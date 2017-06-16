Члены партий и сахалинского избиркома обсудили, как сделать выборы честными

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Старейшее медицинское учреждение Сахалинской области 16 июня отмечает юбилей - 90 лет. В разное время здесь были созданы и внедрены службы и методики, впоследствии распространившиеся в практике других лечебных организаций. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве здравоохранения региона.
В аэропорту Южно-Сахалинска 16 июня наградили участников конкурса детского рисунка, посвященного международному Дню защиты детей. В своих работах ребята соединили образ главного островного аэропорта и свою любовь к путешествиям, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре воздушной гавани.
В этом году Тихоокеанский государственный медицинский университет вновь проведет в Южно-Сахалинске выездную приемную комиссию с организацией на месте вступительных испытаний. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
Борьба с незаконным перемещением наркотиков - одно из приоритетных направлений Сахалинской таможни, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
16 июня на базе спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу, посвященные Дню России. В состязаниях приняли участие более 240 спортсменов из Южно-Сахалинска, Углезаводска, Чапланова, сообщили ТИА «Острова» в минспорте Сахалинской области.
20 представителей политических партий приняли участие в семинаре-совещании, посвященном предстоящим выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Об этом ТИА «Острова» рассказали в избирательной комиссии Сахалинской области.
В Сахалинской области осужденный за совершение коррупционного преступления заплатит штраф в размере 1 миллиона рублей, сообщили ТИА «Острова» в Дальневосточном следственном управлении на транспорте.
На Сахалине и Курилах диспансеризация идет по графику. В некоторых районах показатели уже приближаются к 50 % обследованных от плана, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
1 сентября в Поронайске распахнет свои двери современный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом, как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, рассказали представители компании подрядчика.
Энергетики беспокоятся за жизнь и здоровье горняков шахты «Ударновская». Как сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинэнерго», несмотря на запрет управления Ростехнадзора, шахта продолжает осуществлять производственную деятельность, что ставит под угрозу жизнь и здоровье горняков.
25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроются два выставочных проекта - «Зимний сад: изучение образов направления Micropop в современном японском искусстве» и «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Мероприятия запланированы на 11 часов, сообщили ИА «Острова» в культурном учреждении.
На острове Курильской гряды Кунашир в аэропорту «Менделеево» организуют таможенные операции и осуществление таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через границу Евразийского экономического союза, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
Островные энергетики опубликовали июньский список должников из числа исполнителей коммунальных услуг. В антирейтинг вошли 30 организаций, имеющих на 13 июня просроченную задолженность за энергоресурсы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».
В Макаровском районе эвакуировали пассажиров поезда, который утром 16 июня столкнулся с большегрузным автомобилем, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы. Злоумышленники ловили камчатского краба на побережье залива Терпения в районе поселка Взморье Долинского района, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
На Сахалине транспортный прокурор добился включения в специальный стаж моряков период работы в районах, приравненных к Крайнему Северу. Проведена проверка по 13 обращениям членов экипажей морских судов о нарушении их пенсионных прав, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской транспортной прокуратуре.
15 мая в ходе прямой линии Владимиру Путину был задан вопрос о перспективе строительства моста с материка на Сахалин. Глава государства заявил, что власти ищут пути решения данного вопроса, а также, что переправа может быть не мостом, а тоннелем. Свое мнение по этому вопросу высказал губернатор островного края Олег Кожемяко.
Все пассажиры поезда сообщением Ноглики - Южно-Сахалинск чувствуют себя хорошо. В результате столкновения с большегрузным автомобилем никто из находящихся в вагонах не пострадал, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе пассажирской компании «Сахалин».
В Ижевске стартовали всероссийские соревнования по пулевой стрельбе «Юный стрелок России». В возрастной группе спортсменов 2003 года рождения и младше в стрельбе из пневматической винтовки в упражнении ВП-4 (40 выстрелов из положения стоя) победу одержал спортсмен из Томари, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте.
В Южно-Сахалинске построят два арендных дома для младшего и среднего медицинского персонала. Об этом было заявлено на встрече губернатора области с коллективом регионального сосудистого центра, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
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20 представителей политических партий приняли участие в семинаре-совещании, посвященном предстоящим выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Об этом ТИА «Острова» рассказали в избирательной комиссии Сахалинской области.
Между организаторами выборов и представителями политических сил состоялся серьезный открытый разговор о том, как сделать выборы честными и использовать, при этом, тот объем прав избирательных объединений, который предоставлен федеральным и областным избирательным законодательством.
- Очень приятно, что на призыв избирательной комиссии откликнулось большое количество партий, планирующих участвовать в выборах, - отметила председатель областного избиркома Виктория Черкасова, открывая семинар-совещание. - Сейчас избирательное законодательство переживает серьезные изменения, и к этим изменениям нам вместе нужно быть готовыми.
Юристы избиркома рассказали о порядке выдвижения избирательными объединениями кандидатов на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва, об изменении законодательства о муниципальных выборах.
В ходе доклада начальника организационно-правового отдела избирательной комиссии Сахалинской области Алексея Большакова прозвучало, что 1 июня 2017 года президентом России подписан и 5 июня вступил в силу Федеральный закон от 1 июня 2017 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон имеет прямое и непосредственное действие для всех избирательных кампаний, стартующих после вступления закона в силу, в том числе, для кампании по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.
Законом внесены изменения в Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в Федеральный законы «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации».
Отдельный вопрос касался нового порядка голосования по месту нахождения избирателя.
- Хочу обратить особое внимание на то, что применение нового порядка голосования граждан по месту нахождения является подготовкой к самой важной избирательной кампании следующего года - к выборам президента государства в марте 2018 года. И очень важно и нам, и вам, как представителям избирательных объединений донести важность этого порядка до избирателей, - отметила Виктория Черкасова.
