Пострадавший от пожара дом в Холмске капитально отремонтируют

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Следственный отдел УФСБ России по Сахалинской области возбудило уголовное дело в отношении уроженки иностранного государства, подозреваемой организации незаконной миграции. По мнению следствия, она входила в состав преступной группы, деятельность которой пресечена сотрудниками управления ФСБ области в 2016 году, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.
Автоинспекторы Холмска провели акцию «Внимание, переезд». Основной причиной, приводящей к ДТП на железнодорожных переездах, по прежнему остается нарушение водителями Правил дорожного движения: объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов семафора, пересечение железнодорожного полотна по пешеходному настилу или в других необорудованных местах.
Пострадавший от пожара многоквартирный дом в Холмске капитально отремонтируют. Такое поручение дал губернатор Олег Кожемяко, посетивший сразу по возвращении из московской командировки оставшуюся без кровли многоэтажку. Проведение аварийно-восстановительных работ, считает глава области, необходимо провести в максимально сжатые сроки.
Объявлен старт приема заявок на участие во втором экстремальном забеге «Сахалинский рубеж». Он состоится 20 мая в окрестностях аэродрома Пушистый в Корсаковском районе. В этом году к участию будут допущены только команды, сообщили ТИА «Острова» в Центре технических видов спорта, который является организатором мероприятия.
В Сахалинском областном художественном музее 19 апреля в 15 часов состоится церемония открытия областной художественной выставки-конкурса живописных работ учащихся детских художественных школ, школ искусств, Сахалинского колледжа искусств «Россия – страна морей». Выставка посвящена 200-русского художника-мариниста Ивана Айвазовского.
Во вторник, 18 апреля, в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» пройдет награждение отличников «Тотального диктанта» по Южно-Сахалинску. Начало в 17 часов, сообщили ТИА «Острова» в музее.
Пострадавший от пожара дом в Холмске начали сушить тепловыми пушками
Начинается просушка квартир в пострадавшем многоквартирном жилом доме в Холмске. Из областного центра сюда доставили тепловые пушки, генераторы и другое необходимое оборудование из областного резерва, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного правительства.
В субботу, 15 апреля, в открытый водоем сахалинского зооботанического парка, будут выпущены водоплавающие птицы. Искусственный водоём уже наполнен водой и ждет своих обитателей. Здесь в теплое время года проводят большую часть времени жильцы птичьих вольеров — утки, лебеди, гуси.
Пожар, случившийся в Холмске вечером 13 апреля в доме по улице Первомайской, остаётся в центре внимания главы городской администрации и комиссии по чрезвычайным ситуациям. Очередное рабочее совещание комиссии состоялось сегодня в 13 часов, рассказали ТИА «Острова» в мэрии Холмска.
Холмская администрация запускает прямой телефон для граждан, чьи квартиры пострадали при пожаре на Первомайской. По всем вопросам, касающимся ликвидации последствий пожара 13 апреля, можно обратиться по телефонам Единой дежурно-диспетчерской служба – (42433) 2-04-06.
По факту пожара в многоквартирном доме в Холмске организована прокурорская проверка. Личный прием пострадавших граждан проведет заместитель прокурора области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
В квартирах новостроек Дальнего вышли на финальный этап устранения замечаний. По поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина создана комиссия, которая контролирует устранение дефектов, выявленных после ввода в эксплуатацию восьми жилых домов 2-й и 3-й очереди муниципальной застройки на улицах Большая полянка и Шебунина.
«Клуб сторонников» «Единой России» собрал предложения по защите пенсионеров от мошенников из 69 субъектов РФ. Об этом заявил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии, депутат Государственной Думы Сергей Боярский, выступая на заседании федерального «Клуба сторонников». Парламентарий напомнил, что старшее поколение является одной из наиболее незащищенных от аферистов групп населения.
