16 июня 2017 г., 09:22

Кадастровая палата готовит лекцию для сахалинцев

Кадастровая палата по Сахалинской области организует консультацию с участниками рынка в формате лекции на тему «Особенности подготовки и представления документов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границах объектов землеустройства, зонах с особыми условиями использования территорий», сообщили ТИА «Острова» в областном филиале Росреестра.

Дата и время проведения - 19 июня 2016 года с 12 до 13 часов.

Место проведения: Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, 39, корп. «В», каб. 107.

Для принятия участия в данном мероприятии необходимо подать заявку на участие одним из способов:

- почтой по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39, корп. «В»;

- лично по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39, корп. «В», каб. 320 (приемная);

- по адресу электронной почты: uslugi@65.kadastr.ru;

- по телефону: (4242) 50-10-11.

Предоставление услуги по организации и проведению лекций в сфере регистрации прав и кадастрового учета осуществляется на платной основе и составляет 700 рублей (в том числе с НДС).

Оплату необходимо произвести на лицевой счет кадастровой палаты не позднее, чем за 5 календарных дней до начала оказания услуги. Копию документа, подтверждающего оплату, необходимо в течение 2 календарных дней с даты оплаты направить на адрес электронной почты: uslugi@65.kadastr.ru.

Свои предложения по темам лекций и консультационных семинаров, а так же интересующие вопросы можно направлять заранее на вышеуказанный электронный адрес, либо по факсу (4242) 50-10-11.