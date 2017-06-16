16 июня 2017 г., 10:59

Полицейские на Сахалине сняли тонировку с 3,5 тысячи машин

В Сахалинской области в очередной раз прошли профилактические мероприятия «Тонировка». С 1 июня стражи порядка выявили 414 автомобилей, светопропускаемость стёкол которых была ниже нормативной, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по региону.

Водители транспортных средств были привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 12.5 части 1 Кодекса об административных правонарушениях. 207 водителей устранили тонировку на месте, остальным выписаны требования о прекращении противоправных действий.

Если по истечению установленного срока тонировка не будет снята, при повторной остановке экипажем ДПС водитель будет привлечен к административной ответственности за невыполнение законного требования сотрудника полиции. За период проведения мероприятия были выявлены 16 таких водителей, в отношении которых по решению суда будет назначено административное наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1 000 рублей, либо арест до 15 суток.

Мероприятия по пресечению нарушений ПДД, связанных с превышением уровня тонировки стекол автомобилей, проводятся на постоянной основе. С начала 2017 года сотрудники ГИБДД Сахалинской области привлекли к административной ответственности 3578 водителей за управление транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям Технического регламента. Административному наказанию подверглись 115 водителей.