17 апреля в Сахалинской области пройдёт плановая проверка системы оповещения. Региональная автоматизированная система в настоящее время охватывает 95 процентов населения региона. Соответствующее оборудование установлено в 99 наиболее крупных населённых пунктах, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МЧС.
В ближайшие три года на Дальнем Востоке планируется создать 10 тысяч новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства. Для этого в рамках «дальневосточного» раздела госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» из федерального бюджета будет выделено 1,1 млрд рублей до 2019 года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков провел заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В режиме видеоконференции участие в нем приняли главы муниципальных образований.
Опубликован перечень домов, которые будут капитально отремонтированы в 2017 году в Южно-Сахалинске. Перечень размещен на официальном сайте администрации областного центра.
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко проинформировал президента России Владимира Путина об итогах развития региона в 2016 году и текущих социально-экономических показателях. Встреча главы области и главы государства прошла в Ново-Огорево.
«Единая Россия» организует обсуждение благоустройства городской среды в регионах страны
В апреле «Единая Россия» планирует провести в регионах широкое обсуждение муниципальных программ благоустройства городской среды, которое продлится до 25 мая. Дискуссия необходима, чтобы узнать и учесть мнение жителей при реализации партпроекта «Городская среда». Об этом заявил координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев на обучающем семинаре-совещании «Проектный подход в партийной работе», который проходит 10-11 апреля в Москве.
На время ремонта тепловых сетей ограничат автомобильное движение в районе ТЦ «Зодчий». В течение трех дней будут вестись работы по ремонту участка теплотрассы с западной стороны жилого дома 251 по улице Комсомольская, рассказали ТИА «Острова» в «Сахалинской коммунальной компании».
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Пострадавший от пожара многоквартирный дом в Холмске капитально отремонтируют. Такое поручение дал губернатор Олег Кожемяко, посетивший сразу по возвращении из московской командировки оставшуюся без кровли многоэтажку. Проведение аварийно-восстановительных работ, считает глава области, необходимо провести в максимально сжатые сроки.
- В последние годы я пережила и подтопление, и пожар - раньше в нашем доме протекала крыша, потом сделали новую, а сейчас она сгорела, - рассказала руководителю региона Елена Мухина, жительница 153 квартиры на самом верхнем пятом этаже.
Стены ее квартиры покрыты толстым слоем сажи, который частично смыт водой. Потолок закопчен. В комнатах стойкий запах гари. А в ванной, где на днях начали делать ремонт, от высокой температуры расплавились новые пластиковые трубы.
Похожие проблемы и у ее соседки Яны Мусиной. Квартиру недавно отремонтировали, и вот теперь это предстоит сделать заново.
Огонь охватил крышу 168-квартирного пятиэтажного жилого дома по улице Первомайской, 2 в Холмске поздним вечером 13 апреля. Масштабный пожар тушили расчеты из Холмска, Южно-Сахалинска, Невельска, Анивы, Чехова и Яблочного. При этом дом лишился электро-, тепло- и водоснабжения. К тому же в ходе борьбы с огнем многие квартиры были залиты водой.
В районе до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. Из областного резерва сюда оперативно доставили 25 тепловых пушек, 10 электрогенераторов и другое необходимое в таких случаях оборудование. Часть жильцов пострадавшего дома перевели в пункты временного размещения, где их обеспечили питанием. Со вчерашнего дня ведется просушка квартир и подъездов от влаги. Сейчас многоэтажка полностью обеспечена теплом. В некоторые квартиры продолжают восстанавливать подачу электричества и воды.
- Пока нет света в 6 квартирах, из-за сгоревших труб частично нарушено водоснабжение 8 квартир и полностью - еще одной. Проводятся аварийные работы, - сообщил первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Сахалинской области Дмитрий Солонин. - Сегодня с утра ведется расчистка двускатной крыши от обгоревших деталей. В этой операции задействовано 29 человек. Уже завтра по временной схеме начнем укрывать крышу рубероидом, чтобы квартиры жителей были защищены от осадков.
