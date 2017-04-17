Отличников «Тотального диктанта» в Южно-Сахалинске наградят завтра

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Следственный отдел УФСБ России по Сахалинской области возбудило уголовное дело в отношении уроженки иностранного государства, подозреваемой организации незаконной миграции. По мнению следствия, она входила в состав преступной группы, деятельность которой пресечена сотрудниками управления ФСБ области в 2016 году, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.
Автоинспекторы Холмска провели акцию «Внимание, переезд». Основной причиной, приводящей к ДТП на железнодорожных переездах, по прежнему остается нарушение водителями Правил дорожного движения: объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов семафора, пересечение железнодорожного полотна по пешеходному настилу или в других необорудованных местах.
Пострадавший от пожара многоквартирный дом в Холмске капитально отремонтируют. Такое поручение дал губернатор Олег Кожемяко, посетивший сразу по возвращении из московской командировки оставшуюся без кровли многоэтажку. Проведение аварийно-восстановительных работ, считает глава области, необходимо провести в максимально сжатые сроки.
Объявлен старт приема заявок на участие во втором экстремальном забеге «Сахалинский рубеж». Он состоится 20 мая в окрестностях аэродрома Пушистый в Корсаковском районе. В этом году к участию будут допущены только команды, сообщили ТИА «Острова» в Центре технических видов спорта, который является организатором мероприятия.
В Сахалинском областном художественном музее 19 апреля в 15 часов состоится церемония открытия областной художественной выставки-конкурса живописных работ учащихся детских художественных школ, школ искусств, Сахалинского колледжа искусств «Россия – страна морей». Выставка посвящена 200-русского художника-мариниста Ивана Айвазовского.
Во вторник, 18 апреля, в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» пройдет награждение отличников «Тотального диктанта» по Южно-Сахалинску. Начало в 17 часов, сообщили ТИА «Острова» в музее.
Пострадавший от пожара дом в Холмске начали сушить тепловыми пушками
Начинается просушка квартир в пострадавшем многоквартирном жилом доме в Холмске. Из областного центра сюда доставили тепловые пушки, генераторы и другое необходимое оборудование из областного резерва, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного правительства.
В субботу, 15 апреля, в открытый водоем сахалинского зооботанического парка, будут выпущены водоплавающие птицы. Искусственный водоём уже наполнен водой и ждет своих обитателей. Здесь в теплое время года проводят большую часть времени жильцы птичьих вольеров — утки, лебеди, гуси.
Пожар, случившийся в Холмске вечером 13 апреля в доме по улице Первомайской, остаётся в центре внимания главы городской администрации и комиссии по чрезвычайным ситуациям. Очередное рабочее совещание комиссии состоялось сегодня в 13 часов, рассказали ТИА «Острова» в мэрии Холмска.
Холмская администрация запускает прямой телефон для граждан, чьи квартиры пострадали при пожаре на Первомайской. По всем вопросам, касающимся ликвидации последствий пожара 13 апреля, можно обратиться по телефонам Единой дежурно-диспетчерской служба – (42433) 2-04-06.
По факту пожара в многоквартирном доме в Холмске организована прокурорская проверка. Личный прием пострадавших граждан проведет заместитель прокурора области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
В квартирах новостроек Дальнего вышли на финальный этап устранения замечаний. По поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина создана комиссия, которая контролирует устранение дефектов, выявленных после ввода в эксплуатацию восьми жилых домов 2-й и 3-й очереди муниципальной застройки на улицах Большая полянка и Шебунина.
«Клуб сторонников» «Единой России» собрал предложения по защите пенсионеров от мошенников из 69 субъектов РФ. Об этом заявил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии, депутат Государственной Думы Сергей Боярский, выступая на заседании федерального «Клуба сторонников». Парламентарий напомнил, что старшее поколение является одной из наиболее незащищенных от аферистов групп населения.
