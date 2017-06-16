Кадастровая палата готовит лекцию для сахалинцев

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Старейшее медицинское учреждение Сахалинской области 16 июня отмечает юбилей - 90 лет. В разное время здесь были созданы и внедрены службы и методики, впоследствии распространившиеся в практике других лечебных организаций. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве здравоохранения региона.
В аэропорту Южно-Сахалинска 16 июня наградили участников конкурса детского рисунка, посвященного международному Дню защиты детей. В своих работах ребята соединили образ главного островного аэропорта и свою любовь к путешествиям, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре воздушной гавани.
В этом году Тихоокеанский государственный медицинский университет вновь проведет в Южно-Сахалинске выездную приемную комиссию с организацией на месте вступительных испытаний. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
Борьба с незаконным перемещением наркотиков - одно из приоритетных направлений Сахалинской таможни, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
16 июня на базе спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу, посвященные Дню России. В состязаниях приняли участие более 240 спортсменов из Южно-Сахалинска, Углезаводска, Чапланова, сообщили ТИА «Острова» в минспорте Сахалинской области.
20 представителей политических партий приняли участие в семинаре-совещании, посвященном предстоящим выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Об этом ТИА «Острова» рассказали в избирательной комиссии Сахалинской области.
В Сахалинской области осужденный за совершение коррупционного преступления заплатит штраф в размере 1 миллиона рублей, сообщили ТИА «Острова» в Дальневосточном следственном управлении на транспорте.
На Сахалине и Курилах диспансеризация идет по графику. В некоторых районах показатели уже приближаются к 50 % обследованных от плана, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
1 сентября в Поронайске распахнет свои двери современный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом, как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, рассказали представители компании подрядчика.
Энергетики беспокоятся за жизнь и здоровье горняков шахты «Ударновская». Как сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинэнерго», несмотря на запрет управления Ростехнадзора, шахта продолжает осуществлять производственную деятельность, что ставит под угрозу жизнь и здоровье горняков.
25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроются два выставочных проекта - «Зимний сад: изучение образов направления Micropop в современном японском искусстве» и «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Мероприятия запланированы на 11 часов, сообщили ИА «Острова» в культурном учреждении.
На острове Курильской гряды Кунашир в аэропорту «Менделеево» организуют таможенные операции и осуществление таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через границу Евразийского экономического союза, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
Островные энергетики опубликовали июньский список должников из числа исполнителей коммунальных услуг. В антирейтинг вошли 30 организаций, имеющих на 13 июня просроченную задолженность за энергоресурсы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».
В Макаровском районе эвакуировали пассажиров поезда, который утром 16 июня столкнулся с большегрузным автомобилем, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы. Злоумышленники ловили камчатского краба на побережье залива Терпения в районе поселка Взморье Долинского района, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
На Сахалине транспортный прокурор добился включения в специальный стаж моряков период работы в районах, приравненных к Крайнему Северу. Проведена проверка по 13 обращениям членов экипажей морских судов о нарушении их пенсионных прав, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской транспортной прокуратуре.
15 мая в ходе прямой линии Владимиру Путину был задан вопрос о перспективе строительства моста с материка на Сахалин. Глава государства заявил, что власти ищут пути решения данного вопроса, а также, что переправа может быть не мостом, а тоннелем. Свое мнение по этому вопросу высказал губернатор островного края Олег Кожемяко.
Все пассажиры поезда сообщением Ноглики - Южно-Сахалинск чувствуют себя хорошо. В результате столкновения с большегрузным автомобилем никто из находящихся в вагонах не пострадал, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе пассажирской компании «Сахалин».
В Ижевске стартовали всероссийские соревнования по пулевой стрельбе «Юный стрелок России». В возрастной группе спортсменов 2003 года рождения и младше в стрельбе из пневматической винтовки в упражнении ВП-4 (40 выстрелов из положения стоя) победу одержал спортсмен из Томари, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте.
В Южно-Сахалинске построят два арендных дома для младшего и среднего медицинского персонала. Об этом было заявлено на встрече губернатора области с коллективом регионального сосудистого центра, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
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Кадастровая палата по Сахалинской области организует консультацию с участниками рынка в формате лекции на тему «Особенности подготовки и представления документов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границах объектов землеустройства, зонах с особыми условиями использования территорий», сообщили ТИА «Острова» в областном филиале Росреестра.
Дата и время проведения - 19 июня 2016 года с 12 до 13 часов.
Место проведения: Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, 39, корп. «В», каб. 107.
Для принятия участия в данном мероприятии необходимо подать заявку на участие одним из способов:
- почтой по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39, корп. «В»;
- лично по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39, корп. «В», каб. 320 (приемная);
- по адресу электронной почты: uslugi@65.kadastr.ru;
- по телефону: (4242) 50-10-11.