- Аварийно-восстановительные работы должны быть проведены в максимально сжатые сроки. Необходимо, чтобы все системы жизнеобеспечения дома возобновили свою деятельность в штатном режиме, - подчеркнул Олег Кожемяко. - За эти выходные составьте сводно-сметный расчет для проведения ремонта крыши. Сформируйте график работ и определите организацию, которая должна их выполнить. Без лишней проволочки начинайте завозить на площадку необходимые стройматериалы из регионального резерва - пиломатериалы, кровельные листы. Чтобы уже в ближайшие дни бригады приступили к строительству полноценной кровли, - поручил ряду областных и муниципальных чиновников губернатор.
По его решению в этом году пострадавшую от пожара холмскую многоэтажку отремонтируют капитально. Помимо новой кровли у дома появится современный фасад, прилегающая дворовая территория будет благоустроена.
Не менее важная задача, по мнению руководителя региона, - оказать необходимую помощь гражданам, чьи квартиры пострадали в результате пожара. Речь идет о выделении денежной компенсации из местного бюджета на покрытие понесенного людьми ущерба. Кроме того, погорельцам выделят материалы для проведения ремонта в квартирах - например, краску, обои, линолеум. А жилье наиболее социально незащищенных категорий граждан - многодетных семей, семей с детьми-инвалидами или людей старшего поколения муниципалитет отремонтирует собственными силами и за свой счет.
В причинах произошедшего пожара сейчас разбираются следственные органы. Уже установлено, что деревянные конструкции кровли некачественно обрабатывались огнебиозащитным составом, а противопожарные стены были возведены с нарушением установленных требований. Из-за этого огонь очень быстро распространился на значительной площади. Что стало причиной возгорания - на этот счет есть несколько версий. По словам местных жителей, чердак посещали сомнительные компании. Там даже находили следы изготовления наркотиков при помощи мобильной газовой плиты.
- Версия о том, что это дело рук наркоманов, имеет право на жизнь. Я по роду службы телефонист. Так вот на крыше многих многоэтажных домов, включая наш, неоднократно видел десятки использованных шприцов, - сообщил проживающий в доме Евгений Игнатьев.
- Мое личное мнение - это поджог, вопрос только в том - умышленный или нет, - считает Яна Мусина, которая также проживает в многоэтажке.
Точные причины возгорания будут установлены специалистами противопожарной лаборатории.
Следственный отдел УФСБ России по Сахалинской области возбудило уголовное дело в отношении уроженки иностранного государства, подозреваемой организации незаконной миграции. По мнению следствия, она входила в состав преступной группы, деятельность которой пресечена сотрудниками управления ФСБ области в 2016 году, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.
Автоинспекторы Холмска провели акцию «Внимание, переезд». Основной причиной, приводящей к ДТП на железнодорожных переездах, по прежнему остается нарушение водителями Правил дорожного движения: объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов семафора, пересечение железнодорожного полотна по пешеходному настилу или в других необорудованных местах.
Пострадавший от пожара многоквартирный дом в Холмске капитально отремонтируют. Такое поручение дал губернатор Олег Кожемяко, посетивший сразу по возвращении из московской командировки оставшуюся без кровли многоэтажку. Проведение аварийно-восстановительных работ, считает глава области, необходимо провести в максимально сжатые сроки.
Объявлен старт приема заявок на участие во втором экстремальном забеге «Сахалинский рубеж». Он состоится 20 мая в окрестностях аэродрома Пушистый в Корсаковском районе. В этом году к участию будут допущены только команды, сообщили ТИА «Острова» в Центре технических видов спорта, который является организатором мероприятия.
В Сахалинском областном художественном музее 19 апреля в 15 часов состоится церемония открытия областной художественной выставки-конкурса живописных работ учащихся детских художественных школ, школ искусств, Сахалинского колледжа искусств «Россия – страна морей». Выставка посвящена 200-русского художника-мариниста Ивана Айвазовского.
