыл гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр Минздрава России» Андрей Каприн и другие представители этого НИИ. Они проверяют, как ведётся работа по повышению эффективности региональной системы здравоохранения.
В Южно-Сахалинске пройдет первенство города по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Открытие состоится 15 апреля в 11 часов во Дворце детского (юношеского) творчества. Мероприятие посвящено Дню космонавтики, рассказали ТИА «Острова» в управление по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска.
Губернатор Олег Кожемяко принял участие в состоявшемся в Москве заседании комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под руководством заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича. Глава островного региона выступил с докладом по вопросу совершенствования организации рыболовства в районах, прилегающих к прибрежным субъектам Российской Федерации, с учетом опыта реализации эксперимента в Сахалинской области.
На Сахалине пресечена деятельность подпольного игорного заведения. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что группа лиц организовала в областном центре проведение азартных игр, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.
Сегодня утром артисты Татарского государственного театра кукол «Экият» прибыли в островную область. В аэропорту кукольников Казани встречали коллеги и друзья — актеры Сахалинского театра кукол. К встрече гостей присоединился учебно-культурный центр «Туган тел», представляющий татар Сахалина.
Банк ВТБ запускает акцию по кредитным продуктам «Расчет в пользу Малого» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся клиентами малого бизнеса. В рамках акции банк предлагает клиентам гарантированную ставку в размере 11,8% или 12,8% годовых, в зависимости от финансового состояния компании и предоставленного обеспечения, с условием поддержания среднемесячного остатка на счете в банке в размере не менее 10% от суммы кредита.
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
Было бы неплохо, если бы в МФЦ помогали людям с подготовкой ...
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ТИА Острова
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