16 июня 2017 г., 10:22

В Макаровском районе эвакуируют пассажиров поезда после столкновения с КамАЗом

Специалисты управления МЧС России по Сахалинской области ведут аварийно-спасательные работы после ДТП на перегоне железной дороги Заозерное-Пугачево в Макаровском районе. Как сообщало ТИА «Острова», там на регулируемом железнодорожном переезде столкнулись пассажирский поезд № 2 сообщением Ноглики - Южно-Сахалинск и автомобиль КамАЗ с прицепом.

В 9 вагонах поезда находились 180 человек, и них 17 - дети. От удара кабина автомобиля загорелась. К месту происшествия немедленно выехали пожарные Макаровского гарнизона пожарной охраны в составе 2 автоцистерн и 8 человек личного состава. Пожар был потушен, удалось предотвратить распространение огня. В результате ДТП пассажиры поезда не пострадали. Локомотив поезда передней парой сошел с рельс.

В целях координации сил и средств на ликвидации последствий происшествия на месте работает оперативная группа главного управления МЧС России по Сахалинской области и заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков.

Кроме того, на место аварии прибыло руководство сахалинской железной дороги, сотрудники УВД, прокуратуры, бригады скорой медицинской помощи. Движение по автомобильной дороге на переезде оперативно восстановлено, заторов нет.

В настоящий момент организована эвакуация пассажиров 11 автобусами Сахалинской пассажирской компании и администрации Макаровского района на станцию Заозерное (20 километров от места происшествия), где будет организовано питание и временное размещение. По сообщению медицинских работников, никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался, тем не менее, будет организовано дальнейшее наблюдение за состоянием людей.

К месту аварии прибыли вспомогательный поезд с Поронайска и аварийно восстановительный поезд с Южно-Сахалинска, ведутся работы по расцеплению состава от локомотива и установке сошедшей колесной пары на железнодорожное полотно. В ближайшее время планируется полностью восстановить движение транспорта на данном участке железной дороги.

Всего на ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия работает 137 человек, 22 единицы техники, из них от МЧС России - 46 человек, 2 единицы техники.