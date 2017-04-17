17 апреля 2017 г., 16:34

Система оповещения на Сахалине прошла проверку

Сегодня, 17 апреля, в Сахалинской области прошла проверка региональной автоматизированной системы оповещения. В большинстве населенных пунктов граждане услышали звук сирен и громкоговорящих устройств, а также наблюдали заставку на экранах телевизоров и прослушали сообщение по радио, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного управления МЧС.

Кроме того, должностные лица, руководители и специалисты органов власти и организаций получили соответствующий сигнал на свои мобильные телефоны. Централизованной системой оповещения охвачено 95 процентов населения Сахалинской области. Соответствующее оборудование установлено в 99 наиболее крупных населённых пунктах. Основное предназначение этой системы - максимально быстрое оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и доведение основных правил безопасности.

Для небольших населенных пунктов, в которых данная система отсутствовала до настоящего времени, на основании распоряжения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Сахалинской области была разработана техническая документация и в ближайшее время все 100% населенных пунктов будут дооснащены устройствами оповещения.

В случае необходимости, к оповещению населения готовы «подключиться» операторы сотовой связи, работающие на территории Сахалинской области. Все технические возможности для этого имеются, и в рамках прошедшей проверки представителями операторов была также подтверждена их готовность к применению в случае чрезвычайной ситуации.

«Окончательная оценка готовности системы оповещения к использованию по предназначению будет дана после сбора данных из всех муниципальных образований.

Недостатки будут учтены и приняты меры к их устранению», - рассказал временно исполняющий обязанности начальника отдела связи Главного управления МЧС России по Сахалинской области Дмитрий Сивоконь.

Подобные проверки в Сахалинской области проходят ежегодно. Их цель - проверка готовности региональной автоматизированной системы оповещения к использованию по предназначению и обучение населения действиям по сигналу «Внимание всем».