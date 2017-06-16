Члены партий и сахалинского избиркома обсудили, как сделать выборы честными

20 представителей политических партий приняли участие в семинаре-совещании, посвященном предстоящим выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Об этом ТИА «Острова» рассказали в избирательной комиссии Сахалинской области.

Между организаторами выборов и представителями политических сил состоялся серьезный открытый разговор о том, как сделать выборы честными и использовать, при этом, тот объем прав избирательных объединений, который предоставлен федеральным и областным избирательным законодательством.

- Очень приятно, что на призыв избирательной комиссии откликнулось большое количество партий, планирующих участвовать в выборах, - отметила председатель областного избиркома Виктория Черкасова, открывая семинар-совещание. - Сейчас избирательное законодательство переживает серьезные изменения, и к этим изменениям нам вместе нужно быть готовыми.

Юристы избиркома рассказали о порядке выдвижения избирательными объединениями кандидатов на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва, об изменении законодательства о муниципальных выборах.

В ходе доклада начальника организационно-правового отдела избирательной комиссии Сахалинской области Алексея Большакова прозвучало, что 1 июня 2017 года президентом России подписан и 5 июня вступил в силу Федеральный закон от 1 июня 2017 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон имеет прямое и непосредственное действие для всех избирательных кампаний, стартующих после вступления закона в силу, в том числе, для кампании по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.

Законом внесены изменения в Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в Федеральный законы «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации».

Отдельный вопрос касался нового порядка голосования по месту нахождения избирателя.

- Хочу обратить особое внимание на то, что применение нового порядка голосования граждан по месту нахождения является подготовкой к самой важной избирательной кампании следующего года - к выборам президента государства в марте 2018 года. И очень важно и нам, и вам, как представителям избирательных объединений донести важность этого порядка до избирателей, - отметила Виктория Черкасова.

Предполагается, что реализация нового порядка, утвержденного ЦИК России, позволит проголосовать по месту нахождения тем группам граждан, которые ранее не имели возможность реализовать свое право. Это люди, длительное время фактически проживающие вне места регистрации и ранее фактически лишенные права на участие в выборах в связи с необходимостью получать открепительные по месту регистрации.

Это, также, граждане, выезжающие со своего места жительства за 45-5 дней до дня голосования, точно знающие избирательный участок, на котором будут в день голосования.

Кроме этого, особые условия голосования предусмотрены для граждан, которые либо принимают решение о выезде с места жительства накануне дня голосования, либо до последнего дня не знают, на каком избирательном участке смогут проголосовать.

Для всех указанных категорий избирателей подготовлен специальный механизм голосования по месту своего нахождения, информированием о котором сейчас активно занимается избирательная комиссия области.

Представителям партий в ходе семинара представили специальный программный продукт, который позволит заполнить соответствующие формы документов для выдвижения кандидатов. Также представлена и «новинка» предстоящего избирательного сезона - система QR-кодирования протоколов участковых избирательных комиссий.

Особую дискуссию у участников совещания вызвало выступление заместителя председателя избирательной комиссии Сахалинской области Виталия Дернейко, который рассказал о порядке проведения предвыборной агитации и, в частности, об агитации в социальных сетях.

- Каждое появление предвыборной агитации в социальных сетях, будь то фотография или видеоролик кандидата, является отдельным размещением и требует заключения договора и оплаты со специального счета кандидата, - рассказал Виталий Дернейко. - Распространение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах будет пресекаться, а виновные наказываться.

В связи с этим, представителям политических партий рекомендовано особенно тщательно планировать и проводить агитационные мероприятия в Интернете.