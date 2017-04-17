Система оповещения на Сахалине прошла проверку

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Сегодня, 17 апреля, в Сахалинской области прошла проверка региональной автоматизированной системы оповещения. В большинстве населенных пунктов граждане услышали звук сирен и громкоговорящих устройств, а также наблюдали заставку на экранах телевизоров и прослушали сообщение по радио, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного управления МЧС.
Полномасштабный ремонт поврежденного пожаром 168-квартирного дома в Холмске будет развернут в ближайшие дни. Такая информация была озвучена сегодня в ходе рабочего совещания губернатора Олега Кожемяко с руководителями органов исполнительной власти.
30 апреля Сахалинский театр кукол отправляется на гастроли, посвященные Дню Победы. Школьники шести городов области увидят спектакль «Урок памяти. Помним!» Постановка, созданная в жанре doc, максимально передает документальную правду событий.
Управление общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска будет направлять членов народной дружины на патрулирование районов с полурасселенными и расселенными ветхими домами, которые готовятся к сносу. Горожан также призывают проявлять бдительность, по возможности предотвращать попытки детей и подростков проникнуть в эти строения и сообщать об этом по телефону: (4242) 300-809, доб. 1.
В Краснодаре завершились лично-командное первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек возрастом до 21 года. Игнат Ильин из Южно-Сахалинска обновил рекорд островного региона, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта и молодежной политики.
Следственный отдел УФСБ России по Сахалинской области возбудило уголовное дело в отношении уроженки иностранного государства, подозреваемой организации незаконной миграции. По мнению следствия, она входила в состав преступной группы, деятельность которой пресечена сотрудниками управления ФСБ области в 2016 году, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.
Автоинспекторы Холмска провели акцию «Внимание, переезд». Основной причиной, приводящей к ДТП на железнодорожных переездах, по прежнему остается нарушение водителями Правил дорожного движения: объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов семафора, пересечение железнодорожного полотна по пешеходному настилу или в других необорудованных местах.
Пострадавший от пожара многоквартирный дом в Холмске капитально отремонтируют. Такое поручение дал губернатор Олег Кожемяко, посетивший сразу по возвращении из московской командировки оставшуюся без кровли многоэтажку. Проведение аварийно-восстановительных работ, считает глава области, необходимо провести в максимально сжатые сроки.
Объявлен старт приема заявок на участие во втором экстремальном забеге «Сахалинский рубеж». Он состоится 20 мая в окрестностях аэродрома Пушистый в Корсаковском районе. В этом году к участию будут допущены только команды, сообщили ТИА «Острова» в Центре технических видов спорта, который является организатором мероприятия.
В Сахалинском областном художественном музее 19 апреля в 15 часов состоится церемония открытия областной художественной выставки-конкурса живописных работ учащихся детских художественных школ, школ искусств, Сахалинского колледжа искусств «Россия – страна морей». Выставка посвящена 200-русского художника-мариниста Ивана Айвазовского.
Во вторник, 18 апреля, в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» пройдет награждение отличников «Тотального диктанта» по Южно-Сахалинску. Начало в 17 часов, сообщили ТИА «Острова» в музее.
Пострадавший от пожара дом в Холмске начали сушить тепловыми пушками
Начинается просушка квартир в пострадавшем многоквартирном жилом доме в Холмске. Из областного центра сюда доставили тепловые пушки, генераторы и другое необходимое оборудование из областного резерва, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного правительства.
В субботу, 15 апреля, в открытый водоем сахалинского зооботанического парка, будут выпущены водоплавающие птицы. Искусственный водоём уже наполнен водой и ждет своих обитателей. Здесь в теплое время года проводят большую часть времени жильцы птичьих вольеров — утки, лебеди, гуси.
Пожар, случившийся в Холмске вечером 13 апреля в доме по улице Первомайской, остаётся в центре внимания главы городской администрации и комиссии по чрезвычайным ситуациям. Очередное рабочее совещание комиссии состоялось сегодня в 13 часов, рассказали ТИА «Острова» в мэрии Холмска.
Холмская администрация запускает прямой телефон для граждан, чьи квартиры пострадали при пожаре на Первомайской. По всем вопросам, касающимся ликвидации последствий пожара 13 апреля, можно обратиться по телефонам Единой дежурно-диспетчерской служба – (42433) 2-04-06.
