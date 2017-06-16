В Макаровском районе эвакуируют пассажиров поезда после столкновения с КамАЗом

|Политика
|Закон
|Общество
|Происшествия
|Здоровье
|Культура
|Экономика
|Образование
|Спорт
|Туризм
|18+
Старейшее медицинское учреждение Сахалинской области 16 июня отмечает юбилей - 90 лет. В разное время здесь были созданы и внедрены службы и методики, впоследствии распространившиеся в практике других лечебных организаций. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве здравоохранения региона.
В аэропорту Южно-Сахалинска 16 июня наградили участников конкурса детского рисунка, посвященного международному Дню защиты детей. В своих работах ребята соединили образ главного островного аэропорта и свою любовь к путешествиям, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре воздушной гавани.
В этом году Тихоокеанский государственный медицинский университет вновь проведет в Южно-Сахалинске выездную приемную комиссию с организацией на месте вступительных испытаний. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
Борьба с незаконным перемещением наркотиков - одно из приоритетных направлений Сахалинской таможни, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
16 июня на базе спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу, посвященные Дню России. В состязаниях приняли участие более 240 спортсменов из Южно-Сахалинска, Углезаводска, Чапланова, сообщили ТИА «Острова» в минспорте Сахалинской области.
20 представителей политических партий приняли участие в семинаре-совещании, посвященном предстоящим выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Об этом ТИА «Острова» рассказали в избирательной комиссии Сахалинской области.
В Сахалинской области осужденный за совершение коррупционного преступления заплатит штраф в размере 1 миллиона рублей, сообщили ТИА «Острова» в Дальневосточном следственном управлении на транспорте.
На Сахалине и Курилах диспансеризация идет по графику. В некоторых районах показатели уже приближаются к 50 % обследованных от плана, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
1 сентября в Поронайске распахнет свои двери современный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом, как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, рассказали представители компании подрядчика.
Энергетики беспокоятся за жизнь и здоровье горняков шахты «Ударновская». Как сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинэнерго», несмотря на запрет управления Ростехнадзора, шахта продолжает осуществлять производственную деятельность, что ставит под угрозу жизнь и здоровье горняков.
25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроются два выставочных проекта - «Зимний сад: изучение образов направления Micropop в современном японском искусстве» и «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Мероприятия запланированы на 11 часов, сообщили ИА «Острова» в культурном учреждении.
На острове Курильской гряды Кунашир в аэропорту «Менделеево» организуют таможенные операции и осуществление таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через границу Евразийского экономического союза, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
Островные энергетики опубликовали июньский список должников из числа исполнителей коммунальных услуг. В антирейтинг вошли 30 организаций, имеющих на 13 июня просроченную задолженность за энергоресурсы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».
В Макаровском районе эвакуировали пассажиров поезда, который утром 16 июня столкнулся с большегрузным автомобилем, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы. Злоумышленники ловили камчатского краба на побережье залива Терпения в районе поселка Взморье Долинского района, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
На Сахалине транспортный прокурор добился включения в специальный стаж моряков период работы в районах, приравненных к Крайнему Северу. Проведена проверка по 13 обращениям членов экипажей морских судов о нарушении их пенсионных прав, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской транспортной прокуратуре.
15 мая в ходе прямой линии Владимиру Путину был задан вопрос о перспективе строительства моста с материка на Сахалин. Глава государства заявил, что власти ищут пути решения данного вопроса, а также, что переправа может быть не мостом, а тоннелем. Свое мнение по этому вопросу высказал губернатор островного края Олег Кожемяко.
Все пассажиры поезда сообщением Ноглики - Южно-Сахалинск чувствуют себя хорошо. В результате столкновения с большегрузным автомобилем никто из находящихся в вагонах не пострадал, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе пассажирской компании «Сахалин».
В Ижевске стартовали всероссийские соревнования по пулевой стрельбе «Юный стрелок России». В возрастной группе спортсменов 2003 года рождения и младше в стрельбе из пневматической винтовки в упражнении ВП-4 (40 выстрелов из положения стоя) победу одержал спортсмен из Томари, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте.
В Южно-Сахалинске построят два арендных дома для младшего и среднего медицинского персонала. Об этом было заявлено на встрече губернатора области с коллективом регионального сосудистого центра, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
|Архив новостей
|
Специалисты управления МЧС России по Сахалинской области ведут аварийно-спасательные работы после ДТП на перегоне железной дороги Заозерное-Пугачево в Макаровском районе. Как сообщало ТИА «Острова», там на регулируемом железнодорожном переезде столкнулись пассажирский поезд № 2 сообщением Ноглики - Южно-Сахалинск и автомобиль КамАЗ с прицепом.
В 9 вагонах поезда находились 180 человек, и них 17 - дети. От удара кабина автомобиля загорелась. К месту происшествия немедленно выехали пожарные Макаровского гарнизона пожарной охраны в составе 2 автоцистерн и 8 человек личного состава. Пожар был потушен, удалось предотвратить распространение огня. В результате ДТП пассажиры поезда не пострадали. Локомотив поезда передней парой сошел с рельс.
В целях координации сил и средств на ликвидации последствий происшествия на месте работает оперативная группа главного управления МЧС России по Сахалинской области и заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков.
