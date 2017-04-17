Мэрия Южно-Сахалинска направит патрули в полурасселенные бараки

Управление общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска будет направлять членов народной дружины на патрулирование районов с полурасселенными и расселенными ветхими домами, которые готовятся к сносу. Горожан также призывают проявлять бдительность, по возможности предотвращать попытки детей и подростков проникнуть в эти строения и сообщать об этом по телефону: (4242) 300-809, доб. 1.

В связи с масштабной реализацией программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилого фонда на сегодня на территории Южно-Сахалинска насчитывается около десятка таких домов. Администрация города уже рассказывала об основных причинах, которые затягивают сроки расселения и сноса, это судебные тяжбы и внутрисемейные конфликты.

- Дело в том, что мы ждем, когда у граждан закончатся суды, - говорят в управлении жилищной политики. - У кого-то это суды по признанию прав на квартиру. Собственники жилья, которые не хотят переехать в квартиры, построенные муниципалитетом, ждут проведения экспертизы и выплаты им выкупной стоимости за их жилое помещение. А это долгая процедура: только на принятие решения, устраивает ли гражданина выкупная стоимость или он все-таки предпочтет квартиру от мэрии, закон дает собственнику 3 месяца. Мы не можем нарушать права граждан.

В итоге получается, что часть жильцов из дома уже съехали и празднуют новоселье, а часть квартир еще жилая. Такие дома становятся небезопасным местом для игр детей, времяпрепровождения подростков, ночлегом для лиц без определенного места жительства. Строения зияют выбитыми окнами, двери сняты с петель и вывезены прежними жильцами или выбиты желающими попасть внутрь.

Сотрудники МУП «ЖЭУ-10» регулярно обходят эти адреса: заколачивают окна и двери, чтобы ограничить доступ посторонних внутрь дома. Но, как выяснилось, эти меры не преграда для бывших жильцов, которые считают, что, пока дом не снесли, они имеют право пользоваться бывшей квартирой. Чаще всего это жилье сдают в аренду, но иногда продолжают там проживать сами.

Такая ситуация, например, произошла в доме № 165а по улице Комсомольской. Дом начали расселять летом прошлого года. Большинство жильцов получили ключи и переехали в новостройки. Жилыми остаются две квартиры в первом подъезде (собственники ждут выкупную стоимость жилья). Второй подъезд полностью расселен. Как рассказывает жительница 1-го подъезда Марина, оставшиеся семьи устали жить по соседству с расселенными квартирами, куда регулярно проникают дети и бездомные.

- Забитые окна постоянно выбивают. Мы караулили, чтобы никто не устроил пожар. И, когда пришли сотрудники ЖЭУ, забили окна, отключили домофон и заблокировали дверь, мы были очень рады, - говорит Марина. - Но тут появилась наша бывшая соседка, которая давно уже съехала, устроила скандал, что она не может попасть к себе домой, вызвала телевидение и в итоге настояла, чтобы дверь снова вскрыли. Буквально через несколько часов - опять выбитые окна и проходной двор.

По информации управления жилищной политики, эта семья проживала здесь в муниципальной квартире, получила ключи от жилого помещения на ул. Анивской, 66 еще в декабре прошлого года и переехала туда. Соответственно, прав на эту аварийную квартиру они не имеют, и, что здесь делала бывшая жительница, остается только гадать. По словам соседей, женщина не хочет проживать вместе с членами семьи на Анивской и пытается добиться получения еще одной квартиры для себя и своего ребенка.

В управлении отмечают, что ситуации, когда граждане пытаются использовать программу по переселению из ветхого и аварийного жилья как возможность улучшить свои жилищные условия, - не редкость. Также часто в попытках претендовать на несколько квартир вместо положенной по закону одной они прикрываются малолетними детьми, родственниками-инвалидами и почетными званиями членов семьи.

Таких историй специалисты УЖП, которые тесно работают с людьми, могут рассказать десятки. Например, на ул. 1-й Октябрьской не могут снести аварийный дом, потому что в нем продолжает проживать недееспособная пенсионерка. Ее дети, которые являются опекунами женщины, переехали в предоставленное по программе жилье и теперь, используя статус своей мамы, пытаются получить еще одну квартиру. И не факт, что для проживания пенсионерки.

Тем не менее снос расселенных бараков идет. На минувшей неделе демонтировали дома на ул. Антона Буюклы, Пушкина, 1-й Октябрьской. На этой неделе начнется заселение квартир новостроек 25-го микрорайона.