17 апреля в Сахалинской области пройдёт плановая проверка системы оповещения. Региональная автоматизированная система в настоящее время охватывает 95 процентов населения региона. Соответствующее оборудование установлено в 99 наиболее крупных населённых пунктах, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МЧС.
В ближайшие три года на Дальнем Востоке планируется создать 10 тысяч новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства. Для этого в рамках «дальневосточного» раздела госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» из федерального бюджета будет выделено 1,1 млрд рублей до 2019 года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков провел заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В режиме видеоконференции участие в нем приняли главы муниципальных образований.
Опубликован перечень домов, которые будут капитально отремонтированы в 2017 году в Южно-Сахалинске. Перечень размещен на официальном сайте администрации областного центра.
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко проинформировал президента России Владимира Путина об итогах развития региона в 2016 году и текущих социально-экономических показателях. Встреча главы области и главы государства прошла в Ново-Огорево.
«Единая Россия» организует обсуждение благоустройства городской среды в регионах страны
В апреле «Единая Россия» планирует провести в регионах широкое обсуждение муниципальных программ благоустройства городской среды, которое продлится до 25 мая. Дискуссия необходима, чтобы узнать и учесть мнение жителей при реализации партпроекта «Городская среда». Об этом заявил координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев на обучающем семинаре-совещании «Проектный подход в партийной работе», который проходит 10-11 апреля в Москве.
На время ремонта тепловых сетей ограничат автомобильное движение в районе ТЦ «Зодчий». В течение трех дней будут вестись работы по ремонту участка теплотрассы с западной стороны жилого дома 251 по улице Комсомольская, рассказали ТИА «Острова» в «Сахалинской коммунальной компании».
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Во вторник, 18 апреля, в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» пройдет награждение отличников «Тотального диктанта» по Южно-Сахалинску. Начало в 17 часов, сообщили ТИА «Острова» в музее.
Результаты «Тотального диктанта» по Южно-Сахалинску опубликованы на официальном сайте акции. В этом году на отлично диктант написали 14 человек, в прошлом году был всего один отличник. Награждение самых грамотных сахалинцев состоится 18 апреля в 17:00 в музее книги А. П. Чехова. Тогда же все желающие смогут забрать работу и проконсультироваться с филологом.
«Тотальный диктант» - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции - показать, что быть грамотным важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.
Следственный отдел УФСБ России по Сахалинской области возбудило уголовное дело в отношении уроженки иностранного государства, подозреваемой организации незаконной миграции. По мнению следствия, она входила в состав преступной группы, деятельность которой пресечена сотрудниками управления ФСБ области в 2016 году, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.
Автоинспекторы Холмска провели акцию «Внимание, переезд». Основной причиной, приводящей к ДТП на железнодорожных переездах, по прежнему остается нарушение водителями Правил дорожного движения: объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов семафора, пересечение железнодорожного полотна по пешеходному настилу или в других необорудованных местах.
Пострадавший от пожара многоквартирный дом в Холмске капитально отремонтируют. Такое поручение дал губернатор Олег Кожемяко, посетивший сразу по возвращении из московской командировки оставшуюся без кровли многоэтажку. Проведение аварийно-восстановительных работ, считает глава области, необходимо провести в максимально сжатые сроки.
Объявлен старт приема заявок на участие во втором экстремальном забеге «Сахалинский рубеж». Он состоится 20 мая в окрестностях аэродрома Пушистый в Корсаковском районе. В этом году к участию будут допущены только команды, сообщили ТИА «Острова» в Центре технических видов спорта, который является организатором мероприятия.
В Сахалинском областном художественном музее 19 апреля в 15 часов состоится церемония открытия областной художественной выставки-конкурса живописных работ учащихся детских художественных школ, школ искусств, Сахалинского колледжа искусств «Россия – страна морей». Выставка посвящена 200-русского художника-мариниста Ивана Айвазовского.
