Мэрия Южно-Сахалинска направит патрули в полурасселенные бараки

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30 апреля Сахалинский театр кукол отправляется на гастроли, посвященные Дню Победы. Школьники шести городов области увидят спектакль «Урок памяти. Помним!» Постановка, созданная в жанре doc, максимально передает документальную правду событий.
Управление общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска будет направлять членов народной дружины на патрулирование районов с полурасселенными и расселенными ветхими домами, которые готовятся к сносу. Горожан также призывают проявлять бдительность, по возможности предотвращать попытки детей и подростков проникнуть в эти строения и сообщать об этом по телефону: (4242) 300-809, доб. 1.
В Краснодаре завершились лично-командное первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек возрастом до 21 года. Игнат Ильин из Южно-Сахалинска обновил рекорд островного региона, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта и молодежной политики.
Следственный отдел УФСБ России по Сахалинской области возбудило уголовное дело в отношении уроженки иностранного государства, подозреваемой организации незаконной миграции. По мнению следствия, она входила в состав преступной группы, деятельность которой пресечена сотрудниками управления ФСБ области в 2016 году, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.
Автоинспекторы Холмска провели акцию «Внимание, переезд». Основной причиной, приводящей к ДТП на железнодорожных переездах, по прежнему остается нарушение водителями Правил дорожного движения: объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов семафора, пересечение железнодорожного полотна по пешеходному настилу или в других необорудованных местах.
Пострадавший от пожара многоквартирный дом в Холмске капитально отремонтируют. Такое поручение дал губернатор Олег Кожемяко, посетивший сразу по возвращении из московской командировки оставшуюся без кровли многоэтажку. Проведение аварийно-восстановительных работ, считает глава области, необходимо провести в максимально сжатые сроки.
Объявлен старт приема заявок на участие во втором экстремальном забеге «Сахалинский рубеж». Он состоится 20 мая в окрестностях аэродрома Пушистый в Корсаковском районе. В этом году к участию будут допущены только команды, сообщили ТИА «Острова» в Центре технических видов спорта, который является организатором мероприятия.
В Сахалинском областном художественном музее 19 апреля в 15 часов состоится церемония открытия областной художественной выставки-конкурса живописных работ учащихся детских художественных школ, школ искусств, Сахалинского колледжа искусств «Россия – страна морей». Выставка посвящена 200-русского художника-мариниста Ивана Айвазовского.
Во вторник, 18 апреля, в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» пройдет награждение отличников «Тотального диктанта» по Южно-Сахалинску. Начало в 17 часов, сообщили ТИА «Острова» в музее.
Пострадавший от пожара дом в Холмске начали сушить тепловыми пушками
Начинается просушка квартир в пострадавшем многоквартирном жилом доме в Холмске. Из областного центра сюда доставили тепловые пушки, генераторы и другое необходимое оборудование из областного резерва, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного правительства.
В субботу, 15 апреля, в открытый водоем сахалинского зооботанического парка, будут выпущены водоплавающие птицы. Искусственный водоём уже наполнен водой и ждет своих обитателей. Здесь в теплое время года проводят большую часть времени жильцы птичьих вольеров — утки, лебеди, гуси.
Пожар, случившийся в Холмске вечером 13 апреля в доме по улице Первомайской, остаётся в центре внимания главы городской администрации и комиссии по чрезвычайным ситуациям. Очередное рабочее совещание комиссии состоялось сегодня в 13 часов, рассказали ТИА «Острова» в мэрии Холмска.
Холмская администрация запускает прямой телефон для граждан, чьи квартиры пострадали при пожаре на Первомайской. По всем вопросам, касающимся ликвидации последствий пожара 13 апреля, можно обратиться по телефонам Единой дежурно-диспетчерской служба – (42433) 2-04-06.
По факту пожара в многоквартирном доме в Холмске организована прокурорская проверка. Личный прием пострадавших граждан проведет заместитель прокурора области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
В квартирах новостроек Дальнего вышли на финальный этап устранения замечаний. По поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина создана комиссия, которая контролирует устранение дефектов, выявленных после ввода в эксплуатацию восьми жилых домов 2-й и 3-й очереди муниципальной застройки на улицах Большая полянка и Шебунина.
«Клуб сторонников» «Единой России» собрал предложения по защите пенсионеров от мошенников из 69 субъектов РФ. Об этом заявил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии, депутат Государственной Думы Сергей Боярский, выступая на заседании федерального «Клуба сторонников». Парламентарий напомнил, что старшее поколение является одной из наиболее незащищенных от аферистов групп населения.
17 апреля в Сахалинской области пройдёт плановая проверка системы оповещения. Региональная автоматизированная система в настоящее время охватывает 95 процентов населения региона. Соответствующее оборудование установлено в 99 наиболее крупных населённых пунктах, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МЧС.
В ближайшие три года на Дальнем Востоке планируется создать 10 тысяч новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства. Для этого в рамках «дальневосточного» раздела госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» из федерального бюджета будет выделено 1,1 млрд рублей до 2019 года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков провел заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В режиме видеоконференции участие в нем приняли главы муниципальных образований.