Во вторник, 18 апреля, в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» пройдет награждение отличников «Тотального диктанта» по Южно-Сахалинску. Начало в 17 часов, сообщили ТИА «Острова» в музее.
Пострадавший от пожара дом в Холмске начали сушить тепловыми пушками
Начинается просушка квартир в пострадавшем многоквартирном жилом доме в Холмске. Из областного центра сюда доставили тепловые пушки, генераторы и другое необходимое оборудование из областного резерва, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного правительства.
В субботу, 15 апреля, в открытый водоем сахалинского зооботанического парка, будут выпущены водоплавающие птицы. Искусственный водоём уже наполнен водой и ждет своих обитателей. Здесь в теплое время года проводят большую часть времени жильцы птичьих вольеров — утки, лебеди, гуси.
Пожар, случившийся в Холмске вечером 13 апреля в доме по улице Первомайской, остаётся в центре внимания главы городской администрации и комиссии по чрезвычайным ситуациям. Очередное рабочее совещание комиссии состоялось сегодня в 13 часов, рассказали ТИА «Острова» в мэрии Холмска.
Холмская администрация запускает прямой телефон для граждан, чьи квартиры пострадали при пожаре на Первомайской. По всем вопросам, касающимся ликвидации последствий пожара 13 апреля, можно обратиться по телефонам Единой дежурно-диспетчерской служба – (42433) 2-04-06.
По факту пожара в многоквартирном доме в Холмске организована прокурорская проверка. Личный прием пострадавших граждан проведет заместитель прокурора области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
В квартирах новостроек Дальнего вышли на финальный этап устранения замечаний. По поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина создана комиссия, которая контролирует устранение дефектов, выявленных после ввода в эксплуатацию восьми жилых домов 2-й и 3-й очереди муниципальной застройки на улицах Большая полянка и Шебунина.
«Клуб сторонников» «Единой России» собрал предложения по защите пенсионеров от мошенников из 69 субъектов РФ. Об этом заявил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии, депутат Государственной Думы Сергей Боярский, выступая на заседании федерального «Клуба сторонников». Парламентарий напомнил, что старшее поколение является одной из наиболее незащищенных от аферистов групп населения.
17 апреля в Сахалинской области пройдёт плановая проверка системы оповещения. Региональная автоматизированная система в настоящее время охватывает 95 процентов населения региона. Соответствующее оборудование установлено в 99 наиболее крупных населённых пунктах, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МЧС.
В ближайшие три года на Дальнем Востоке планируется создать 10 тысяч новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства. Для этого в рамках «дальневосточного» раздела госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» из федерального бюджета будет выделено 1,1 млрд рублей до 2019 года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков провел заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В режиме видеоконференции участие в нем приняли главы муниципальных образований.
Опубликован перечень домов, которые будут капитально отремонтированы в 2017 году в Южно-Сахалинске. Перечень размещен на официальном сайте администрации областного центра.
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко проинформировал президента России Владимира Путина об итогах развития региона в 2016 году и текущих социально-экономических показателях. Встреча главы области и главы государства прошла в Ново-Огорево.
«Единая Россия» организует обсуждение благоустройства городской среды в регионах страны
В апреле «Единая Россия» планирует провести в регионах широкое обсуждение муниципальных программ благоустройства городской среды, которое продлится до 25 мая. Дискуссия необходима, чтобы узнать и учесть мнение жителей при реализации партпроекта «Городская среда». Об этом заявил координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев на обучающем семинаре-совещании «Проектный подход в партийной работе», который проходит 10-11 апреля в Москве.
На время ремонта тепловых сетей ограничат автомобильное движение в районе ТЦ «Зодчий». В течение трех дней будут вестись работы по ремонту участка теплотрассы с западной стороны жилого дома 251 по улице Комсомольская, рассказали ТИА «Острова» в «Сахалинской коммунальной компании».
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
Было бы неплохо, если бы в МФЦ помогали людям с подготовкой ...
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