Предполагается, что реализация нового порядка, утвержденного ЦИК России, позволит проголосовать по месту нахождения тем группам граждан, которые ранее не имели возможность реализовать свое право. Это люди, длительное время фактически проживающие вне места регистрации и ранее фактически лишенные права на участие в выборах в связи с необходимостью получать открепительные по месту регистрации.
Это, также, граждане, выезжающие со своего места жительства за 45-5 дней до дня голосования, точно знающие избирательный участок, на котором будут в день голосования.
Кроме этого, особые условия голосования предусмотрены для граждан, которые либо принимают решение о выезде с места жительства накануне дня голосования, либо до последнего дня не знают, на каком избирательном участке смогут проголосовать.
Для всех указанных категорий избирателей подготовлен специальный механизм голосования по месту своего нахождения, информированием о котором сейчас активно занимается избирательная комиссия области.
Представителям партий в ходе семинара представили специальный программный продукт, который позволит заполнить соответствующие формы документов для выдвижения кандидатов. Также представлена и «новинка» предстоящего избирательного сезона - система QR-кодирования протоколов участковых избирательных комиссий.
Особую дискуссию у участников совещания вызвало выступление заместителя председателя избирательной комиссии Сахалинской области Виталия Дернейко, который рассказал о порядке проведения предвыборной агитации и, в частности, об агитации в социальных сетях.
- Каждое появление предвыборной агитации в социальных сетях, будь то фотография или видеоролик кандидата, является отдельным размещением и требует заключения договора и оплаты со специального счета кандидата, - рассказал Виталий Дернейко. - Распространение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах будет пресекаться, а виновные наказываться.
В связи с этим, представителям политических партий рекомендовано особенно тщательно планировать и проводить агитационные мероприятия в Интернете.
Старейшее медицинское учреждение Сахалинской области 16 июня отмечает юбилей - 90 лет. В разное время здесь были созданы и внедрены службы и методики, впоследствии распространившиеся в практике других лечебных организаций. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве здравоохранения региона.
В аэропорту Южно-Сахалинска 16 июня наградили участников конкурса детского рисунка, посвященного международному Дню защиты детей. В своих работах ребята соединили образ главного островного аэропорта и свою любовь к путешествиям, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре воздушной гавани.
В этом году Тихоокеанский государственный медицинский университет вновь проведет в Южно-Сахалинске выездную приемную комиссию с организацией на месте вступительных испытаний. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
Борьба с незаконным перемещением наркотиков - одно из приоритетных направлений Сахалинской таможни, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
16 июня на базе спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу, посвященные Дню России. В состязаниях приняли участие более 240 спортсменов из Южно-Сахалинска, Углезаводска, Чапланова, сообщили ТИА «Острова» в минспорте Сахалинской области.
20 представителей политических партий приняли участие в семинаре-совещании, посвященном предстоящим выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Об этом ТИА «Острова» рассказали в избирательной комиссии Сахалинской области.
В Сахалинской области осужденный за совершение коррупционного преступления заплатит штраф в размере 1 миллиона рублей, сообщили ТИА «Острова» в Дальневосточном следственном управлении на транспорте.
На Сахалине и Курилах диспансеризация идет по графику. В некоторых районах показатели уже приближаются к 50 % обследованных от плана, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
1 сентября в Поронайске распахнет свои двери современный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом, как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, рассказали представители компании подрядчика.
Энергетики беспокоятся за жизнь и здоровье горняков шахты «Ударновская». Как сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинэнерго», несмотря на запрет управления Ростехнадзора, шахта продолжает осуществлять производственную деятельность, что ставит под угрозу жизнь и здоровье горняков.
25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроются два выставочных проекта - «Зимний сад: изучение образов направления Micropop в современном японском искусстве» и «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Мероприятия запланированы на 11 часов, сообщили ИА «Острова» в культурном учреждении.
На острове Курильской гряды Кунашир в аэропорту «Менделеево» организуют таможенные операции и осуществление таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через границу Евразийского экономического союза, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
Островные энергетики опубликовали июньский список должников из числа исполнителей коммунальных услуг. В антирейтинг вошли 30 организаций, имеющих на 13 июня просроченную задолженность за энергоресурсы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».
В Макаровском районе эвакуировали пассажиров поезда, который утром 16 июня столкнулся с большегрузным автомобилем, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы. Злоумышленники ловили камчатского краба на побережье залива Терпения в районе поселка Взморье Долинского района, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
На Сахалине транспортный прокурор добился включения в специальный стаж моряков период работы в районах, приравненных к Крайнему Северу. Проведена проверка по 13 обращениям членов экипажей морских судов о нарушении их пенсионных прав, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской транспортной прокуратуре.
15 мая в ходе прямой линии Владимиру Путину был задан вопрос о перспективе строительства моста с материка на Сахалин. Глава государства заявил, что власти ищут пути решения данного вопроса, а также, что переправа может быть не мостом, а тоннелем. Свое мнение по этому вопросу высказал губернатор островного края Олег Кожемяко.
Все пассажиры поезда сообщением Ноглики - Южно-Сахалинск чувствуют себя хорошо. В результате столкновения с большегрузным автомобилем никто из находящихся в вагонах не пострадал, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе пассажирской компании «Сахалин».
В Ижевске стартовали всероссийские соревнования по пулевой стрельбе «Юный стрелок России». В возрастной группе спортсменов 2003 года рождения и младше в стрельбе из пневматической винтовки в упражнении ВП-4 (40 выстрелов из положения стоя) победу одержал спортсмен из Томари, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте.
В Южно-Сахалинске построят два арендных дома для младшего и среднего медицинского персонала. Об этом было заявлено на встрече губернатора области с коллективом регионального сосудистого центра, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
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