17 апреля 2017 г., 16:26

Капремонт пострадавшего в пожаре дома развернется в Холмске в ближайшие дни

Полномасштабный ремонт поврежденного пожаром 168-квартирного дома в Холмске будет развернут в ближайшие дни. Такая информация была озвучена сегодня в ходе рабочего совещания губернатора Олега Кожемяко с руководителями органов исполнительной власти.

Поздним вечером 13 апреля в Холмске загорелась крыша 168-квартирного пятиэтажного жилого дома по улице Первомайской, 2. На помощь холмским пожарным выдвинулись подразделения из Южно-Сахалинска, Невельска, Анивы, Чехова и Яблочного. В ходе тушения пожара дом был отключен от водо-, тепло- и электроснабжения. Многие жилые помещения залило водой. Муниципальные власти в связи с пожаром ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщила министр социальной защиты Елена Касьянова, в зону бедствия попали 97 квартир. Из них сотрудники ведомства успели обследовать 52. В 19 случаях жилые помещения и имущество не пострадали. 15 квартир получили незначительные повреждения. 18 - пострадали серьезно. Намокли стены, перекрытия, везде сажа. Повреждена мебель и бытовая техника. Проживающие в таких квартирах малообеспеченные семьи, помимо материальной помощи в 10 тысяч рублей от муниципалитета, вскоре получат из областного бюджета единовременные выплаты в размере 30 тысяч рублей. Также им бесплатно предоставят материалы для ремонта. Если же такая семья не может самостоятельно привести в порядок жилье, ей окажут помощь специалисты, которых наймет муниципалитет.

В настоящее время ведется просушка квартир и подъездов с помощью 35 тепловых пушек, доставленных из Южно-Сахалинска. В здании полностью восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение. По сведениям областного министерства жилищно-коммунального хозяйства, в ближайшие дни будут решены все юридические вопросы по организации капитального ремонта, решение о котором принял губернатор. Это позволит сразу же развернуть восстановительные работы в полном объеме, включая обновление фасада здания и благоустройство территории.

А пока по временной схеме на 60 процентов закрыта поврежденная часть крыши. Цель - уберечь здание от атмосферных осадков, пока кровля не будет полностью отремонтирована. Однако оперативно справиться с этой работой не позволила нехватка необходимой техники, на объект смогли привлечь всего один кран.

- Если пойдет дождь, квартиры, которые мы сейчас просушиваем, опять зальет. Этого нельзя допустить. Вся часть дома, лишенная крыши, должна быть укрыта до конца дня, - потребовал Олег Кожемяко.