Опубликован перечень домов, которые будут капитально отремонтированы в 2017 году в Южно-Сахалинске. Перечень размещен на официальном сайте администрации областного центра.
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Управление общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска будет направлять членов народной дружины на патрулирование районов с полурасселенными и расселенными ветхими домами, которые готовятся к сносу. Горожан также призывают проявлять бдительность, по возможности предотвращать попытки детей и подростков проникнуть в эти строения и сообщать об этом по телефону: (4242) 300-809, доб. 1.
В связи с масштабной реализацией программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилого фонда на сегодня на территории Южно-Сахалинска насчитывается около десятка таких домов. Администрация города уже рассказывала об основных причинах, которые затягивают сроки расселения и сноса, это судебные тяжбы и внутрисемейные конфликты.
- Дело в том, что мы ждем, когда у граждан закончатся суды, - говорят в управлении жилищной политики. - У кого-то это суды по признанию прав на квартиру. Собственники жилья, которые не хотят переехать в квартиры, построенные муниципалитетом, ждут проведения экспертизы и выплаты им выкупной стоимости за их жилое помещение. А это долгая процедура: только на принятие решения, устраивает ли гражданина выкупная стоимость или он все-таки предпочтет квартиру от мэрии, закон дает собственнику 3 месяца. Мы не можем нарушать права граждан.
В итоге получается, что часть жильцов из дома уже съехали и празднуют новоселье, а часть квартир еще жилая. Такие дома становятся небезопасным местом для игр детей, времяпрепровождения подростков, ночлегом для лиц без определенного места жительства. Строения зияют выбитыми окнами, двери сняты с петель и вывезены прежними жильцами или выбиты желающими попасть внутрь.
Сотрудники МУП «ЖЭУ-10» регулярно обходят эти адреса: заколачивают окна и двери, чтобы ограничить доступ посторонних внутрь дома. Но, как выяснилось, эти меры не преграда для бывших жильцов, которые считают, что, пока дом не снесли, они имеют право пользоваться бывшей квартирой. Чаще всего это жилье сдают в аренду, но иногда продолжают там проживать сами.
Такая ситуация, например, произошла в доме № 165а по улице Комсомольской. Дом начали расселять летом прошлого года. Большинство жильцов получили ключи и переехали в новостройки. Жилыми остаются две квартиры в первом подъезде (собственники ждут выкупную стоимость жилья). Второй подъезд полностью расселен. Как рассказывает жительница 1-го подъезда Марина, оставшиеся семьи устали жить по соседству с расселенными квартирами, куда регулярно проникают дети и бездомные.
- Забитые окна постоянно выбивают. Мы караулили, чтобы никто не устроил пожар. И, когда пришли сотрудники ЖЭУ, забили окна, отключили домофон и заблокировали дверь, мы были очень рады, - говорит Марина. - Но тут появилась наша бывшая соседка, которая давно уже съехала, устроила скандал, что она не может попасть к себе домой, вызвала телевидение и в итоге настояла, чтобы дверь снова вскрыли. Буквально через несколько часов - опять выбитые окна и проходной двор.
По информации управления жилищной политики, эта семья проживала здесь в муниципальной квартире, получила ключи от жилого помещения на ул. Анивской, 66 еще в декабре прошлого года и переехала туда. Соответственно, прав на эту аварийную квартиру они не имеют, и, что здесь делала бывшая жительница, остается только гадать. По словам соседей, женщина не хочет проживать вместе с членами семьи на Анивской и пытается добиться получения еще одной квартиры для себя и своего ребенка.
В управлении отмечают, что ситуации, когда граждане пытаются использовать программу по переселению из ветхого и аварийного жилья как возможность улучшить свои жилищные условия, - не редкость. Также часто в попытках претендовать на несколько квартир вместо положенной по закону одной они прикрываются малолетними детьми, родственниками-инвалидами и почетными званиями членов семьи.
Таких историй специалисты УЖП, которые тесно работают с людьми, могут рассказать десятки. Например, на ул. 1-й Октябрьской не могут снести аварийный дом, потому что в нем продолжает проживать недееспособная пенсионерка. Ее дети, которые являются опекунами женщины, переехали в предоставленное по программе жилье и теперь, используя статус своей мамы, пытаются получить еще одну квартиру. И не факт, что для проживания пенсионерки.
Тем не менее снос расселенных бараков идет. На минувшей неделе демонтировали дома на ул. Антона Буюклы, Пушкина, 1-й Октябрьской. На этой неделе начнется заселение квартир новостроек 25-го микрорайона.
30 апреля Сахалинский театр кукол отправляется на гастроли, посвященные Дню Победы. Школьники шести городов области увидят спектакль «Урок памяти. Помним!» Постановка, созданная в жанре doc, максимально передает документальную правду событий.
