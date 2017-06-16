16 июня 2017 г., 10:08

Олег Кожемяко: за два года на Сахалин приехало более 300 врачей

Глава Сахалинской области поздравляет медицинских работников в преддверии профессионального праздника, который отмечается 18 июня. Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона, в регионе непрерывно совершенствуют систему здравоохранения.

- Уважаемые друзья! От всей души поздравляю с Днем медицинского работника! Вы выбрали одну из самых благородных и гуманных профессий на земле. Приняли на себя большую ответственность - заботиться о здоровье и жизни людей. Это под силу не каждому. Здесь требуются серьезные знания, постоянное самосовершенствование, готовность преодолевать трудности. Но наряду с этим пациентам важны ваше участие и искреннее сопереживание, добрые руки и чуткое сердце. Все это способно творить чудеса. И даже в самых сложных случаях возвращать островитян к активной и полноценной жизни, - высказался Олег Кожемяко.

По его словам, деятельность регионального правительства и медицинского сообщества направлена на то, чтобы повысить качество и доступность услуг в сфере здравоохранения.

- В этой части сделано немало. В Сахалинской области строятся новые фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории. Больницы и поликлиники оснащаются самым современным оборудованием. В районах действуют мобильные диагностические и стоматологические комплексы. Идет работа над информатизацией здравоохранения. Особое внимание уделяется привлечению специалистов в медицинские учреждения. Только за последние два года на острова приехали более 300 врачей.

Мы продолжим совершенствовать систему здравоохранения, оказывать поддержку работникам отрасли, в том числе помогая решать жилищные вопросы. Будем строить новые современные больницы и поликлиники. Это имеет особое значение для повышения эффективности и доступности медицинской помощи, а значит и качества жизни сахалинцев и курильчан, сохранения человеческого потенциала.

Благодарю вас за добросовестный труд, отзывчивость и самоотдачу. Желаю новых успехов в работе, крепкого здоровья и всего самого доброго!, - поздравил медработников губернатор Сахалинской области.