Кроме того, на место аварии прибыло руководство сахалинской железной дороги, сотрудники УВД, прокуратуры, бригады скорой медицинской помощи. Движение по автомобильной дороге на переезде оперативно восстановлено, заторов нет.
В настоящий момент организована эвакуация пассажиров 11 автобусами Сахалинской пассажирской компании и администрации Макаровского района на станцию Заозерное (20 километров от места происшествия), где будет организовано питание и временное размещение. По сообщению медицинских работников, никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался, тем не менее, будет организовано дальнейшее наблюдение за состоянием людей.
К месту аварии прибыли вспомогательный поезд с Поронайска и аварийно восстановительный поезд с Южно-Сахалинска, ведутся работы по расцеплению состава от локомотива и установке сошедшей колесной пары на железнодорожное полотно. В ближайшее время планируется полностью восстановить движение транспорта на данном участке железной дороги.
Всего на ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия работает 137 человек, 22 единицы техники, из них от МЧС России - 46 человек, 2 единицы техники.
Старейшее медицинское учреждение Сахалинской области 16 июня отмечает юбилей - 90 лет. В разное время здесь были созданы и внедрены службы и методики, впоследствии распространившиеся в практике других лечебных организаций. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве здравоохранения региона.
В аэропорту Южно-Сахалинска 16 июня наградили участников конкурса детского рисунка, посвященного международному Дню защиты детей. В своих работах ребята соединили образ главного островного аэропорта и свою любовь к путешествиям, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре воздушной гавани.
В этом году Тихоокеанский государственный медицинский университет вновь проведет в Южно-Сахалинске выездную приемную комиссию с организацией на месте вступительных испытаний. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
Борьба с незаконным перемещением наркотиков - одно из приоритетных направлений Сахалинской таможни, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
16 июня на базе спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу, посвященные Дню России. В состязаниях приняли участие более 240 спортсменов из Южно-Сахалинска, Углезаводска, Чапланова, сообщили ТИА «Острова» в минспорте Сахалинской области.
20 представителей политических партий приняли участие в семинаре-совещании, посвященном предстоящим выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Об этом ТИА «Острова» рассказали в избирательной комиссии Сахалинской области.
В Сахалинской области осужденный за совершение коррупционного преступления заплатит штраф в размере 1 миллиона рублей, сообщили ТИА «Острова» в Дальневосточном следственном управлении на транспорте.
На Сахалине и Курилах диспансеризация идет по графику. В некоторых районах показатели уже приближаются к 50 % обследованных от плана, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
1 сентября в Поронайске распахнет свои двери современный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом, как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, рассказали представители компании подрядчика.
Энергетики беспокоятся за жизнь и здоровье горняков шахты «Ударновская». Как сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинэнерго», несмотря на запрет управления Ростехнадзора, шахта продолжает осуществлять производственную деятельность, что ставит под угрозу жизнь и здоровье горняков.
25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроются два выставочных проекта - «Зимний сад: изучение образов направления Micropop в современном японском искусстве» и «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Мероприятия запланированы на 11 часов, сообщили ИА «Острова» в культурном учреждении.
На острове Курильской гряды Кунашир в аэропорту «Менделеево» организуют таможенные операции и осуществление таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через границу Евразийского экономического союза, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
Островные энергетики опубликовали июньский список должников из числа исполнителей коммунальных услуг. В антирейтинг вошли 30 организаций, имеющих на 13 июня просроченную задолженность за энергоресурсы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».
В Макаровском районе эвакуировали пассажиров поезда, который утром 16 июня столкнулся с большегрузным автомобилем, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы. Злоумышленники ловили камчатского краба на побережье залива Терпения в районе поселка Взморье Долинского района, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
На Сахалине транспортный прокурор добился включения в специальный стаж моряков период работы в районах, приравненных к Крайнему Северу. Проведена проверка по 13 обращениям членов экипажей морских судов о нарушении их пенсионных прав, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской транспортной прокуратуре.
15 мая в ходе прямой линии Владимиру Путину был задан вопрос о перспективе строительства моста с материка на Сахалин. Глава государства заявил, что власти ищут пути решения данного вопроса, а также, что переправа может быть не мостом, а тоннелем. Свое мнение по этому вопросу высказал губернатор островного края Олег Кожемяко.
Все пассажиры поезда сообщением Ноглики - Южно-Сахалинск чувствуют себя хорошо. В результате столкновения с большегрузным автомобилем никто из находящихся в вагонах не пострадал, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе пассажирской компании «Сахалин».
В Ижевске стартовали всероссийские соревнования по пулевой стрельбе «Юный стрелок России». В возрастной группе спортсменов 2003 года рождения и младше в стрельбе из пневматической винтовки в упражнении ВП-4 (40 выстрелов из положения стоя) победу одержал спортсмен из Томари, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте.
В Южно-Сахалинске построят два арендных дома для младшего и среднего медицинского персонала. Об этом было заявлено на встрече губернатора области с коллективом регионального сосудистого центра, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
ТИА Острова
Новости Сахалина и Курильских островов
|
© 2006—2017, ТИА "Острова". Редакция: redaktor@tia-ostrova.ru