Предоставление услуги по организации и проведению лекций в сфере регистрации прав и кадастрового учета осуществляется на платной основе и составляет 700 рублей (в том числе с НДС).
Оплату необходимо произвести на лицевой счет кадастровой палаты не позднее, чем за 5 календарных дней до начала оказания услуги. Копию документа, подтверждающего оплату, необходимо в течение 2 календарных дней с даты оплаты направить на адрес электронной почты: uslugi@65.kadastr.ru.
Свои предложения по темам лекций и консультационных семинаров, а так же интересующие вопросы можно направлять заранее на вышеуказанный электронный адрес, либо по факсу (4242) 50-10-11.
Старейшее медицинское учреждение Сахалинской области 16 июня отмечает юбилей - 90 лет. В разное время здесь были созданы и внедрены службы и методики, впоследствии распространившиеся в практике других лечебных организаций. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве здравоохранения региона.
В аэропорту Южно-Сахалинска 16 июня наградили участников конкурса детского рисунка, посвященного международному Дню защиты детей. В своих работах ребята соединили образ главного островного аэропорта и свою любовь к путешествиям, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре воздушной гавани.
В этом году Тихоокеанский государственный медицинский университет вновь проведет в Южно-Сахалинске выездную приемную комиссию с организацией на месте вступительных испытаний. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
Борьба с незаконным перемещением наркотиков - одно из приоритетных направлений Сахалинской таможни, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
16 июня на базе спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу, посвященные Дню России. В состязаниях приняли участие более 240 спортсменов из Южно-Сахалинска, Углезаводска, Чапланова, сообщили ТИА «Острова» в минспорте Сахалинской области.
20 представителей политических партий приняли участие в семинаре-совещании, посвященном предстоящим выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Об этом ТИА «Острова» рассказали в избирательной комиссии Сахалинской области.
В Сахалинской области осужденный за совершение коррупционного преступления заплатит штраф в размере 1 миллиона рублей, сообщили ТИА «Острова» в Дальневосточном следственном управлении на транспорте.
На Сахалине и Курилах диспансеризация идет по графику. В некоторых районах показатели уже приближаются к 50 % обследованных от плана, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
1 сентября в Поронайске распахнет свои двери современный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом, как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, рассказали представители компании подрядчика.
Энергетики беспокоятся за жизнь и здоровье горняков шахты «Ударновская». Как сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинэнерго», несмотря на запрет управления Ростехнадзора, шахта продолжает осуществлять производственную деятельность, что ставит под угрозу жизнь и здоровье горняков.
25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроются два выставочных проекта - «Зимний сад: изучение образов направления Micropop в современном японском искусстве» и «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Мероприятия запланированы на 11 часов, сообщили ИА «Острова» в культурном учреждении.
На острове Курильской гряды Кунашир в аэропорту «Менделеево» организуют таможенные операции и осуществление таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через границу Евразийского экономического союза, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
Островные энергетики опубликовали июньский список должников из числа исполнителей коммунальных услуг. В антирейтинг вошли 30 организаций, имеющих на 13 июня просроченную задолженность за энергоресурсы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».
В Макаровском районе эвакуировали пассажиров поезда, который утром 16 июня столкнулся с большегрузным автомобилем, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы. Злоумышленники ловили камчатского краба на побережье залива Терпения в районе поселка Взморье Долинского района, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
На Сахалине транспортный прокурор добился включения в специальный стаж моряков период работы в районах, приравненных к Крайнему Северу. Проведена проверка по 13 обращениям членов экипажей морских судов о нарушении их пенсионных прав, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской транспортной прокуратуре.
15 мая в ходе прямой линии Владимиру Путину был задан вопрос о перспективе строительства моста с материка на Сахалин. Глава государства заявил, что власти ищут пути решения данного вопроса, а также, что переправа может быть не мостом, а тоннелем. Свое мнение по этому вопросу высказал губернатор островного края Олег Кожемяко.
Все пассажиры поезда сообщением Ноглики - Южно-Сахалинск чувствуют себя хорошо. В результате столкновения с большегрузным автомобилем никто из находящихся в вагонах не пострадал, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе пассажирской компании «Сахалин».
В Ижевске стартовали всероссийские соревнования по пулевой стрельбе «Юный стрелок России». В возрастной группе спортсменов 2003 года рождения и младше в стрельбе из пневматической винтовки в упражнении ВП-4 (40 выстрелов из положения стоя) победу одержал спортсмен из Томари, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте.
В Южно-Сахалинске построят два арендных дома для младшего и среднего медицинского персонала. Об этом было заявлено на встрече губернатора области с коллективом регионального сосудистого центра, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
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