На Сахалине иностранку подозревают в организации незаконной миграции

Следственный отдел УФСБ России по Сахалинской области возбудило уголовное дело в отношении уроженки иностранного государства, подозреваемой организации незаконной миграции. По мнению следствия, она входила в состав преступной группы, деятельность которой пресечена сотрудниками управления ФСБ области в 2016 году, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.



Следственный отдел УФСБ России по Сахалинской области возбудило уголовное дело в отношении уроженки иностранного государства, подозреваемой организации незаконной миграции. По мнению следствия, она входила в состав преступной группы, деятельность которой пресечена сотрудниками управления ФСБ области в 2016 году, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.

Холмские автоинспекторы напомнили водителям правила дорожного движения на переездах

Автоинспекторы Холмска провели акцию «Внимание, переезд». Основной причиной, приводящей к ДТП на железнодорожных переездах, по прежнему остается нарушение водителями Правил дорожного движения: объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов семафора, пересечение железнодорожного полотна по пешеходному настилу или в других необорудованных местах.



Автоинспекторы Холмска провели акцию «Внимание, переезд». Основной причиной, приводящей к ДТП на железнодорожных переездах, по прежнему остается нарушение водителями Правил дорожного движения: объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов семафора, пересечение железнодорожного полотна по пешеходному настилу или в других необорудованных местах.

Пострадавший от пожара дом в Холмске капитально отремонтируют

Пострадавший от пожара многоквартирный дом в Холмске капитально отремонтируют. Такое поручение дал губернатор Олег Кожемяко, посетивший сразу по возвращении из московской командировки оставшуюся без кровли многоэтажку. Проведение аварийно-восстановительных работ, считает глава области, необходимо провести в максимально сжатые сроки.



Пострадавший от пожара многоквартирный дом в Холмске капитально отремонтируют. Такое поручение дал губернатор Олег Кожемяко, посетивший сразу по возвращении из московской командировки оставшуюся без кровли многоэтажку. Проведение аварийно-восстановительных работ, считает глава области, необходимо провести в максимально сжатые сроки.

На экстремальный забег «Сахалинский рубеж» начался прием заявок

Объявлен старт приема заявок на участие во втором экстремальном забеге «Сахалинский рубеж». Он состоится 20 мая в окрестностях аэродрома Пушистый в Корсаковском районе. В этом году к участию будут допущены только команды, сообщили ТИА «Острова» в Центре технических видов спорта, который является организатором мероприятия.



Объявлен старт приема заявок на участие во втором экстремальном забеге «Сахалинский рубеж». Он состоится 20 мая в окрестностях аэродрома Пушистый в Корсаковском районе. В этом году к участию будут допущены только команды, сообщили ТИА «Острова» в Центре технических видов спорта, который является организатором мероприятия.

Художественный музей Сахалина откроет выставку к 200-летию Ивана Айвазовского

В Сахалинском областном художественном музее 19 апреля в 15 часов состоится церемония открытия областной художественной выставки-конкурса живописных работ учащихся детских художественных школ, школ искусств, Сахалинского колледжа искусств «Россия – страна морей». Выставка посвящена 200-русского художника-мариниста Ивана Айвазовского.



В Сахалинском областном художественном музее 19 апреля в 15 часов состоится церемония открытия областной художественной выставки-конкурса живописных работ учащихся детских художественных школ, школ искусств, Сахалинского колледжа искусств «Россия – страна морей». Выставка посвящена 200-русского художника-мариниста Ивана Айвазовского.

Отличников «Тотального диктанта» в Южно-Сахалинске наградят завтра

Во вторник, 18 апреля, в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» пройдет награждение отличников «Тотального диктанта» по Южно-Сахалинску. Начало в 17 часов, сообщили ТИА «Острова» в музее.



Во вторник, 18 апреля, в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» пройдет награждение отличников «Тотального диктанта» по Южно-Сахалинску. Начало в 17 часов, сообщили ТИА «Острова» в музее.



Пострадавший от пожара дом в Холмске начали сушить тепловыми пушками

Начинается просушка квартир в пострадавшем многоквартирном жилом доме в Холмске. Из областного центра сюда доставили тепловые пушки, генераторы и другое необходимое оборудование из областного резерва, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного правительства.



Начинается просушка квартир в пострадавшем многоквартирном жилом доме в Холмске. Из областного центра сюда доставили тепловые пушки, генераторы и другое необходимое оборудование из областного резерва, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного правительства.

Сахалинский зоопарк открыл летний сезон

В субботу, 15 апреля, в открытый водоем сахалинского зооботанического парка, будут выпущены водоплавающие птицы. Искусственный водоём уже наполнен водой и ждет своих обитателей. Здесь в теплое время года проводят большую часть времени жильцы птичьих вольеров — утки, лебеди, гуси.



В субботу, 15 апреля, в открытый водоем сахалинского зооботанического парка, будут выпущены водоплавающие птицы. Искусственный водоём уже наполнен водой и ждет своих обитателей. Здесь в теплое время года проводят большую часть времени жильцы птичьих вольеров — утки, лебеди, гуси.

Пострадавшим от пожара жителям Холмска выплатят матпомощь

Пожар, случившийся в Холмске вечером 13 апреля в доме по улице Первомайской, остаётся в центре внимания главы городской администрации и комиссии по чрезвычайным ситуациям. Очередное рабочее совещание комиссии состоялось сегодня в 13 часов, рассказали ТИА «Острова» в мэрии Холмска.



Пожар, случившийся в Холмске вечером 13 апреля в доме по улице Первомайской, остаётся в центре внимания главы городской администрации и комиссии по чрезвычайным ситуациям. Очередное рабочее совещание комиссии состоялось сегодня в 13 часов, рассказали ТИА «Острова» в мэрии Холмска.