Управление общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска будет направлять членов народной дружины на патрулирование районов с полурасселенными и расселенными ветхими домами, которые готовятся к сносу. Горожан также призывают проявлять бдительность, по возможности предотвращать попытки детей и подростков проникнуть в эти строения и сообщать об этом по телефону: (4242) 300-809, доб. 1.
В Краснодаре завершились лично-командное первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек возрастом до 21 года. Игнат Ильин из Южно-Сахалинска обновил рекорд островного региона, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта и молодежной политики.
Следственный отдел УФСБ России по Сахалинской области возбудило уголовное дело в отношении уроженки иностранного государства, подозреваемой организации незаконной миграции. По мнению следствия, она входила в состав преступной группы, деятельность которой пресечена сотрудниками управления ФСБ области в 2016 году, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.
Автоинспекторы Холмска провели акцию «Внимание, переезд». Основной причиной, приводящей к ДТП на железнодорожных переездах, по прежнему остается нарушение водителями Правил дорожного движения: объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов семафора, пересечение железнодорожного полотна по пешеходному настилу или в других необорудованных местах.
Пострадавший от пожара многоквартирный дом в Холмске капитально отремонтируют. Такое поручение дал губернатор Олег Кожемяко, посетивший сразу по возвращении из московской командировки оставшуюся без кровли многоэтажку. Проведение аварийно-восстановительных работ, считает глава области, необходимо провести в максимально сжатые сроки.
Объявлен старт приема заявок на участие во втором экстремальном забеге «Сахалинский рубеж». Он состоится 20 мая в окрестностях аэродрома Пушистый в Корсаковском районе. В этом году к участию будут допущены только команды, сообщили ТИА «Острова» в Центре технических видов спорта, который является организатором мероприятия.
В Сахалинском областном художественном музее 19 апреля в 15 часов состоится церемония открытия областной художественной выставки-конкурса живописных работ учащихся детских художественных школ, школ искусств, Сахалинского колледжа искусств «Россия – страна морей». Выставка посвящена 200-русского художника-мариниста Ивана Айвазовского.
Во вторник, 18 апреля, в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» пройдет награждение отличников «Тотального диктанта» по Южно-Сахалинску. Начало в 17 часов, сообщили ТИА «Острова» в музее.
Пострадавший от пожара дом в Холмске начали сушить тепловыми пушками
Начинается просушка квартир в пострадавшем многоквартирном жилом доме в Холмске. Из областного центра сюда доставили тепловые пушки, генераторы и другое необходимое оборудование из областного резерва, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного правительства.
В субботу, 15 апреля, в открытый водоем сахалинского зооботанического парка, будут выпущены водоплавающие птицы. Искусственный водоём уже наполнен водой и ждет своих обитателей. Здесь в теплое время года проводят большую часть времени жильцы птичьих вольеров — утки, лебеди, гуси.
Пожар, случившийся в Холмске вечером 13 апреля в доме по улице Первомайской, остаётся в центре внимания главы городской администрации и комиссии по чрезвычайным ситуациям. Очередное рабочее совещание комиссии состоялось сегодня в 13 часов, рассказали ТИА «Острова» в мэрии Холмска.
Холмская администрация запускает прямой телефон для граждан, чьи квартиры пострадали при пожаре на Первомайской. По всем вопросам, касающимся ликвидации последствий пожара 13 апреля, можно обратиться по телефонам Единой дежурно-диспетчерской служба – (42433) 2-04-06.
По факту пожара в многоквартирном доме в Холмске организована прокурорская проверка. Личный прием пострадавших граждан проведет заместитель прокурора области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
В квартирах новостроек Дальнего вышли на финальный этап устранения замечаний. По поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина создана комиссия, которая контролирует устранение дефектов, выявленных после ввода в эксплуатацию восьми жилых домов 2-й и 3-й очереди муниципальной застройки на улицах Большая полянка и Шебунина.
«Клуб сторонников» «Единой России» собрал предложения по защите пенсионеров от мошенников из 69 субъектов РФ. Об этом заявил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии, депутат Государственной Думы Сергей Боярский, выступая на заседании федерального «Клуба сторонников». Парламентарий напомнил, что старшее поколение является одной из наиболее незащищенных от аферистов групп населения.
17 апреля в Сахалинской области пройдёт плановая проверка системы оповещения. Региональная автоматизированная система в настоящее время охватывает 95 процентов населения региона. Соответствующее оборудование установлено в 99 наиболее крупных населённых пунктах, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МЧС.
В ближайшие три года на Дальнем Востоке планируется создать 10 тысяч новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства. Для этого в рамках «дальневосточного» раздела госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» из федерального бюджета будет выделено 1,1 млрд рублей до 2019 года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков провел заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В режиме видеоконференции участие в нем приняли главы муниципальных образований.
Опубликован перечень домов, которые будут капитально отремонтированы в 2017 году в Южно-Сахалинске. Перечень размещен на официальном сайте администрации областного центра.
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
Было бы неплохо, если бы в МФЦ помогали людям с подготовкой ...
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