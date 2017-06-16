16 июня 2017 г., 10:19

Сахалинец резво выплатил алименты, боясь остаться без имущества

Жителю Невельского района хватило менее двух суток после наложения ареста на его имущество, чтобы найти нужную сумму для погашения многотысячного долга по алиментам. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении ФССП по Сахалинской области.

Суд обязал мужчину ежемесячно выплачивать ¼ часть всех видов дохода на содержание несовершеннолетней дочери, но он решение суда исполнял нерегулярно. Официального заработка гражданин не имеет, как и денежных средств на имеющихся в кредитных организациях расчетных счетах. В результате задолженность невельчанина перед ребенком составила 210 тысяч рублей.

В связи с этим, выехав по месту жительства должника судебный пристав-исполнитель произвел арест его имущества, находящегося в квартире, на сумму, соразмерную задолженности. В акт описи и ареста попали предметы мебели и бытовая техника неплательщика, которые были оставлены на ответственное хранение владельцу с предупреждением об уголовной ответственности в случае растраты, сокрытия, отчуждения или передачи арестованного имущества третьим лицам.

Осознав свое положение, нерадивый отец предпринял все необходимые меры, через день явился в отдел судебных приставов и погасил задолженность в полном объеме.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан не игнорировать свои финансовые обязательства перед детьми во избежание применения мер принудительного характера, в том числе привлечения к административной и уголовной ответственности.