По факту пожара в многоквартирном доме в Холмске организована прокурорская проверка. Личный прием пострадавших граждан проведет заместитель прокурора области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
В квартирах новостроек Дальнего вышли на финальный этап устранения замечаний. По поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина создана комиссия, которая контролирует устранение дефектов, выявленных после ввода в эксплуатацию восьми жилых домов 2-й и 3-й очереди муниципальной застройки на улицах Большая полянка и Шебунина.
«Клуб сторонников» «Единой России» собрал предложения по защите пенсионеров от мошенников из 69 субъектов РФ. Об этом заявил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии, депутат Государственной Думы Сергей Боярский, выступая на заседании федерального «Клуба сторонников». Парламентарий напомнил, что старшее поколение является одной из наиболее незащищенных от аферистов групп населения.
17 апреля в Сахалинской области пройдёт плановая проверка системы оповещения. Региональная автоматизированная система в настоящее время охватывает 95 процентов населения региона. Соответствующее оборудование установлено в 99 наиболее крупных населённых пунктах, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МЧС.
В ближайшие три года на Дальнем Востоке планируется создать 10 тысяч новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства. Для этого в рамках «дальневосточного» раздела госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» из федерального бюджета будет выделено 1,1 млрд рублей до 2019 года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.
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Сегодня, 17 апреля, в Сахалинской области прошла проверка региональной автоматизированной системы оповещения. В большинстве населенных пунктов граждане услышали звук сирен и громкоговорящих устройств, а также наблюдали заставку на экранах телевизоров и прослушали сообщение по радио, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного управления МЧС.
Кроме того, должностные лица, руководители и специалисты органов власти и организаций получили соответствующий сигнал на свои мобильные телефоны. Централизованной системой оповещения охвачено 95 процентов населения Сахалинской области. Соответствующее оборудование установлено в 99 наиболее крупных населённых пунктах. Основное предназначение этой системы - максимально быстрое оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и доведение основных правил безопасности.
Для небольших населенных пунктов, в которых данная система отсутствовала до настоящего времени, на основании распоряжения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Сахалинской области была разработана техническая документация и в ближайшее время все 100% населенных пунктов будут дооснащены устройствами оповещения.
В случае необходимости, к оповещению населения готовы «подключиться» операторы сотовой связи, работающие на территории Сахалинской области. Все технические возможности для этого имеются, и в рамках прошедшей проверки представителями операторов была также подтверждена их готовность к применению в случае чрезвычайной ситуации.
«Окончательная оценка готовности системы оповещения к использованию по предназначению будет дана после сбора данных из всех муниципальных образований.
Недостатки будут учтены и приняты меры к их устранению», - рассказал временно исполняющий обязанности начальника отдела связи Главного управления МЧС России по Сахалинской области Дмитрий Сивоконь.
Подобные проверки в Сахалинской области проходят ежегодно. Их цель - проверка готовности региональной автоматизированной системы оповещения к использованию по предназначению и обучение населения действиям по сигналу «Внимание всем».
Сегодня, 17 апреля, в Сахалинской области прошла проверка региональной автоматизированной системы оповещения. В большинстве населенных пунктов граждане услышали звук сирен и громкоговорящих устройств, а также наблюдали заставку на экранах телевизоров и прослушали сообщение по радио, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного управления МЧС.
Полномасштабный ремонт поврежденного пожаром 168-квартирного дома в Холмске будет развернут в ближайшие дни. Такая информация была озвучена сегодня в ходе рабочего совещания губернатора Олега Кожемяко с руководителями органов исполнительной власти.
30 апреля Сахалинский театр кукол отправляется на гастроли, посвященные Дню Победы. Школьники шести городов области увидят спектакль «Урок памяти. Помним!» Постановка, созданная в жанре doc, максимально передает документальную правду событий.
Управление общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска будет направлять членов народной дружины на патрулирование районов с полурасселенными и расселенными ветхими домами, которые готовятся к сносу. Горожан также призывают проявлять бдительность, по возможности предотвращать попытки детей и подростков проникнуть в эти строения и сообщать об этом по телефону: (4242) 300-809, доб. 1.
В Краснодаре завершились лично-командное первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек возрастом до 21 года. Игнат Ильин из Южно-Сахалинска обновил рекорд островного региона, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта и молодежной политики.
