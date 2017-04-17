17 апреля 2017 г., 12:06

На Сахалине иностранку подозревают в организации незаконной миграции

Следственный отдел УФСБ России по Сахалинской области возбудило уголовное дело в отношении уроженки иностранного государства, подозреваемой организации незаконной миграции. По мнению следствия, она входила в состав преступной группы, деятельность которой пресечена сотрудниками управления ФСБ области в 2016 году, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.

Бывшая сотрудница областной миграционной службы через своих доверенных лиц организовывала незаконную постановку на миграционный учёт иностранных граждан. В 2015-2016 годах путём изготовления фиктивных документов о пересечении государственной границы Российской Федерации ими было противоправно легализовано более 100 мигрантов. В настоящее время уголовное преследование ведётся в отношении шести лиц, большая часть которых содержится в изоляторе.

Предполагается, что подозреваемая, действуя в интересах преступной группы, оказывала содействие гражданам стран СНГ в оформлении поддельных миграционных документов и фиктивных трудовых договоров с подставными юридическими лицами. При проведении оперативно-разыскных мероприятий по месту жительства злоумышленницы обнаружены фальшивые документы иностранных граждан, поддельная печать юридического лица, компьютерная техника, используемая для изготовления подделок.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы, а также выявление иных лиц, причастных к организации легализации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан.

Уроженки иностранного государства грозит наказание, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России, в виде лишения свободы сроком до семи лет.