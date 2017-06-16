16 июня 2017 г., 11:19

Южносахалинских пенсионеров ждут на спартакиаду «Спортивное долголетие»

В Южно-Сахалинске открыт прием заявок от мужчин старше 60 лет и от женщин старше 55 лет для участия в открытой спартакиаде среди пенсионеров города Южно-Сахалинска «Спортивное долголетие», рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

Первым этапом спартакиады станут соревнования по плаванию на дистанцию 50 метров в вольном стиле, которые пройдут 17 июня в 13:00 на базе муниципальной спортивной школы по плаванию (Коммунистический проспект, 3). В программу спартакиады также войдут следующие этапы: пулевая стрельба (24 июня), шахматы (5 августа), настольный теннис и легкая атлетика (12 августа).

Для участия в соревнованиях необходимо предоставить справку с подписью врача и печатью медицинского учреждения, а также документ подтверждающий личность и страховку.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 31-25-98 (доб.7).