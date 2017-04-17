17 апреля 2017 г., 11:31

Отличников «Тотального диктанта» в Южно-Сахалинске наградят завтра

Во вторник, 18 апреля, в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» пройдет награждение отличников «Тотального диктанта» по Южно-Сахалинску. Начало в 17 часов, сообщили ТИА «Острова» в музее.

Результаты «Тотального диктанта» по Южно-Сахалинску опубликованы на официальном сайте акции. В этом году на отлично диктант написали 14 человек, в прошлом году был всего один отличник. Награждение самых грамотных сахалинцев состоится 18 апреля в 17:00 в музее книги А. П. Чехова. Тогда же все желающие смогут забрать работу и проконсультироваться с филологом.

«Тотальный диктант» - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции - показать, что быть грамотным важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.