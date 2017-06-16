16 июня 2017 г., 11:05

Победителем областного этапа международного фестиваля «Локобол-2017-РЖД» стала команда «Сахалинец-06»

В Южно-Сахалинске прошел региональный этап международного фестиваля «Локобол-2017-РЖД». Его участниками стала дюжина команд юношей не старше 2006 года рождения, четыре из них представляли областной центр, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

Вместе с ними на победу претендовали юные футболисты из Корсакова, Невельска, Углегорска, Долинска, Холмска, Поронайска, пгт. Ноглики и села Быков.

Региональному этапу предшествовали муниципальные состязания. Так, в Южно-Сахалинске в борьбу включились 14 команд. Они определили четверку финалистов, которыми стали ОГАУ «ФК «Сахалин-2007-1», «Сахалинец-06», с. Дальнее и гимназия № 3.

Областной этап прошел по двухступенчатой схеме. Сначала двенадцать команд были распределены на две подгруппы. По итогам предварительных игр определились участники плей-офф.

В итоге в матче за бронзу команда ОГАУ «ФК «Сахалин-2007-1» нанесла поражение «Портовику» из Холмска в серии пенальти. А в решающем матче «Сахалинец-06» сумел переиграть «Водник» из Корсакова (1:0) и завоевал путевку на следующий этап Фестиваля, который пройдет в Хабаровске в эти выходные.

Тройка призеров выглядит следующим образом: первое место - «Сахалинец-06» (Южно-Сахалинск), второе место - «Водник» (Корсаков), третье место - ОГАУ «ФК «Сахалин-2007-1» (Южно-Сахалинск).

Лучшими игроками турнира были признаны Влад Колпаков из Корсакова, Артем Щепанский (ОГАУ «ФК «Сахалин-2007-1»), Нурсултан Катырбеков, Кирилл Кон, Егор Ведерников (все - «Сахалинец-06»).

- Подарком для всех участников регионального этапа стал мастер-класс, который провели футболисты команды «Сахалин-М», - подвел итог мероприятия председатель Сахалинской областной федерации футбола Алексей Абакумов.