Для пострадавших от пожара холмчан запустили горячий телефон

Холмская администрация запускает прямой телефон для граждан, чьи квартиры пострадали при пожаре на Первомайской. По всем вопросам, касающимся ликвидации последствий пожара 13 апреля, можно обратиться по телефонам Единой дежурно-диспетчерской служба – (42433) 2-04-06.



Холмская администрация запускает прямой телефон для граждан, чьи квартиры пострадали при пожаре на Первомайской. По всем вопросам, касающимся ликвидации последствий пожара 13 апреля, можно обратиться по телефонам Единой дежурно-диспетчерской служба – (42433) 2-04-06.

Сахалинская прокуратура начала проверку по факту пожара в Холмске

По факту пожара в многоквартирном доме в Холмске организована прокурорская проверка. Личный прием пострадавших граждан проведет заместитель прокурора области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.



По факту пожара в многоквартирном доме в Холмске организована прокурорская проверка. Личный прием пострадавших граждан проведет заместитель прокурора области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

Почти во всех квартирах новостроек Дальнего устранены нарушения

В квартирах новостроек Дальнего вышли на финальный этап устранения замечаний. По поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина создана комиссия, которая контролирует устранение дефектов, выявленных после ввода в эксплуатацию восьми жилых домов 2-й и 3-й очереди муниципальной застройки на улицах Большая полянка и Шебунина.



В квартирах новостроек Дальнего вышли на финальный этап устранения замечаний. По поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина создана комиссия, которая контролирует устранение дефектов, выявленных после ввода в эксплуатацию восьми жилых домов 2-й и 3-й очереди муниципальной застройки на улицах Большая полянка и Шебунина.

Сторонники «Единой России» выступили за ужесточение наказания за мошенничество в отношении пожилых

«Клуб сторонников» «Единой России» собрал предложения по защите пенсионеров от мошенников из 69 субъектов РФ. Об этом заявил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии, депутат Государственной Думы Сергей Боярский, выступая на заседании федерального «Клуба сторонников». Парламентарий напомнил, что старшее поколение является одной из наиболее незащищенных от аферистов групп населения.



«Клуб сторонников» «Единой России» собрал предложения по защите пенсионеров от мошенников из 69 субъектов РФ. Об этом заявил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии, депутат Государственной Думы Сергей Боярский, выступая на заседании федерального «Клуба сторонников». Парламентарий напомнил, что старшее поколение является одной из наиболее незащищенных от аферистов групп населения.

На Сахалине 17 апреля проверят систему оповещения населения о ЧС

17 апреля в Сахалинской области пройдёт плановая проверка системы оповещения. Региональная автоматизированная система в настоящее время охватывает 95 процентов населения региона. Соответствующее оборудование установлено в 99 наиболее крупных населённых пунктах, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МЧС.



17 апреля в Сахалинской области пройдёт плановая проверка системы оповещения. Региональная автоматизированная система в настоящее время охватывает 95 процентов населения региона. Соответствующее оборудование установлено в 99 наиболее крупных населённых пунктах, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МЧС.

Молодые дальневосточные предприниматели получат господдержку

В ближайшие три года на Дальнем Востоке планируется создать 10 тысяч новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства. Для этого в рамках «дальневосточного» раздела госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» из федерального бюджета будет выделено 1,1 млрд рублей до 2019 года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.



В ближайшие три года на Дальнем Востоке планируется создать 10 тысяч новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства. Для этого в рамках «дальневосточного» раздела госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» из федерального бюджета будет выделено 1,1 млрд рублей до 2019 года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.

Сахалин и Курилы готовятся к пожароопасному сезону

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков провел заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В режиме видеоконференции участие в нем приняли главы муниципальных образований.



Заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков провел заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В режиме видеоконференции участие в нем приняли главы муниципальных образований.

В 2017 году в Южно-Сахалинске капитально отремонтируют 209 домов

Опубликован перечень домов, которые будут капитально отремонтированы в 2017 году в Южно-Сахалинске. Перечень размещен на официальном сайте администрации областного центра.



Опубликован перечень домов, которые будут капитально отремонтированы в 2017 году в Южно-Сахалинске. Перечень размещен на официальном сайте администрации областного центра.

Олег Кожемяко рассказал президенту России о развитии Сахалина

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко проинформировал президента России Владимира Путина об итогах развития региона в 2016 году и текущих социально-экономических показателях. Встреча главы области и главы государства прошла в Ново-Огорево.



Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко проинформировал президента России Владимира Путина об итогах развития региона в 2016 году и текущих социально-экономических показателях. Встреча главы области и главы государства прошла в Ново-Огорево.



«Единая Россия» организует обсуждение благоустройства городской среды в регионах страны

В апреле «Единая Россия» планирует провести в регионах широкое обсуждение муниципальных программ благоустройства городской среды, которое продлится до 25 мая. Дискуссия необходима, чтобы узнать и учесть мнение жителей при реализации партпроекта «Городская среда». Об этом заявил координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев на обучающем семинаре-совещании «Проектный подход в партийной работе», который проходит 10-11 апреля в Москве.



В апреле «Единая Россия» планирует провести в регионах широкое обсуждение муниципальных программ благоустройства городской среды, которое продлится до 25 мая. Дискуссия необходима, чтобы узнать и учесть мнение жителей при реализации партпроекта «Городская среда». Об этом заявил координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев на обучающем семинаре-совещании «Проектный подход в партийной работе», который проходит 10-11 апреля в Москве.