Следственный отдел УФСБ России по Сахалинской области возбудило уголовное дело в отношении уроженки иностранного государства, подозреваемой организации незаконной миграции. По мнению следствия, она входила в состав преступной группы, деятельность которой пресечена сотрудниками управления ФСБ области в 2016 году, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.
Автоинспекторы Холмска провели акцию «Внимание, переезд». Основной причиной, приводящей к ДТП на железнодорожных переездах, по прежнему остается нарушение водителями Правил дорожного движения: объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов семафора, пересечение железнодорожного полотна по пешеходному настилу или в других необорудованных местах.
Пострадавший от пожара многоквартирный дом в Холмске капитально отремонтируют. Такое поручение дал губернатор Олег Кожемяко, посетивший сразу по возвращении из московской командировки оставшуюся без кровли многоэтажку. Проведение аварийно-восстановительных работ, считает глава области, необходимо провести в максимально сжатые сроки.
Объявлен старт приема заявок на участие во втором экстремальном забеге «Сахалинский рубеж». Он состоится 20 мая в окрестностях аэродрома Пушистый в Корсаковском районе. В этом году к участию будут допущены только команды, сообщили ТИА «Острова» в Центре технических видов спорта, который является организатором мероприятия.
В Сахалинском областном художественном музее 19 апреля в 15 часов состоится церемония открытия областной художественной выставки-конкурса живописных работ учащихся детских художественных школ, школ искусств, Сахалинского колледжа искусств «Россия – страна морей». Выставка посвящена 200-русского художника-мариниста Ивана Айвазовского.
Во вторник, 18 апреля, в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» пройдет награждение отличников «Тотального диктанта» по Южно-Сахалинску. Начало в 17 часов, сообщили ТИА «Острова» в музее.
Пострадавший от пожара дом в Холмске начали сушить тепловыми пушками
Начинается просушка квартир в пострадавшем многоквартирном жилом доме в Холмске. Из областного центра сюда доставили тепловые пушки, генераторы и другое необходимое оборудование из областного резерва, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного правительства.
В субботу, 15 апреля, в открытый водоем сахалинского зооботанического парка, будут выпущены водоплавающие птицы. Искусственный водоём уже наполнен водой и ждет своих обитателей. Здесь в теплое время года проводят большую часть времени жильцы птичьих вольеров — утки, лебеди, гуси.
Пожар, случившийся в Холмске вечером 13 апреля в доме по улице Первомайской, остаётся в центре внимания главы городской администрации и комиссии по чрезвычайным ситуациям. Очередное рабочее совещание комиссии состоялось сегодня в 13 часов, рассказали ТИА «Острова» в мэрии Холмска.
Холмская администрация запускает прямой телефон для граждан, чьи квартиры пострадали при пожаре на Первомайской. По всем вопросам, касающимся ликвидации последствий пожара 13 апреля, можно обратиться по телефонам Единой дежурно-диспетчерской служба – (42433) 2-04-06.
По факту пожара в многоквартирном доме в Холмске организована прокурорская проверка. Личный прием пострадавших граждан проведет заместитель прокурора области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
В квартирах новостроек Дальнего вышли на финальный этап устранения замечаний. По поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина создана комиссия, которая контролирует устранение дефектов, выявленных после ввода в эксплуатацию восьми жилых домов 2-й и 3-й очереди муниципальной застройки на улицах Большая полянка и Шебунина.
«Клуб сторонников» «Единой России» собрал предложения по защите пенсионеров от мошенников из 69 субъектов РФ. Об этом заявил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии, депутат Государственной Думы Сергей Боярский, выступая на заседании федерального «Клуба сторонников». Парламентарий напомнил, что старшее поколение является одной из наиболее незащищенных от аферистов групп населения.
17 апреля в Сахалинской области пройдёт плановая проверка системы оповещения. Региональная автоматизированная система в настоящее время охватывает 95 процентов населения региона. Соответствующее оборудование установлено в 99 наиболее крупных населённых пунктах, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МЧС.
В ближайшие три года на Дальнем Востоке планируется создать 10 тысяч новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства. Для этого в рамках «дальневосточного» раздела госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» из федерального бюджета будет выделено 1,1 млрд рублей до 2019 года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
Было бы неплохо, если бы в МФЦ помогали людям с подготовкой ...
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