Во вторник, 18 апреля, в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» пройдет награждение отличников «Тотального диктанта» по Южно-Сахалинску. Начало в 17 часов, сообщили ТИА «Острова» в музее.
Пострадавший от пожара дом в Холмске начали сушить тепловыми пушками
Начинается просушка квартир в пострадавшем многоквартирном жилом доме в Холмске. Из областного центра сюда доставили тепловые пушки, генераторы и другое необходимое оборудование из областного резерва, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного правительства.
В субботу, 15 апреля, в открытый водоем сахалинского зооботанического парка, будут выпущены водоплавающие птицы. Искусственный водоём уже наполнен водой и ждет своих обитателей. Здесь в теплое время года проводят большую часть времени жильцы птичьих вольеров — утки, лебеди, гуси.
Пожар, случившийся в Холмске вечером 13 апреля в доме по улице Первомайской, остаётся в центре внимания главы городской администрации и комиссии по чрезвычайным ситуациям. Очередное рабочее совещание комиссии состоялось сегодня в 13 часов, рассказали ТИА «Острова» в мэрии Холмска.
Холмская администрация запускает прямой телефон для граждан, чьи квартиры пострадали при пожаре на Первомайской. По всем вопросам, касающимся ликвидации последствий пожара 13 апреля, можно обратиться по телефонам Единой дежурно-диспетчерской служба – (42433) 2-04-06.
По факту пожара в многоквартирном доме в Холмске организована прокурорская проверка. Личный прием пострадавших граждан проведет заместитель прокурора области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
В квартирах новостроек Дальнего вышли на финальный этап устранения замечаний. По поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина создана комиссия, которая контролирует устранение дефектов, выявленных после ввода в эксплуатацию восьми жилых домов 2-й и 3-й очереди муниципальной застройки на улицах Большая полянка и Шебунина.
«Клуб сторонников» «Единой России» собрал предложения по защите пенсионеров от мошенников из 69 субъектов РФ. Об этом заявил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии, депутат Государственной Думы Сергей Боярский, выступая на заседании федерального «Клуба сторонников». Парламентарий напомнил, что старшее поколение является одной из наиболее незащищенных от аферистов групп населения.
17 апреля в Сахалинской области пройдёт плановая проверка системы оповещения. Региональная автоматизированная система в настоящее время охватывает 95 процентов населения региона. Соответствующее оборудование установлено в 99 наиболее крупных населённых пунктах, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МЧС.
В ближайшие три года на Дальнем Востоке планируется создать 10 тысяч новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства. Для этого в рамках «дальневосточного» раздела госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» из федерального бюджета будет выделено 1,1 млрд рублей до 2019 года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков провел заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В режиме видеоконференции участие в нем приняли главы муниципальных образований.
Опубликован перечень домов, которые будут капитально отремонтированы в 2017 году в Южно-Сахалинске. Перечень размещен на официальном сайте администрации областного центра.
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко проинформировал президента России Владимира Путина об итогах развития региона в 2016 году и текущих социально-экономических показателях. Встреча главы области и главы государства прошла в Ново-Огорево.
«Единая Россия» организует обсуждение благоустройства городской среды в регионах страны
В апреле «Единая Россия» планирует провести в регионах широкое обсуждение муниципальных программ благоустройства городской среды, которое продлится до 25 мая. Дискуссия необходима, чтобы узнать и учесть мнение жителей при реализации партпроекта «Городская среда». Об этом заявил координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев на обучающем семинаре-совещании «Проектный подход в партийной работе», который проходит 10-11 апреля в Москве.
На время ремонта тепловых сетей ограничат автомобильное движение в районе ТЦ «Зодчий». В течение трех дней будут вестись работы по ремонту участка теплотрассы с западной стороны жилого дома 251 по улице Комсомольская, рассказали ТИА «Острова» в «Сахалинской коммунальной компании».
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
Было бы неплохо, если бы в МФЦ помогали людям с подготовкой ...
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