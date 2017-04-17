17 апреля 2017 г., 11:41

На экстремальный забег «Сахалинский рубеж» начался прием заявок

Объявлен старт приема заявок на участие во втором экстремальном забеге «Сахалинский рубеж». Он состоится 20 мая в окрестностях аэродрома Пушистый в Корсаковском районе. В этом году к участию будут допущены только команды, сообщили ТИА «Острова» в Центре технических видов спорта, который является организатором мероприятия.

От личного первенства решено отказаться, для того чтобы победа была одинаково близка и к спортсменам, и к любителям (в прошлом году забег выиграли профессиональные легкоатлеты). Команды должны состоять из пяти человек, обязательно участие как минимум одной женщины. Возраст бегунов - от 18 лет. Все участники, подавшие заявки, подтверждают, что они годны к прохождению «Рубежа» по состоянию здоровья.

Для упорядочивания процесса приема заявок он организован на сайте ЦТВС по ссылке http://цтвс.рф/рубеж2017. Капитану команды необходимо внести данные всех участников и подписать за них информированное согласие. В этом году страхование участников «Сахалинского рубежа» будет осуществляться строго на месте старта. Стоимость полиса составит 50 рублей, страховая выплата в случае получения травмы - 100 тысяч рублей. На месте регистрации будет организована врачебная комиссия.

Заявки принимаются строго до 18 часов 15 мая. Заявки, поданные после установленного срока или заполненные неверно (не полностью), рассматриваться не будут. О принятии заявки команду заблаговременно оповестят по электронной почте, указанной капитаном на сайте. Об отклонении заявки оповещение не предусмотрено.

Экстремальный забег «Сахалинский рубеж» - это бег по пятикилометровой полосе с препятствиями. ЦТВС проводит его совместно с командованием Восточного военного округа и 68 армейского корпуса при поддержке правительства Сахалинской области, общественной организации «Крылья Сахалина», администрации Корсаковского городского округа. В прошлом трассу пробежали больше 400 человек. 20 мая организаторы обещают еще больше интересных этапов разной сложности. Все они будут ориентированы на командное взаимодействие. Финиш команды будет засчитываться только по прибытию на конечную точку всех ее участников.

Подробности события будут опубликованы ближе к дате проведения. Напомним, что подарком для всех участников и гостей «Сахалинского рубежа» в этом году будет концерт группы «Анимация» - хэдлайнера фестиваля «Крылья Сахалина» 2015 года.

Победители забега получат призы от спонсоров - СТК «Горный воздух», гостиницы «Мега Палас Отель». Информационный спонсор - Sakh.com.